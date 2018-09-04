580 vagas em cursos de qualificação na Serra

Vagas para quem quer trabalhar com depilação Crédito: Arquivo AG

Quem quer se qualificar para aprender uma profissão já pode se inscrever em um dos cursos oferecidos no Edukando Cursos. São 500 vagas para área da beleza. O aluno não paga mensalidade, apenas precisa pagar uma taxa única de R$ 99 referente ao material utilizado nas aulas praticas.

Também estão abertas as inscrições para o Porgrama Cozinha Capixaba. O evento tem a parceria da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Sesi-ES, com o apoio da Prefeitura da Serra.

As chances são para trabalhadores, formais e informais, da área gastronômica.

SAIBA MAIS





PREFEITURA DA SERRA

Vagas: 80 para o Programa Cozinha Capixaba.

Curso: As aulas vão acontecer entre os dias 18 e 21 de setembro, no Parque da Cidade, e de 24 a 28, em Manguinhos.

Inscrição para curso no Parque da Cidade: Secretaria Municipal de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca (Seap), 3º andar no prédio da Prefeitura da Serra (Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Serra, Caçaroca). Informações: 3291-2320.

Inscrição para curso em Manguinhos: Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM) pelos telefones: 98826-2441 ou 99252-2772.

Quem pode fazer: O curso é voltado para gestores de restaurante que cozinhem, chefs de cozinha, cozinheiros e ajudantes de cozinha, que trabalhem ou tenham trabalhado nos últimos dois anos em cozinhas, restaurantes, hotéis, pousadas e outros empreendimentos do ramo de alimentação.

EDUKANDO CURSOS

Vagas: 500 para cursos da área da beleza.

Cursos: Alongamento de cílios fio a fio (50), barbeiro (50), corte cabelos feminino (50), depilação corporal (50), designer de sobrancelhas (100), manicure e pedicure (100) e maquiador profissional (100).

Local dos cursos: no polo Edukando de Laranjeiras.