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Qualificação

640 vagas para aprender uma profissão em Cariacica e Vila Velha

Oportunidades são para os moradores de Vista Dourata e Alecrim; inscrições até 23 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 16:31

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 16:31

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Moradores de Cariacica e Vila Velha que querem aprender uma profissão para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria já podem se inscrever em uma das 640 vagas oferecidas esta semana pelo Projeto OportunidadES. As aulas são de graça.
160 vagas abertas em cursos na área do turismo
Ao todo, são 220 para Vista Dourada, em Cariacica, e 420 para Alecrim, em Vila Velha. Para participar, é necessário morar no bairro ou no município onde há a vaga e ter mais de 16 anos, com exceção para os cursos da área da Saúde, que exige ter mais de 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro, no site www.oportunidades.es.gov.br. O resultado vai ser divulgado no dia 26 de outubro.
CONFIRA AS VAGAS
VISTA DOURADA  CARIACICA
Local do curso: EMEF Deocleciano Francisco da Vitória.
Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), confeitaria básica (30), doces para festas (30), fotografia (20), porteiro (30) e recepcionista (30).
ALECRIM  VILA VELHA
Local do curso: EEEF Dante Michelini
Cursos: Auxiliar de secretaria (30), cuidador de idosos (30), doces para festas (30), porteiro (30) e recepcionista (30).
Local do curso: EEEFM Padre Humberto Piacente
Cursos: Auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), fotografia (30) e maquiagem avançada (30).
Local do curso: Igreja Assembleia de Deus
Cursos: Decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30) e porteiro (30).
 

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