Agência de Mineração é autorizada a abrir concurso com 40 vagas

A Agência Nacional de Mineração (ANM) vai abrir concurso público para preencher 40 vagas do cargo de especialista em recursos minerais.
A autorização foi dada pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (19).
O certame terá como requisito o nível superior. De acordo com o aval do governo federal, a publicação do edital deve ocorrer dentro de um prazo limite de seis meses, ou seja, até janeiro de 2022. A remuneração inicial gira em torno de R$ 11.300.
Os próximos passos são formação da comissão responsável pelo certame e definir o nome da banca organizadora.
A expectativa é de que o processo seletivo ofereça oportunidades para profissionais com formação nas áreas de geologia e engenharias geológica, civil, de minas, ambiental e florestal. Ainda não há informações sobre a distribuição das vagas pelos Estados.