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Oportunidade

900 vagas de emprego abertas esta semana no ES

Tem chances para trabalhadores de todos os níveis de escolaridade nas agências

Publicado em 12 de Março de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 14:49
As oportunidades estão disponíveis nas agências do Sine vinculadas ao Governo do Estado Crédito: Arquivo
A semana começa com mais de 900 vagas de emprego com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências do Sine vinculadas ao Governo do Estado e nas agências administradas pelas prefeituras da Grande vitória.
 
No Sine Colatina, por exemplo, há chances para mecânico de automóveis (1); operador de retroescavadeira (1); carpinteiro (3); mecânico de manutenção em geral (1); entre outros. No de Anchieta, há 1 vaga para empregado doméstico.
Os interessados devem procurar uma das unidades com Carteira de trabalho, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.
MAIS OPORTUNIDADES
Sine Aracruz
Vagas:borracheiro (1); mecânico automotivo (3); oper. motosserra (1); supervisor escalador (1); cobrador (2); vigia (1); auxiliar de manutenção (1), entre outros
Sine Cachoeiro de Itapemirim
Vagas: aux. de telemarketing (5 para PCD); dedetizador (1); doméstica (1); oper. tratamento de calda (1 para PCD); pintor automotivo (1); soldador industrial (1 para PCD); vendedor externo interno (7); entre outros
Sine Cariacica
Vagas: atend.telemarketing (10 para PCD); assist. administrativo (1); aux. mecânico de refrigeração (1); consultor de vendas (10); vendedor porta a porta (1); entre outros
Sine Linhares
Vagas: aux. de cozinha (2); aux. de limpeza (1 para PCD); cozinheiro (2); eletricista automotivo (2); instalador de piscina (1); mec. automotivo (2); oper. de máquina de sorvete (1); professor de inglês (1); sushiman (1); entre outros
Sine Nova Venécia
Vagas: atendente (1); técnico de informática (1); representante comercial (1); chapeiro (1); auxiliar de cozinha (7); garçom (7)
Sine São Mateus
Vagas: aux. de cozinha (1); aux. de produção (15); costureira (1); cozinheiro (2); chapeiro (1); eletricista automotivo (1); inspetor de faixas para duto (1); soldador (30); entre outros
Sine Vila Velha
Vagas: ajudante de lustrador (2); atend. de telemarketing (50); costureira (5); costureiro na confecção em série aberta (3); estampador de tecido (2); esteticista (1); estofador de móveis (1); lustrador de madeira (2); marceneiro (2); oper. de máquinas de usinar madeira CNC (2); vendedor porta a porta (3); entre outros
Sine Serra
Vagas:cozinheiro (1); aux. de açougue (2); aux. de limpeza (7); corretor de imóveis (4); cortador de mármore e granito (2); acabador de mármore e granito (2); operador de fresa ponte CNC (2); costureiro na confecção em série (2); estampador de tecido (2); costureiro à máquina na confecção em série (1); vendedor de serviços (2); atend. de telemarketing (20); aux. de linha de produção (5); mecânico industrial; (2) caldeireiro (2); encanador (2); soldador (2); vigia (1); entre outros
Agência do Trabalhador Cariacica
Vagas: analista comercial (10); aplicador de laser (10); armador (15); assist. de projeto (10); assis. de TI (10); atend. de suporte (10); aux. de ilustrador (2); aux. de obras (4); bombeiro hidráulico (16); camareira (3); carpinteiro (6); elet. predial (12); lustrador de móveis (2); mot. carreteiro (10); mot. de entrega (2); oper. de máq. de marcenaria (2); orientador ambiental (10); pedreiro (60); pizzaiolo - Carone (5); recepcionista (10); repres. de atendimento (55); supervisor de segurança do trabalho (10); téc. de enfermagem (10); vendedor (11); vendedor externo (10); analista operacional (5); aux. administrativo (2); aux. de produção (2); elet. (3); entre outros
Ag. do Trabalhador Vitória
Vagas: acabador de mármore e granito (2); at. de telemarketing (60); auxiliar de linha de produção (6); costureira (7); desenhista industrial gráfico (6); estampador de tecido(4); esteticista (2); marceneiro (6); mecânico de automóvel (2); representante comercial autônomo (2); soldador (2) vendedor de serviços (3); vendedor porta a porta (4); vigia (1); instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (10); cortador de mármore (2); fresador CNC (2); costureiro à máquina na confecção em série (6); estofador de móveis (2); ajudante de lustrador (2); operador de máquinas de usinar madeira CNC (2); caldeireiro - chapas de ferro (2); encanador industrial (2); entre outros

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