Abertas vagas para quem quer trabalhar na próxima Páscoa

Vagas para trabalhar na produção de ovos de chocolate Crédito: Fernando Madeira

A Páscoa só será em meados de abril do ano que vem, mas a produção dos ovos e produtos de chocolates já vai começar. A Chocolates Garoto já abriu processo seletivo para contratar auxiliar de Páscoa.

Os contratos serão temporários. Os interessados devem fazer o cadastro no site da empresa: www.garoto.com.br , no link Trabalhe Conosco.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo. É desejável curso técnico com comprovação do Histórico Escolar ou Certificado de conclusão de Curso, além de experiência em atividades operacionais.

A seleção contará com cadastro dos currículos, entre outras etapas.

SAIBA MAIS

Requisitos

Ensino médio completo, desejável curso técnico com comprovação do histórico escolar ou certificado de conclusão de curso; desejável experiência em atividades operacionais.

Documentos

Ter todos os documentos abaixo:

Candidato: carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, certificado reservista (para homens), carteira de trabalho, título de eleitor, histórico escolar original, comprovante de residência com CEP; Pais do candidato: Carteira de identidade ou certidão de casamento, Cônjugue: Carteira de identidade, CPF e certidão de casamento (ou documento registrado em cartório que comprove união); Filhos: Certidão de Nascimento, Carteira de Vacinação (até 5 anos), CPF (obrigatório para todas as idades) e RG (a partir de 18 anos).

ETAPAS

1. Cadastro dos currículos na vaga através do site;