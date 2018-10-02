600 vagas para quem quer apreender uma profissão em Vitória e Vial Velha

Os moradores de Santo Antônio, em Vitória, e Santa Rita, em Vila Velha, que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria devem ficar atentos. Isso porque o Projeto OportunidadES está com 600 vagas de cursos de qualificação de graça. São 300 chances para cada um dos bairros.