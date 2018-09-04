AGU define banca para abrir concurso ainda em 2018

AGU vai ganhar reforço de 100 novos servidores Crédito: Divulgação AGU

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional Nacional (Idecan) vai ser o responsável pela organização do concurso público da Advocacia-Geral da União (AGU) . O certame vai oferecer 100 vagas.

As contratações foram autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão em 14 de junho. O prazo para a publicação do edital vai até 14 de dezembro de 2018, mas é provável que as regras da seleção sejam divulgadas antes.

O órgão trabalha no processo de distribuição, pelos diversos estados, das 100 vagas que serão oferecidas no concurso. De acordo com órgão, as chances serão para administrador (48 vagas), analista técnico administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico em assuntos educacionais (2) e técnico em comunicação social (5). Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior. A remuneração é de R$ 6.200, considerando vencimentos básicos e gratificações.

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