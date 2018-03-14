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OportunidadES

8 mil vagas para cursos gratuitos sem sair de casa no ES

São 20 cursos online com carga horária de 80 horas

Publicado em 13 de Março de 2018 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 21:23
Crédito: Reprodução | Internet
Quem mora no Espírito Santo e tem interesse em aprender novas habilidades profissionais pode fazer isso sem sair de casa, no horário que preferir. O projeto OportunidadES abriu 8 mil vagas para cursos online de capacitação. As inscrições vão até o dia 25 de março, no site www.oportunidades.es.gov.br
Competências que pesam no currículo, como inglês, informática e Excel estão entre as ofertas. Para quem quer autuar na área administrativa, há chance de se inscrever em cursos de administração e gestão de empresas, por exemplo. 
No total, são 20 cursos, sendo 10 inéditos, com carga horária de 80 horas. Cada curso possui 400 vagas disponíveis.
Os interessados devem escolher apenas uma opção, já que só será validada uma inscrição por CPF. Em caso de mais inscrições, valerá a primeira. Os alunos que forem aprovados ao fim do curso recebem certificado.
OS CURSOS
- administração de pequenos negócios;
- auxiliar de departamento pessoal;
- balconista de farmácia;
- berçarista;
- organização de eventos;
- cuidador infantil;
- Excel avançado;
- gestão de rotinas administrativas;
- gestão financeira de pequenas e médias empresas;
- informática avançada;
- informática básica;
- informática para concursos;
- informática para educadores;
- inglês básico;
- introdução à nova legislação trabalhista;
- logística;
- operador de caixa;
- rede de computadores;
- secretaria escolar;
- segurança na internet.
O conteúdo estará em apostilas e em vídeoaulas, que podem ser assistidas pelo computador, tablet ou smartphone, a qualquer hora do dia. Os alunos podem tirar dúvidas com os professores por chat e em fóruns.

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