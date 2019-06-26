Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Agência do Trabalhador de Cariacica abre 60 vagas de emprego
Temporário

Agência do Trabalhador de Cariacica abre 60 vagas de emprego

Interessados precisam ter curso profissionalizante na função pretendida e experiência mínima de dois anos registrada em carteira

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 15:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 jun 2019 às 15:59
Agência do Trabalhador de Cariacica abriu novas vagas de emprego Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 60 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (26). As oportunidades são temporárias e as contratações serão feitas por uma empresa de engenharia. Os profissionais vão atuar na obra de subestação Viana 2.
> De vendedor a médico: mais de 700 vagas de emprego no ES
Os interessados precisam ter curso profissionalizante na função pretendida e experiência mínima de dois anos registrada em carteira.
Os profissionais devem comparecer à Agência do Trabalhador a partir desta quarta-feira (26), portando Carteira de Trabalho e demais documentos pessoais. No local o candidato receberá uma carta de encaminhamento à empresa.
> Leroy Merlin abre 250 vagas de trabalho em Vitória; veja como se inscrever
A Agência funciona na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade), das 8h às 16h.
AS VAGAS
As oportunidades são para:
- Auxiliar administrativo (3)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Pedreiro (10)
- Carpinteiro (5)
- Pintor (2)
- Armador (5)
- Encarregado de montagem eletromecânica (1)
- Eletricista força e controle (10)
- Encarregado força e controle (1)
- Secretária (2)
- Almoxarife (2)
- Supervisor de obras civis (1)
- Ajudante/ serviços gerais (16)
- Montador eletromecânico (8)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Empregos (ES) Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026
Imagem de destaque
Receptador que vendia celulares furtados na Grande Vitória é preso em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados