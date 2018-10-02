600 vagas para quem quer apreender uma profissão no ES

Os moradores de Santo Antônio, em Vitória, e Santa Rita, em Vila Velha, que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria devem ficar atentos. Isso porque o Projeto OportunidadES está com 600 vagas de cursos de qualificação de graça. São 300 chances para cada um dos bairros.
As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar dos cursos, é necessário que o candidato more no bairro ou região onde há a oferta de vagas e idade maior do que 16 anos, com exceção das qualificações voltadas para área da Saúde.
CONFIRA OS CURSOS
Santo Antônio - Vitória
Local do curso: Igreja Evangélica Ágape, Rua Serafim Derenze, 455, Santo Antônio, Vitória
CURSOS
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Design de sobrancelhas (30)
Doces para festas (25)
Decoração de festas (30)
Fotografia (30)
Inglês básico (30)
Recepcionista (30)
Locais dos cursos: Associação das Obras Pavonianas de Assistência, Avenida Santo Antônio, 1746, Santo Antônio.
CURSOS
Panificação (30)
Informática básica (30)
Porteiro (35)
Santa Rita - Vila Velha
Local dos cursos: UMEF Leonel de Moura Brizola, Rua Estrada de Capuaba, s/nº, Santa Rita, Vila Velha.
CURSOS
Almoxarife (30)
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Cuidador infantil (30)
Design de sobrancelhas (30)
Inglês básico (30)
Maquiagem avançada (30)
Porteiro (30)