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Até dia 27

600 vagas para quem quer aprender uma profissão na Serra

Interessados devem morar nos bairros Boa Vista e Vista da Serra

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 14:44
Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti
Morador do município da Serra que quer aprender uma nova profissão já pode se inscrever para um dos cursos oferecidos pelo projeto OportunidadES. A oferta é de 600 vagas para quem mora nos bairros Boa Vista e Vista da Serra. São 290 e 310 chances, respectivamente.
Ao todo, são 20 opções de cursos como garçom, design de sobrancelhas e organização de eventos. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de maio, no site www.oportunidades.es.gov.br. O resultado será divulgado no dia 30 de maio.
Para participar dos cursos os interessados precisam morar, preferencialmente, no bairro que oferece as vagas. O projeto OportunidadES é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA OS CURSOS
Boa vista
Local do curso: E.E.E.F.M Arlindo Ferreira Lopes
Cursos: Atendimento ao cliente (30), cuidador de idosos (30), garçom (30), porteiro (30) e recepcionista (30).
Local do curso: Primeira Igreja Batista de Boa Vista
Cursos: Auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), balconista de farmácia (20), decoração de festas avançado (25) e design de sobrancelhas (25).
Vista da Serra
Local do curso: Igreja Batista Apostólica
Cursos: Auxiliar de logística e produção (40), maquiagem básica (30), organização de eventos (30), design de sobrancelhas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), porteiro (40) e decoração de festa (30).
Local do curso: Igreja Assembleia de Deus de Vista da Serra
Cursos: Auxiliar de secretaria (40) e balconista de farmácia (40).
 

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