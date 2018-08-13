560 vagas para trabalhar com carteira assinada Trabalho

Oportunidades de trabalho para todos de Norte a Sul do Estado Crédito: Reprodução internet

A semana começa com 560 vagas para quem procura emprego com carteira assinada. Há oportunidade para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência.

Os candidatos são selecionados de acordo com os requisitos estabelecidos pelas empresas e encaminhados para entrevista de emprego. Os interessados devem procurar uma das unidades de todo o Estado.

É importante lembrar que é necessário levar os documentos pessoais e que as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligados ao governo do Estado, a oferta é de 235 vagas. Só para se ter uma ideia, na unidade de Anchieta há chances como médico veterinário, assistente administrativo, assistente comercial e contador.

Em Vila Velha, o Sine conta com 79 oportunidades, das quais 52 para pessoas com deficiência.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica oferece 195 vagas de emprego nesta segunda-feira. Dentre elas estão as de representante de atendimento, costureira e estágio de ensino médio. Além disso, 82 são reservadas às pessoas com deficiência.

O Sine da Serra começa a semana com 42 vagas. Há oportunidades como eletrotécnico, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de expedição.

Em Vitória, a agência do trabalhador conta com nove vagas, sendo cinco para técnico automotivo. Todos os cargos exigem seis meses de experiência.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Médico veterinário (1), assistente administrativo (1), assistente de operações (2), assistente comercial (2), frentista (4), dentista (2), costureira (3), psicólogo (1) e contador ou técnico em contabilidade (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Alpinista industrial (3), operador de motoniveladora (1) e pintor industrial escalador (5).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Almoxarife (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de produção (2), analista de importação e exportação (1), analista fiscal (1), comprador (1), eletricista industrial (1), engenheiro de minas (1), engenheiro de produção (1), garçom (1), mecânico industrial (1), operador de caixa (1), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), polidor de pedras (1), secretária executiva (1), supervisor de orçamento (1), técnico de rede (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor interno (1) e vendedor pracista (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de granito (1), ajudante de marmoraria (1), analista de marketing (1), auxiliar de linha de produção (1), auxiliar de mecânico (1), cortador de granito (1), cortador de roupas sob medida (1), cozinheiro de restaurante (2), encarregado de produção (1), farmacêutico (1), gerente de vendas (2), mecânico de manutenção de máquinas (8), operador de fresa ponte (3), resinador (1), supervisor operacional (1), vendedor externo (14) e vidraceiro (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Agente de microcrédito (5), funileiro de veículos (1), pintor de veículos (1), vendedor no comércio de mercadorias (2) e vendedor porta a porta (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Nutricionista (2), auxiliar de limpeza (1), pintor industrial (1), vigilante (1) e balconista (2).

SINE LINHARES

Vagas: Agente de vendas (2), assistente de vendas (6), auxiliar de expedição (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de produção PCD (4), confeiteiro (2), cozinheiro (1), mecânico de automóvel (2), técnico em nutrição (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Garçom (1), chapeiro (1), cozinheiro de restaurante (1), professor de educação de física (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), atendente PCD (1), operador de ponte rolante (1), polidor de granito (1) e consultor de vendas (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente social (1), atendente de recepção (5), atendente PCD (38), auxiliar de contas (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar de montador de estruturas metálicas (4), cabeleireiro profissional (1), chapeiro (1), cozinheiro (1), eletricista de veículo (1), encarregado operacional (1), encarregado de operações (4), enfermeiro (7), gredista (1), impressor de offset mono (1), operador de trator esteira (2), nutricionista (1), operador de rolo (1), operador trator esteira (1), operador de trator pneu (2), psicólogo hospitalar (1), secretária de clínica (3), soldador (2), soldador mecânico de estrutura metálica (3), técnico de enfermagem (10) e técnico de radiologia (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Assistente de logística de transporte PCD (1), atendente de telemarketing PCD (50), auxiliar administrativo PCD (1), cozinheiro geral (2), cozinheiro industrial (1), empregado doméstico diarista (20), impressor de máquina ofsete (1), instalador de equipamentos de comunicação (1), serralheiro (1) e técnico automotivo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de entrega (5), ajudante de mecânico (1), ajudante de pintura veicular de grande porte (2), assistente operacional (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de corte costura (2), auxiliar de departamento pessoal (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de vendas (3), comprador (1), coordenador de salão júnior (1), costureira (3), eletricista automotivo (1), estágio de administração (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio superior de engenharia de produção (1), estágio superior de engenharia metalúrgica (1), estágio superior de química (1), estágio superior engenharia mecânica (1), estágio técnico em elétrica (1), estágio técnico em mecânica (1), estágio técnico em metalurgia (1), lubrificador - manutenção (1), mecânico a diesel (1), motoboy (4), motorista (7), motorista carreteiro (10), motorista truck (1), operador de balança (1), operador de telemarketing ativo (10), promotor de vendas (1), representante de atendimento (30), supervisor operacional (1), técnico de enfermagem (1), vendedor de autopeças (2) e vendedora (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), ajudante de carga e descarga (1), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de montador de elevador cremalheira (1), auxiliar de produção (4), cobrador (1), embalador (7), frentista (1), montador de elevador cremalheira (1), motorista carreteiro (1), operador de máquina de sorvete (2), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo caminhão (1), repositor (1) e representante de atendimento (50).

SINE DA SERRA

Vagas: Eletrotécnico (1), técnico em segurança do trabalho (1), auxiliar de expedição (1), cortador de mármore (1), carreteiro (1), vendedor porta a porta (20), encarregado de supermercado (1), acabador de granito (4), operador de fresadora com comando numérico (1) e técnico instrumentista (10).

Vagas para pessoas com deficiência: auxiliar de expedição (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA