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Qualificação

628 vagas para aprender uma profissão na Serra

ara se inscrever é preciso ser morador da Serra e ter mais de 15 anos

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 12:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2019 às 12:29
Há oportunidades para o curso de informática avançada Crédito: Pinterest
A Prefeitura da Serra vai oferecer até junho deste ano 628 vagas em oito cursos de qualificação. As oportunidades são para moradores do município. Informática avançada, montagem e manutenção de computadores, auxiliar administrativo, porteiro e vigia, operador de caixa, ajudante de obras, maquiador e instalador hidráulico residencial são as áreas que serão oferecidas.
Segundo a prefeitura, o calendário com as capacitações será oferecido mês a mês. Nesta terça-feira (26), estão abertas 73 vagas em três opções de cursos. As aulas serão realizadas em março.
Para se inscrever nos cursos, é preciso ser morador da Serra, com idade a partir de 15 anos, mas os menores de idade só se inscrevem acompanhados dos responsáveis.
Os candidatos precisam levar cópias de RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional.
Cursos que serão oferecidos em março
Inscrição
Nesta terça-feira (26), a partir das 8 horas
Local
Sine da Serra, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre até as 17 horas.
Cursos
Informática avançada (17 oportunidades), montagem e manutenção de computadores (40) e auxiliar administrativo (16).
Requisitos
Ser morador da Serra, idade mínima 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I. Para os cursos de informática avançada e montagem e manutenção de computadores, é preciso ter feito o curso de informática básica.
Outros cursos
Em abril, serão oferecidos cursos de informática integrada, montagem e manutenção de computadores, porteiro e vigia, operador de caixa, ajudante de obras, maquiador e auxiliar administrativo.
628 vagas para aprender uma profissão na Serra
 

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