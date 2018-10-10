600 vagas para aprender uma profissão na Serra e em Vila Velha

Moradores de Serra Sede, na Serra, e Rio Marinho, em Vila Velha, que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada já podem se inscrever em um dos cursos oferecidos pelo Projeto OportunidadES. Esta semana são 600 vagas em 20 opções de cursos, todos gratuitos. As qualificações terão carga horária de 40 horas.