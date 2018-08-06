636 vagas de Norte a Sul do Espírito Santo

Enfermeiro: são sete oportunidades para atuar nessa área no Sine de São Mateus Crédito: Reprodução

Quem está à procura de emprego não pode deixar de conferir as oportunidades disponíveis a partir de hoje. A semana começa com 636 vagas de trabalho para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Há chances para pessoas com ou sem deficiência. É importante lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Os interessados devem procurar uma das agência de emprego para se escrever, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os candidatos são selecionados de acordo com os requisitos exigidos pelas empresas e encaminhados para entrevista.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, estão concentradas a maior oferta de vagas, 224 ao todo. Em Anchieta, há chances como médico veterinário, assistente administrativo e frentista. Já no Sine de Aracruz, as oportunidades são para trabalhar como padeiro, pintor industrial, operador de motoniveladora, entre outras chances.

PREFEITURAS

Também é grande a oferta de vagas nas agências de emprego ligadas às prefeituras. Cariacica conta com o maior número de vagas. Ao todo, são 186 vagas, sendo 107 para ampla concorrência e 79 para pessoas com deficiência. Dentre as vagas ofertadas, estão as de representante de atendimento, operador de telemarketing, costureira, dentre outras. Os selecionados são escolhidos a partir do perfil solicitado pela empresa e, caso atendam aos requisitos, os candidatos recebem uma carta de recomendação e são encaminhados para fazer a entrevista.

Em Vila Velha, o Sine conta com 83 vagas, sendo 50 para atendente de telemarketing e 21 para empregado doméstico diarista.

O Sine de Serra oferece 106 oportunidades de emprego. Destaque para 20 vagas para empregada doméstica diarista, 35 vagas para vendedor porta a porta, 20 para representante comercial autônomo, entre outras.

Já a Agência do Trabalhador de Vitória tem 37 vagas nesta segunda-feira. O cargo com o maior número de vagas é o de copeiro, que tem 16 chances e exige que o candidato tenha nível fundamental completo e experiência de seis meses.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Médico veterinário (1), estagiário de Educação Física (1), assistente administrativo (1), assistente de operações (2), assistente comercial (2), psicólogo (1), frentista (4) e cozinheira (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Mecânico de motor a diesel (2), padeiro (1), pintor industrial escalador (5), instrumentista tubista (5), operador de motoniveladora (1) e auxiliar de análises de dados (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), analista de importação e exportação (1), cozinheira industrial (1), eletricista industrial (1), engenheiro de minas (1), garçom (1), operador de caixa (1), padeiro (1), polidor de pedras (1), supervisor de orçamento (1), técnico agrícola (1), técnico agropecuário (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor interno (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Analista de marketing (1), cortador de roupas sob medida (1), cozinheiro de restaurante (2), design gráfico (1), eletricista de iluminações públicas (2), farmacêutico (1), mecânico automotivo (1), supervisor operacional (1) e vidraceiro (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Agente de microcrédito (5), técnico de enfermagem (4) e vendedor porta a porta (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Operador de pavimentação de asfalto (4), eletricista de instalações de veículos (1), tratorista operador de roçadeira (1), operador de caixa (1), balconista (2), auxiliar de logística (1), assistente de RH PCD (1), promotor de vendas (2), auxiliar administrativo PCD (1) e mecânico de manutenção (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Auxiliar de produção PCD (4), auxiliar de expedição (1), assistente administrativo (1), confeiteiro (2), mecânico de automóvel (2), pintor alpinista (20), porteiro (1), técnico em nutrição (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), atendente PCD (1), ajudante de cuidador de idosos (1), balconista (1), classificador de chapas de granito (2), consultor de vendas (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), motorista caminhão/ajudante (1), operador de ponte rolante (1), polidor de granito (1), professor de educação física (1) e veterinário (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Açougueiro (1), analista de desenvolvimento social (1), assistente social (1), atendente de recepção (5), atendente PCD (38), auxiliar administrativo (3), auxiliar de contas (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de montador de estruturas metálicas (4), cabeleireiro profissional (1), chapeiro (1), cozinheiro (1), encarregado de operações (4), encarregado operacional (1), enfermeiro (7), impressor de offset mono (1), nutricionista (1), operador de trator pneu (2), operador de trator esteira (2), psicólogo hospitalar (1), secretária de clínica (3), soldador (2), soldador mecânico de estrutura metálica (3), técnico de radiologia (1), técnico de enfermagem (10) e vendedor externo (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de entrega (5), ajudante mecânico (1), ajudante de pintura veicular de grande porte (2), analista de rede (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de corte e costura (2), auxiliar de departamento pessoal (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de vendas (3), comprador (1), consultor comercial (2), costureira (3), eletricista automotivo (1), eletricista industrial (1), estágio de administração (1), estágio de educação física (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), lubrificador - manutenção (1), mecânico a diesel (1), motorista (5), motorista carreteiro (10), motorista truck (1), operador de balança (1), operador de telemarketing ativo (10), promotor de vendas (1), representante de atendimento (30), salgadeira (1), supervisor comercial (2), supervisor operacional (1), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (1), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor de autopeças (2) e vendedor externo (3).

Vagas para pessoas com deficiência:ajudante (2), assistente de atendimento (1), auxiliar (10), auxiliar administrativo (2), auxiliar de montador de elevador de cremalheira (1), cobrador (1), embalador (2), frentista (1), montador de elevador cremalheira (1), motorista carreteiro (1), operador de máquina de sorvete (2), operador de telemarketing (3), pintor automotivo - caminhão (1), repositor (1), representante de atendimento (50).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Ajudante de carga e descarga (1), atendente de telemarketing (50), auxiliar de confeiteiro (1), cozinheiro industrial (1), empregado doméstico diarista (21), instalador de equipamentos de comunicação (1), técnico automotivo (1), técnico de enfermagem (4), vendedor interno (2) e vendedor porta a porta (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Empregado doméstico diarista (20), vendedor porta a porta (20), analista de rede (1), inspetor de frota (1), operador de ponte fresa CNC (3), acabador de granito (4), vendedor porta a porta (15), representante comercial autônomo (20), analista de laboratório (1), técnico instrumentista (10), atendente de cafeteria (1) e vendedor externo (8).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de expedição (1) e amarrador (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA