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Nível médio

Aeronáutica abre 227 vagas para formação de sargentos

Interessados podem se inscrever até 19 de março; primeiras provas serão aplicadas em junho

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 13:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jan 2019 às 13:00
Aeronáutica Crédito: Facebook/Aeronáutica
A Aeronáutica divulgou o edital para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS). A oferta é de 227 vagas para o primeiro semestre de 2020. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio.
O curso é ministrado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, com duração de aproximadamente dois anos.
De acordo com o edital, as vagas são para as seguintes especialidades: Aeronavegantes - Mecânica de Aeronaves (50); Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128).
No Comando da Aeronáutica, Aeronavegante é todo militar ou civil que exerce função específica a bordo de aeronaves.
As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.
As Provas Escritas serão compostas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, com previsão serem realizadas no dia 2 de junho de 2019, na localidade indicada por ocasião da solicitação de inscrição, que são: Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).
Já as demais etapas contarão com a Concentração Intermediária que: visa a orientar o candidato (convocado para prosseguimento no Exame) a respeito da realização da Inspeção de Saúde (INSPSAU), do Exame de Aptidão Psicológica (EAP), do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), das solicitações de recurso e sobre a Concentração Final (para os que vierem a ser convocados para essa fase); além de receber, neste evento, dos candidatos menores de idade, a /Autorização do responsável legal e Concentração Final.

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