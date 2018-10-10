600 vagas para aprender uma profissão na Serra e em Vila Velha

Moradores de Serra Sede, na Serra, e Rio Marinho, em Vila Velha, que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada já podem se inscrever em um dos cursos oferecidos pelo Projeto OportunidadES. Esta semana são 600 vagas em 20 opções de cursos, todos gratuitos. As qualificações terão carga horária de 40 horas.
Para participar, é necessário morar no bairro ou no município que oferece a vaga e ter mais de 16 anos, com exceção dos cursos da área da Saúde que exigem ser maior de 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 14 de outubro, no site www.oportunidades.es.gov.br.
CONFIRA OS CURSOS
SERRA SEDE - SERRA
Local dos cursos: Primeira Igreja Batista da Serra, Rua, Domingos Martins, 47, Centro, Serra.
CURSOS
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Balconista de farmácia (30)
Bolos artísticos (30)
Cuidador de idosos (30)
Decoração de festas (30)
Design de sobrancelhas (30)
Maquiagem básica (30)
RIO MARINHO - VILA VELHA
Local dos cursos: Igreja Metodista, Rua das Jacupembas, 985, Rio Marinho, Vila Velha.
CURSOS
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Balconista de farmácia (30)
Confeitaria básica (30)
Decoração de festas (30)
Fotografia (30)
Panificação (30)
Preparação de salgados (30)
Recepcionista (30)