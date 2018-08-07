600 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Moradores de Vila Velha que querem aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego já podem se inscrever nas 600 vagas em 20 opções de cursos de qualificação oferecidos pelo Projeto OportunidadES. Os alunos não pagam pelo curso. A carga horária é de 40 horas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), as oportunidades são para todos os moradores da cidade, sendo preferenciais aos moradores do Balneário Ponta da Fruta e de São Torquato.

Para participar, é preciso morar em Vila Velha, ter mais de 18 anos nos cursos da área da saúde e mais de 16 anos nos demais cursos.

Os interessados podem se inscrever até domingo (12), no site www.oportunidades.es.gov.br

A seleção será por ordem de inscrição e o resultado será divulgado no site do projeto no dia 15 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

SÃO TORQUATO

Local do curso: Casa de Oração da Igreja Cristã Evangélica, Rua Lacerda de Aguiar, São Torquato, Vila Velha.

Cursos

Confeitaria básica (30)

Doces para festas (30)

Panificação (30)

Local do curso: EEEFM Silvio Rocio, Rua Santa Terezinha, 12, São Torquato, Vila Velha

Auxiliar de logística e produção (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Fotografia (30)

Local dos cursos: Igreja Católica Nossa Senhora das Graças, Rua Santa Terezinha, s/nº,- São Torquato, Vila Velha

Cuidador de idosos (30)

Cuidador infantil (30)

Maquiagem avançada (30)

Porteiro (30)

PONTA DA FRUTA

Local do curso: UMEF Aly da Silva, Rua Ananás, s/nº, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha.

Cursos

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Balconista de farmácia (30)

Design de sobrancelhas (30)

Doces para festas (30)

Fotografia (30)

Informática básica (30)

Maquiagem básica (30)