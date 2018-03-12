900 vagas de emprego abertas esta semana no ES

As oportunidades estão disponíveis nas agências do Sine vinculadas ao Governo do Estado Crédito: Arquivo

A semana começa com mais de 900 vagas de emprego com carteira assinada. As oportunidades estão disponíveis nas agências do Sine vinculadas ao Governo do Estado e nas agências administradas pelas prefeituras da Grande vitória.





No Sine Colatina, por exemplo, há chances para mecânico de automóveis (1); operador de retroescavadeira (1); carpinteiro (3); mecânico de manutenção em geral (1); entre outros. No de Anchieta, há 1 vaga para empregado doméstico.

Os interessados devem procurar uma das unidades com Carteira de trabalho, documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

MAIS OPORTUNIDADES

Sine Aracruz

Vagas:borracheiro (1); mecânico automotivo (3); oper. motosserra (1); supervisor escalador (1); cobrador (2); vigia (1); auxiliar de manutenção (1), entre outros

Sine Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: aux. de telemarketing (5 para PCD); dedetizador (1); doméstica (1); oper. tratamento de calda (1 para PCD); pintor automotivo (1); soldador industrial (1 para PCD); vendedor externo interno (7); entre outros

Sine Cariacica

Vagas: atend.telemarketing (10 para PCD); assist. administrativo (1); aux. mecânico de refrigeração (1); consultor de vendas (10); vendedor porta a porta (1); entre outros

Sine Linhares

Vagas: aux. de cozinha (2); aux. de limpeza (1 para PCD); cozinheiro (2); eletricista automotivo (2); instalador de piscina (1); mec. automotivo (2); oper. de máquina de sorvete (1); professor de inglês (1); sushiman (1); entre outros

Sine Nova Venécia

Vagas: atendente (1); técnico de informática (1); representante comercial (1); chapeiro (1); auxiliar de cozinha (7); garçom (7)

Sine São Mateus

Vagas: aux. de cozinha (1); aux. de produção (15); costureira (1); cozinheiro (2); chapeiro (1); eletricista automotivo (1); inspetor de faixas para duto (1); soldador (30); entre outros

Sine Vila Velha

Vagas: ajudante de lustrador (2); atend. de telemarketing (50); costureira (5); costureiro na confecção em série aberta (3); estampador de tecido (2); esteticista (1); estofador de móveis (1); lustrador de madeira (2); marceneiro (2); oper. de máquinas de usinar madeira CNC (2); vendedor porta a porta (3); entre outros

Sine Serra

Vagas:cozinheiro (1); aux. de açougue (2); aux. de limpeza (7); corretor de imóveis (4); cortador de mármore e granito (2); acabador de mármore e granito (2); operador de fresa ponte CNC (2); costureiro na confecção em série (2); estampador de tecido (2); costureiro à máquina na confecção em série (1); vendedor de serviços (2); atend. de telemarketing (20); aux. de linha de produção (5); mecânico industrial; (2) caldeireiro (2); encanador (2); soldador (2); vigia (1); entre outros

Agência do Trabalhador Cariacica

Vagas: analista comercial (10); aplicador de laser (10); armador (15); assist. de projeto (10); assis. de TI (10); atend. de suporte (10); aux. de ilustrador (2); aux. de obras (4); bombeiro hidráulico (16); camareira (3); carpinteiro (6); elet. predial (12); lustrador de móveis (2); mot. carreteiro (10); mot. de entrega (2); oper. de máq. de marcenaria (2); orientador ambiental (10); pedreiro (60); pizzaiolo - Carone (5); recepcionista (10); repres. de atendimento (55); supervisor de segurança do trabalho (10); téc. de enfermagem (10); vendedor (11); vendedor externo (10); analista operacional (5); aux. administrativo (2); aux. de produção (2); elet. (3); entre outros

Ag. do Trabalhador Vitória