Aeronáutica abre concurso com 80 vagas para área da Saúde

Aeronáutica contrata médicos em 28 especialidades Crédito: Reprodução internet

A Aeronáutica divulgou novo edital de abertura de concurso público. Desta vez, são 80 vagas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos (EA CAMAR 2020).

De acordo com as regras do certame, as chances são para as seguintes especialidades: anestesiologia, anatomia patológica, cancerologia clínica, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria , ginecologia e obstetrícia, hematologia, hemoterapia , medicina intensiva, medicina de família e comunidade, medicina nuclear, neurocirurgia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, reumatologista e urologia.

As inscrições podem ser feitas até 28 de maio, pelo site www2.fab.mil.br/ciaar . A taxa de participação é de R$ 130,00.

Para participar do exame de admissão, os candidatos não podem completar 36 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2020.

Segundo a corporação, o processo seletivo será composto de provas escritas (língua portuguesa e conhecimentos especializados), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática-oral e validação documental.

As provas escritas estão previstas para o dia 21 de julho de 2019. Os aprovados farão o curso no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Lagoa Santa (MG), durante aproximadamente 17 semanas. Após a conclusão do curso com aproveitamento, o aluno será nomeado Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais Médicos da Aeronáutica.