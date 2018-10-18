640 vagas para aprender uma profissão em Cariacica e Vila Velha

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Moradores de Cariacica e Vila Velha que querem aprender uma profissão para trabalhar com carteira assinada ou por conta própria já podem se inscrever em uma das 640 vagas oferecidas esta semana pelo Projeto OportunidadES. As aulas são de graça.

Ao todo, são 220 para Vista Dourada, em Cariacica, e 420 para Alecrim, em Vila Velha. Para participar, é necessário morar no bairro ou no município onde há a vaga e ter mais de 16 anos, com exceção para os cursos da área da Saúde, que exige ter mais de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro, no site www.oportunidades.es.gov.br. O resultado vai ser divulgado no dia 26 de outubro.

CONFIRA AS VAGAS

VISTA DOURADA  CARIACICA

Local do curso: EMEF Deocleciano Francisco da Vitória.

Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), confeitaria básica (30), doces para festas (30), fotografia (20), porteiro (30) e recepcionista (30).

ALECRIM  VILA VELHA

Local do curso: EEEF Dante Michelini

Cursos: Auxiliar de secretaria (30), cuidador de idosos (30), doces para festas (30), porteiro (30) e recepcionista (30).

Local do curso: EEEFM Padre Humberto Piacente

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), fotografia (30) e maquiagem avançada (30).

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus

Cursos: Decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30) e porteiro (30).