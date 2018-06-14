AGU: autorizado concurso com 100 vagas de nível superior

AGU vai ganhar reforço de 100 novos servidores Crédito: Divulgação AGU

A Advocacia Geral da União (AGU) vai abrir concurso público com 100 vagas para cargos de nível superior. A autorização para a abertura do certame foi publicada nesta quinta-feira (14) pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). O prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, até 14 de dezembro.

As oportunidades serão para os cargos de Administrador (48), Analista Técnico Administrativo (10), Arquivista (2), Bibliotecário (1), Contador (1), Técnico em Assuntos Educacionais (1), Técnico em Comunicação Social (5). A remuneração gira em torno de R$ 6,2 mil.

O AGU tem um Projeto de Lei nº 6.788/2017, que cria o Plano Especial de Cargos de Apoio, tramitando no Congresso Nacional. A criação é de 3 mil vagas. O PL vem avançando nas comissões da Câmara dos Deputados. Se aprovado na Casa, o texto seguirá para o Senado Federal, passando por sanção.