Aeronáutica abre concurso com 252 vagas para sargentos

Oportunidades são para candidatos de ambos os sexos; inscrições podem ser feitas a partir do dia 5 de agosto

Gazeta Online

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:50

 - Atualizado há 6 anos

Após formação, aluno terá a patente de terceiro-sargento Crédito: Divulgação

A Aeronáutica vai abrir concurso de admissão ao Curso de Formação de Sargentos para o segundo semestre de 2020. A oferta é de 252 vagas e para participar, o candidato precisa ter o ensino médio.

Podem participar cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, caso seja menor de 18 anos o candidato deve estar autorizado por seu responsável legal.

O curso é ministrado sob regime de internato militar na Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP), com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado. A formação é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como curso técnico, de nível médio.

De acordo com o edital, as vagas somente para sexo masculino dão para Não-Aeronavegante - Guarda e Segurança (30), enquanto que para ambos os sexos de Aeronavegantes - Comunicações (10) e Foto Inteligência (5); Não-Aeronavegantes - Eletricidade e Instrumentos (14);, Estrutura e Pintura (6), Meteorologia (6), Suprimento (12), Informações Aeronáuticas (8), Bombeiro (14), Cartografia (2), Desenho (3), Eletromecânica (10), Metalurgia (4) e Controle de Tráfego Aéreo (128).

Durante o curso de formação de soldado, o soldo será de R$ 1.066. A esse valor serão somados alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após a formação, o aluno é graduado como terceiro-sargento e o soldo passa a ser de R$ 3.825. A este valor serão somados ainda o adicional militar (16%) e adicional de habilitação (16%), totalizando a remuneração de R$ 5.049.

As inscrições poderão ser feitas das 10h de 5 de agosto de 2019 a 15h de 30 de agosto de 2019 no site da Aeronáutica. A taxa é de R$ 60.

Os candidatos farão prova escrita no dia 17 de novembro de 2019. Eles irão responder questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física. Os exames serão aplicados nas seguintes localidades: Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

O processo seletivo contará ainda com Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar e Validação Documental.

