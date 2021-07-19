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Agência de Mineração é autorizada a abrir concurso com 40 vagas

ANM tem seis meses para publicar o edital para a contratação de especialistas em recursos minerais. Remuneração gira em torno de R$ 11 mil

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:17
provas de concursos públicos
Governo federal vai abrir novo concurso em breve Crédito: Freepik
A Agência Nacional de Mineração (ANM) vai abrir concurso público para preencher 40 vagas do cargo de especialista em recursos minerais.
A autorização foi dada pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (19).

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O certame terá como requisito o nível superior. De acordo com o aval do governo federal, a publicação do edital deve ocorrer dentro de um prazo limite de seis meses, ou seja, até janeiro de 2022. A remuneração inicial gira em torno de R$ 11.300.
Os próximos passos são formação da comissão responsável pelo certame e definir o nome da banca organizadora.
A expectativa é de que o processo seletivo ofereça oportunidades para profissionais com formação nas áreas de geologia e engenharias geológica, civil, de minas, ambiental e florestal. Ainda não há informações sobre a distribuição das vagas pelos Estados.

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