Agência do Trabalhador de Cariacica abre 60 vagas de emprego

Os interessados precisam ter curso profissionalizante na função pretendida e experiência mínima de dois anos registrada em carteira.
Os profissionais devem comparecer à Agência do Trabalhador a partir desta quarta-feira (26), portando Carteira de Trabalho e demais documentos pessoais. No local o candidato receberá uma carta de encaminhamento à empresa.
A Agência funciona na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade), das 8h às 16h.
AS VAGAS
As oportunidades são para:
- Auxiliar administrativo (3)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Pedreiro (10)
- Carpinteiro (5)
- Pintor (2)
- Armador (5)
- Encarregado de montagem eletromecânica (1)
- Eletricista força e controle (10)
- Encarregado força e controle (1)
- Secretária (2)
- Almoxarife (2)
- Supervisor de obras civis (1)
- Ajudante/ serviços gerais (16)
- Montador eletromecânico (8)