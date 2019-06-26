Agência do Trabalhador de Cariacica abre 60 vagas de emprego

Agência do Trabalhador de Cariacica abriu novas vagas de emprego Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 60 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (26). As oportunidades são temporárias e as contratações serão feitas por uma empresa de engenharia. Os profissionais vão atuar na obra de subestação Viana 2.

Os interessados precisam ter curso profissionalizante na função pretendida e experiência mínima de dois anos registrada em carteira.

Os profissionais devem comparecer à Agência do Trabalhador a partir desta quarta-feira (26), portando Carteira de Trabalho e demais documentos pessoais. No local o candidato receberá uma carta de encaminhamento à empresa.

A Agência funciona na Avenida Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade), das 8h às 16h.

AS VAGAS

As oportunidades são para:

- Auxiliar administrativo (3)

- Técnico em segurança do trabalho (2)

- Pedreiro (10)

- Carpinteiro (5)

- Pintor (2)

- Armador (5)

- Encarregado de montagem eletromecânica (1)

- Eletricista força e controle (10)

- Encarregado força e controle (1)

- Secretária (2)

- Almoxarife (2)

- Supervisor de obras civis (1)

- Ajudante/ serviços gerais (16)

- Montador eletromecânico (8)