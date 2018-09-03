514 vagas de emprego em todo Espírito Santo

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação

A semana começa com 514 oportunidade de trabalho em todo o Estado. As oportunidades estão disponíveis nas agências de emprego e os interessados devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para aqueles com ou sem experiência. Os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para a entrevista.

É bom lembrar que vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 204 oportunidades. As chances são para cargos como marceneiro, dentista, torneiro mecânico, empregada doméstica, gerente de loja, auxiliar administrativo e analista de suprimentos.

No Sine de Vila Velha, a oferta é de 79 vagas, sendo 50 para atendente de telemarketing, destinada a pessoas com deficiência. Também há chances para empregado doméstico diarista, lanterneiro de automóveis, pizzaiolo, entre outras.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 187 oportunidades, sendo 90 para ampla concorrência e 97 para pessoas com deficiência. Além disso, das vagas

de emprego também é possível se cadastrar para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Em Viana, a Agência de Emprego tem uma vaga para mecânico de refrigeração automotivo e uma para eletricista automotivo. Nos dois casos, é necessário ter um ano de experiência.

Já o Sine da Serra começa o mês de setembro com 24 vagas de emprego.

CONFIRA AS VAGAS





SINE ANCHIETA

Vagas: Marceneiro (1), dentista (2), costureira (3), contador ou técnico em contabilidade (1) e operador de máquina-elevador (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Serralheiro de alumínio (1), torneiro mecânico (2), instrumentista tubista (6), empregada doméstica (1), gerente de restaurante (1), gerente de loja (1), técnico em segurança do trabalho (3) e técnico mecânico (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Almoxarife (1), açougueiro (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção (2), analista fiscal (1), analista de logística (1), analista de suprimentos (1), eletricista de manutenção (1), engenheiro de produção (1), garçom (1), mecânico industrial (1), motorista carreteiro (1), operador de caixa (1), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), polidor de pedras (1), secretária executiva (1), supervisor de orçamento (1), técnico de rede (1), técnico em segurança do trabalho (1) e serviços de reparação e manutenção (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas:Alinhador de pneus (1), encarregado de produção (1), gerente de vendas (2), operador de fresa ponte (3) , vendedor externo (14), designer gráfico (1), recreador (1), churrasqueiro (1), jardineiro (1), serviços gerais (1), auxiliar de borracharia (1), vendedor (1) e auxiliar de controlador de pragas (1).

SINE CARIACICA

Vagas:Capoteiro (1), confeiteiro (3), funileiro de veículos (1), mecânico de manutenção de automóveis (1), mecânico de suspensão (1), pintor de veículos (1), retificador de motores de automóveis (1).

SINE COLATINA

Vagas: Programador de sistema de computador (1), assistente de escritório (1), oficial de manutenção predial (1), motorista de caminhão (1), médico do trabalho (1), encarregado de obra (1), torneiro mecânico (1) e mecânico de automóveis (1).

SINE LINHARES

Vagas:Analista contábil (1), assistente de departamento pessoal (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de produção (3), costureira de máquinas industriais (10), eletricista automotivo (1), farmacêutico (1), gari (2), operador de retroescavadeira (1), resgatista (2) e técnico em nutrição (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), cozinheiro (1), classificador de chapas de granito (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), atendente PCD (1), consultor de vendas (1), técnico de informática (1), pedreiro (4), pintor de obras (4), operador de vendas (2) e promotor de vendas (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Atendente PCD (38), auditor de contas (1), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), auxiliar técnico (1), barbeiro profissional (1), cabeleireiro profissional (1), chapeiro (1), cortador de roupa (1), enfermeiro (6), gerente comercial (1), impressor de offset mono (1), manicure (1), medidor e estoquista (1), nutricionista (1), psicólogo hospitalar (1), técnico de enfermagem (11) e técnico de radiologia (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (50), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar de pessoal (1), empregado doméstico (20), impressor de máquina ofsete (1), lanterneiro de automóveis - reparação (2), mecânico de automóvel (1), pizzaiolo (1) e psicopedagogo (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de carga e descarga (5), ajudante de caminhão (10), ajudante de cozinha (4), ajudante de entrega (5), auxiliar de corte costura (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de vendas (3), camareira de hotel (1), costureira (3), cozinheira (1), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de equipe de serviços gerais (1), encarregado de frota (1), estágio de administração (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de engenharia de produção (1), estágio superior de engenharia metalúrgica (1), estágio superior de engenharia mecânica (1), estágio técnico em elétrica (1), estágio técnico em mecânica (1), estágio técnico em metalúrgica (1), mecânico a diesel (1), moleiro (1), motorista (5), operador de empilhadeira (2), operador de rastreamento noturno (1), operador de telemarketing ativo (10), pintor automotivo - caminhão (1), pintor veicular - grande porte (2), promotor de vendas (1), promotora de vendas - degustação de produtos (1), salgadeira (1), técnico de enfermagem (1), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico em instalação (3), vendedor de autopeças (2) e vendedora (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), ajudante de carga e descarga (1), área administrativa - setor de compras (6), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de biblioteca (1), auxiliar de produção (4), auxiliar de serviços gerais (1), cobrador (6), embalador (5), frentista (1), movimentador de mercadoria (2), operador de caixa (5), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo - caminhão (1), porteiro (4) e representante de atendimento (50).

AGÊNCIA DE EMPREGO DE VIANA

Vagas: Mecânico de refrigeração automotivo (1) e eletricista automotivo (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Eletricista veicular (2), costureira geral (1), jardineiro (1), mecânico de bicicletas (1), operador de motosserra (1), operador de roçadeira - motosserra (2), pizzaiolo (1), ajudante de capoteiro (1), técnico de manutenção de celular (1), auxiliar de limpeza (1), encarregado de higienização (1), feitor - obras (1), encarregado de obras (1), auxiliar de obras (1) e separador de mercadorias (4).

Vagas para PCD: Auxiliar de limpeza (4).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA