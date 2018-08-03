800 vagas de emprego em lojas e supermercados no ES

Shoppings estão com vagas abertas para novas lojas e oferta deve aumentar até o fim do ano com período de festas Crédito: Divulgação

Quem quer um emprego com carteira assinada deve ficar atento. Os setores de comércio e serviços vão contratar quase 800 profissionais nos próximos meses. As oportunidades são destinadas a cargos como vendedor, caixa e empacotador. A maior parte das funções é destinada a quem tem o nível médio e, em alguns casos, não é necessário ter experiência.

A rede OK Superatacado está com 30 vagas de emprego, oferecidas nas seis lojas da rede. As vagas são para açougueiro, em Vitória e Vila Velha, repositor e embalador - este último para portadores de deficiência -, em todas as unidades do OK Superatacado e do OK Hipermercado. Para açougueiro, é necessário ter experiência na função. Os demais cargos exigem que os candidatos tenham o nível médio.

COMÉRCIO

De acordo com a Uniglória, a partir de setembro devem ser abertas em torno de 500 vagas, entre temporárias e efetivas, no Polo de Confecções da Glória, em Vila Velha. A expectativa é de que, até o final do ano, sejam geradas mais oportunidades por conta do período do Natal. A remuneração vai depender de cada loja.

No Shopping Vila Velha, será inaugurada, ainda este mês, a Província do Pão, com 40 vagas. São chances para atendentes, operador de caixa, padeiro, salgadeiro e auxiliar de serviços gerais.

No Shopping Vitória, na Capital, serão inaugurados 13 novos estabelecimentos até o final do ano, gerando um total de 200 vagas de emprego. Só para se ter uma ideia, na primeira semana de agosto, será realizada a inauguração da Ballpark, escola de idiomas para executivos, profissionais de diversas áreas e estudantes. Além disso, até o final deste mês, será aberta uma unidade da academia Bodytech.

Ainda em Vitória, as lojas da Praia do Canto estão com 50 vagas de trabalho em cargos como vendedor, estoquista, caixa e auxiliar administrativo. O presidente da Associação Comercial do bairro, César Saade, diz que as novas contratações se devem ao aquecimento da economia. O candidato precisa ser comunicativo e ter experiência com redes sociais como Instagram e WhatsApp, diz.

CHANCES PRA QUEM QUER ESTAGIAR

Oportunidades abertas também para quem quer fazer estágio. As bolsas podem chegar a R$ 800.

A ArcelorMittal Tubarão está com quase 300 vagas para estudantes de níveis técnico e superior. O prazo para se inscrever vai até o dia 7 deste mês, no site brasil.arcelormittal.com.

A bolsa-auxílio é de R$ 746,00 para estudantes de nível técnico e de R$ 800,00 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.

Já no CIEE-ES são 60 vagas de estágio, sendo 47 para nível superior e 13 para nível médio/técnico.

Os interessados podem se cadastrar no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado. As bolsas variam de R$ 400,00 a R$ 800,00.

NO IEL, também são várias oportunidades com bolsas que chegam a R$ 700. Inscrições no endereço sne.iel.org.br/es.

SAIBA MAIS

OK Superatacado

Vagas: São 30 oportunidades de emprego, oferecidas nas seis lojas da rede: Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha e Linhares. Há chances para açougueiro, repositor e embalador PCD.

Currículos: podem ser enviados para podem ser enviados para [email protected] ou também podem ser entregues diretamente em qualquer loja da rede.

Polo da Glória

Vagas: a partir de setembro devem ser abertas cerca de 500 vagas entre efetivas e temporárias. A expectativa é que no final do ano este quantitativo aumente. A maior parte das vagas é para o cargo de vendedor.

Currículo: devem ser enviados para o e-mail devem ser enviados para o e-mail [email protected]

Shopping Vila Velha





Vagas: São 40 oportunidades para a Província do Pão. A loja será inaugurada em agosto. São vagas para atendentes, operador de caixa, padeiro, salgadeiro e auxiliar de serviços gerais.

Currículo: devem ser enviados para o e-mail : devem ser enviados para o e-mail [email protected]

Praia do Canto





Vagas: Estão abertas em torno de 50 chances em diversas lojas do bairro. Há oportunidades para vendedor, estoquista, caixa, auxiliar administrativo, entre outras.

Currículos: devem ser entregues nas lojas.

Shopping Vitória

Vagas: Serão criadas 200 vagas em 13 novas lojas do centro de compras. Na primeira semana de agosto será realizada a inauguração da Ballpark, escola de idiomas para executivos, profissionais de diversas áreas e estudantes. Ainda no mesmo mês, o empreendimento ganhará uma unidade da academia Bodytech, uma filial da Padaria Monza e a cervejaria Casa 107. O Shopping Vitória ganhará ainda unidades da Milon, Colchões Castor, Le Petit, Nação Rubro Negra, Sorveteria Coelhinho, Nanaa Neném e Fatto a Mano.

Currículo: As vagas serão disponibilizadas na seção Mural de Vagas, disponível no site www.shoppingvitoria.com.br.

Boulevard Shopping Vila Velha

Vagas: Oportunidades nas lojas Bagaggio, Nike e Renner. Além disso, está prevista a inauguração do Miadore, com chances para assistente de loja, cabelereira e manicures/pedicures.

Currículo: podem ser entregues nas lojas. Para as vagas do Miadore, o documento deve ser enviado para podem ser entregues nas lojas. Para as vagas do Miadore, o documento deve ser enviado para [email protected]

Shopping Praia da Costa

Vagas: Ao todo, são 13 oportunidades, sendo duas para Very Rio, três para a Vivara, quatro para Garagem Estética Automotiva, duas para Ariadne Nails, uma para Fuel e uma para Camisaria Colombo.

Currículo: Devem ser enviados para: