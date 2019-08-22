8 concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil; veja lista

Ufes vai contratar professores para o quadro permanente Crédito: Facebook/Ufes

Oito concursos públicos estão abertos no Espírito Santo com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil. As chances, de acordo com os órgãos, são para cargos efetivos e temporários.

Confira a lista:

1 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários para atuar na área da saúde. As oportunidades são para os cargos de 10 agentes de combate a endemias (ACE) e 24 agentes comunitários de saúde (ACS). A carga horária é de 40 horas semanais. O salário é de R$ 1.014,00, mais complemento de R$ 236,00, totalizando R$ 1.250. Os candidato devem ter o ensino médio. Para a função de agente comunitário de saúde, é necessário ainda morar na área onde deseja atuar.

Inscrições: até 9 de agosto de 2019, das 8 às 16 horas, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro.

2 - Prefeitura de João Neiva

A Prefeitura de João Neiva, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 9 mil.

Inscrições: poderão ser feitas no período de 7 a 9 de agosto, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Prefeitura de João Neiva, que fica na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva.

3 - Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos em 20 especialidades. A remuneração varia de R$ 2.843,80 a R$ 9.380. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

Inscrições: podem ser feitas no endereço podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br , até as 17 horas do dia 12 de agosto de 2019. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

4 - Prefeitura de Fundão

A Prefeitura Municipal de Fundão abriu processo seletivo para a contratação de novos profissionais. São disponibilizadas oportunidades para o cargo de Técnico-Pedagógico (MaTP), a fim de atuar na Rede Pública Municipal de Ensino da cidade. A remuneração varia de R$ 1.750,60 a R$ 2.369,98, correspondente a jornada de 25 horas semanais, conforme determina o edital disponível em nosso site.

Inscrições: nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, na Secretaria Municipal de Educação de Fundão - Semed, que fica na Avenida José Agostini, 204, Centro.

5 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu três novos concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas de professor efetivo. As oportunidades são para as Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (1), Psicologia/ Psicologia Social (1) e Engenharia Elétrica (1). A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem admitidos terão o vencimento entre R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 com o regime de trabalho em dedicação exclusiva.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250,00.

6 - Câmara de Boa Esperança

Na Câmara de Boa Esperança, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

7 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari vai abrir concurso com 94 vagas para professores e pedagogos. As chances são para as seguintes áreas: Arte (21); Ciências; Educação Especial (11); Educação Física (3); Educação Infantil (8); Ensino Fundamental I (33); Geografia; História; Inglês (8); Língua Portuguesa (5); Matemática (2) e Pedagogo (3). Em regime de 25 horas semanais, os contratados receberão salário de R$ 1.741,30.

Inscrições: até o dia 6 de setembro de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 6 de setembro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br . A taxa é de R$ 70.

8 - Prefeitura de São Roque do Canaã

A Prefeitura de São Roque do Canaã vai abrir concurso com 159 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15 horas a 44 horas semanais.