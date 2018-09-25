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Boas chances

75 vagas pra acabar o ano com carteira assinada

Oportunidades são oferecidas em lojas e restaurantes, na Grande Vitória e Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 12:35

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 12:35

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini
Boas oportunidades para quem quer terminar o ano com carteira assinada. Lojas e restaurantes estão com 75 vagas de emprego abertas para diversos cargos. As oportunidades são para funções efetivas.
A maior oferta está disponível no Shopping Vitória, com 24 vagas. As chances são para o cargo de vendedor, que exige o nível médio. Outros centros de compras da Grande Vitória também abriram vagas de emprego.
Um grande rede de restaurantes vai se instalar em Linhares nos próximos dias. São cerca de 20 vagas para cargos como garçom e auxiliar de cozinha. Os interessados podem procurar o Sine do município
CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO
 
DADALTO
 
A franquia de Jacaraípe vai contratar quatro funcionários. As chances são para os cargos de operador loja e auxiliar administrativo, que exigem o nível médio. Os interessados podem mandar o currículo para  [email protected]
SINE DE LINHARES
 
Uma nova filial de uma rede de restaurantes vai se instalar em breve no município. São cerca de 20 vagas, entre elas a de auxiliar de cozinha e garçom. Os interessados devem procurar o Sine de Linhares.
SHOPPING PRAIA DA COSTA
 
São quatro vagas para cargos de vendedor nas lojas Ella Canella, UV Line, Malwee para Brasileirinhos e Lojas Renner. Os interessados podem fazer o cadastro no site www.shoppingpraiadacosta.com.br.
CARANGUEJO DO ASSIS
 
O restaurante vai contratar 20 profissionais como Ajudante de cozinha e ajudante de garçons. Os selecionados poderão trabalhar em Vila Velha e Vitória. Os interessados podem enviar o currículo para o email [email protected]
SHOPPING VITÓRIA
 
O centro de compras está com 24 oportunidades de emprego para quem quer trabalhar nas lojas Sergio's, Fatto a Mano, Los Sport, Gulover, Les Chemises, Artex, entre outros. Os currículos devem ser entregues nas lojas contratantes.
SHOPPING MOXUARA
 
Há uma vaga aberta para vendedor na Loja Soulland. O currículo pode ser enviado para o [email protected]
SHOPPING MONTSERRAT
Uma vaga de vendedor na Soulland. O candidatos pode entregar o currículo na loja.
SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Oportunidade para trabalhar como copeira na Vivara. É necessário ter experiência em serviços gerais. É muito importante que seja organizada. O currículo pode ser enviado para o e-mail [email protected].
 

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