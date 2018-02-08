510 vagas para aprender uma profissão em Vitória

Curso de Informática Básica está entre as opções Crédito: Douglas Schneider

Moradores de Vitória têm 510 chances para aprender uma nova profissão. O Projeto OportunidadES abriu inscrições para cursos de qualificação que são oferecidos de graça para os moradores da Capital.

www.oportunidades.es.gov.br. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro, no site

Podem participar os candidatos moradores de Vitória e que tenham mais de 16 anos. é bom lembrar que para os cursos da área da saúde o candidato precisa ter idade acima de 18 anos.

Ao todo, são 19 opções de cursos como porteiro, informática básica, balconista de farmácia, doces para festas e design de sobrancelhas. A lista com os aprovados será divulgada no site do OportunidadES no dia 22 de fevereiro com início das aulas previsto para o dia 26 do mesmo mês e término no final de março.

Todos os cursos são presenciais e têm carga horária de 40 horas. As aulas são ministradas por profissionais do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.

Confira nas tabelas abaixo os cursos oferecidos em cada oferta:

Local do curso: Igreja Evangélica Batista Getsemani, Rua Dr. Agliberto Rodrigues Moreira, 221, Jabour, Vitória.

CURSOS

Almoxarife: 25

Auxiliar de logística e produção: 25

Auxiliar de rotinas administrativas: 25

Auxiliar de secretaria: 25

Balconista de farmácia: 25

Decoração de festas avançada: 25

Porteiro: 25

Recepcionista: 25

Local do curso: Faculdade Multivix - Unidade de Goiabeiras, Rua José Alves, 135, Goiabeiras.

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenamento: 30

Cuidador infantil: 30

Informática básica: 30

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras, Vitória

CURSOS

Confeitaria avançada: 30

Cuidador de idosos: 20

Design de sobrancelhas: 30

Doces para festas: 30

Gestor de condomínio: 20

Inglês intermediário: 30

Maquiagem avançada: 30

Preparação de salgados: 30