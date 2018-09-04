Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prepare-se!

580 vagas em cursos de qualificação na Serra

Edukando Cursos e a Prefeitura da Serra estão com inscrições abertas nas áreas da beleza e saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 14:27

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 14:27

Vagas para quem quer trabalhar com depilação Crédito: Arquivo AG
Quem quer se qualificar para aprender uma profissão já pode se inscrever em um dos cursos oferecidos no Edukando Cursos. São 500 vagas para área da beleza. O aluno não paga mensalidade, apenas precisa pagar uma taxa única de R$ 99 referente ao material utilizado nas aulas praticas.
Também estão abertas as inscrições para o Porgrama Cozinha Capixaba. O evento tem a parceria da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Sesi-ES, com o apoio da Prefeitura da Serra.
As chances são para trabalhadores, formais e informais, da área gastronômica.
SAIBA MAIS
 
PREFEITURA DA SERRA
Vagas: 80 para o Programa Cozinha Capixaba.
Curso: As aulas vão acontecer entre os dias 18 e 21 de setembro, no Parque da Cidade, e de 24 a 28, em Manguinhos.
Inscrição para curso no Parque da Cidade: Secretaria Municipal de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca (Seap), 3º andar no prédio da Prefeitura da Serra (Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Serra, Caçaroca). Informações: 3291-2320.
Inscrição para curso em Manguinhos: Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM) pelos telefones: 98826-2441 ou 99252-2772.
Quem pode fazer: O curso é voltado para gestores de restaurante que cozinhem, chefs de cozinha, cozinheiros e ajudantes de cozinha, que trabalhem ou tenham trabalhado nos últimos dois anos em cozinhas, restaurantes, hotéis, pousadas e outros empreendimentos do ramo de alimentação.
EDUKANDO CURSOS
Vagas: 500 para cursos da área da beleza.
Cursos: Alongamento de cílios fio a fio (50), barbeiro (50), corte cabelos feminino (50), depilação corporal (50), designer de sobrancelhas (100), manicure e pedicure (100) e maquiador profissional (100).
Local dos cursos: no polo Edukando de Laranjeiras.
Inscrição: Para participar o aluno deve agendar o comparecimento no polo por meio do whatsapp de atendimento (27) 98883-0696 ou ligar para 99661-6842. O aluno não paga pelo curso, apenas investe uma taxa única de R$ 99 referente ao material didático.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bolo de banana simples
Bolo de banana-prata simples e bem macio: veja como fazer
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026
Imagem de destaque
A fé de A a Z: as palavras que constroem a história da Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados