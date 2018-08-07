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Inscrições abertas

600 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha

Oportunidades são oferecidas em São Torquato e Ponta da Fruta. Alunos não pagam pelo curso

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 15:48
Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Moradores de Vila Velha que querem aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego já podem se inscrever nas 600 vagas em 20 opções de cursos de qualificação oferecidos pelo Projeto OportunidadES. Os alunos não pagam pelo curso. A carga horária é de 40 horas.
De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), as oportunidades são para todos os moradores da cidade, sendo preferenciais aos moradores do Balneário Ponta da Fruta e de São Torquato.
Para participar, é preciso morar em Vila Velha, ter mais de 18 anos nos cursos da área da saúde e mais de 16 anos nos demais cursos.
Os interessados podem se inscrever até domingo (12), no site www.oportunidades.es.gov.br.
A seleção será por ordem de inscrição e o resultado será divulgado no site do projeto no dia 15 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
SÃO TORQUATO
Local do curso: Casa de Oração da Igreja Cristã Evangélica, Rua Lacerda de Aguiar, São Torquato, Vila Velha.
Cursos
Confeitaria básica (30)
Doces para festas (30)
Panificação (30)
Local do curso: EEEFM Silvio Rocio, Rua Santa Terezinha, 12, São Torquato, Vila Velha
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Fotografia (30)
Local dos cursos: Igreja Católica Nossa Senhora das Graças, Rua Santa Terezinha, s/nº,- São Torquato, Vila Velha
Cuidador de idosos (30)
Cuidador infantil (30)
Maquiagem avançada (30)
Porteiro (30)
PONTA DA FRUTA
Local do curso: UMEF Aly da Silva, Rua Ananás, s/nº, Balneário de Ponta da Fruta, Vila Velha.
Cursos
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Balconista de farmácia (30)
Design de sobrancelhas (30)
Doces para festas (30)
Fotografia (30)
Informática básica (30)
Maquiagem básica (30)
Porteiro (30)

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