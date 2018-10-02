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Qualificação

600 vagas para quem quer apreender uma profissão em Vitória e Vial Velha

Candidatos devem morar em Santo Antônio e Santa Rita; inscrições podem ser feitas até 7 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 15:03

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 15:03

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Os moradores de Santo Antônio, em Vitória, e Santa Rita, em Vila Velha, que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria devem ficar atentos. Isso porque o Projeto OportunidadES está com 600 vagas de cursos de qualificação de graça. São 300 chances para cada um dos bairros.
As inscrições podem ser feitas até 7 de outubro de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar dos cursos, é necessário que o candidato more no bairro ou região onde há a oferta de vagas e idade maior do que 16 anos, com exceção das qualificações voltadas para área da Saúde.
CONFIRA OS CURSOS
SANTO ANTÔNIO - VITÓRIA
Local do curso: Igreja Evangélica Ágape, Rua Serafim Derenze, 455, Santo Antônio, Vitória
CURSOS
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Design de sobrancelhas (30)
Doces para festas (25)
Decoração de festas (30)
Fotografia (30)
Inglês básico (30)
Recepcionista (30)
Local do curso: Associação das Obras Pavonianas de Assistência, Avenida Santo Antônio, 1746, Santo Antônio.
CURSOS
Panificação (30)
Informática básica (30)
Porteiro (35)
SANTA RITA - VILA VELHA
Local do curso: UMEF Leonel de Moura Brizola, Rua Estrada de Capuaba, s/nº, Santa Rita, Vila Velha.
CURSOS
Almoxarife (30)
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Cuidador infantil (30)
Design de sobrancelhas (30)
Inglês básico (30)
Maquiagem avançada (30)
Porteiro (30)
 

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