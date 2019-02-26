Há oportunidades para o curso de informática avançada Crédito: Pinterest

A Prefeitura da Serra vai oferecer até junho deste ano 628 vagas em oito cursos de qualificação. As oportunidades são para moradores do município. Informática avançada, montagem e manutenção de computadores, auxiliar administrativo, porteiro e vigia, operador de caixa, ajudante de obras, maquiador e instalador hidráulico residencial são as áreas que serão oferecidas.

Segundo a prefeitura, o calendário com as capacitações será oferecido mês a mês. Nesta terça-feira (26), estão abertas 73 vagas em três opções de cursos. As aulas serão realizadas em março.

Para se inscrever nos cursos, é preciso ser morador da Serra, com idade a partir de 15 anos, mas os menores de idade só se inscrevem acompanhados dos responsáveis.

Os candidatos precisam levar cópias de RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho profissional.

Cursos que serão oferecidos em março

Inscrição

Nesta terça-feira (26), a partir das 8 horas

Local

Sine da Serra, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe. O atendimento ocorre até as 17 horas.

Cursos

Informática avançada (17 oportunidades), montagem e manutenção de computadores (40) e auxiliar administrativo (16).

Requisitos

Ser morador da Serra, idade mínima 15 anos, escolaridade mínima cursando o 5° ano do ensino fundamental I. Para os cursos de informática avançada e montagem e manutenção de computadores, é preciso ter feito o curso de informática básica.

Outros cursos

Em abril, serão oferecidos cursos de informática integrada, montagem e manutenção de computadores, porteiro e vigia, operador de caixa, ajudante de obras, maquiador e auxiliar administrativo.

Your browser does not support the audio element. 628 vagas para aprender uma profissão na Serra