500 vagas para quem quer aprender uma profissão

Designer de sobrancelha conta com 30 vagas Crédito: Reprodução intenet

Os moradores da Serra já podem se inscrever para um dos cursos gratuitos disponíveis pelo Projeto OportunidadES. São 500 vagas, distribuídas por 18 opções de qualificação. Os alunos não pagam pelo curso.

Os candidatos precisam ter mais de 16 anos e morar no município. Para participar os cursos de balconista de farmácia e cuidador de idosos e infantil, precisam ter idade mínima são 18 anos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de abril, no site www.oportunidades.es.gov.br

De acordo com o edital, para efeito de seleção será considerada, preferencialmente, os moradores dos bairros Porto Canoa, Maringá, Mata da Serra, Solar do Porto, Planície da Serra, Tubarão e Eldorado e, ainda, a ordem de inscrição dos candidatos no endereço eletrônico.



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Local do curso

EEEFM Profª. Hilda Miranda Nascimento, Av. Brasília, Porto Canoa, Serra.

Cursos: Balconista de farmácia (30), decoração de festas (30), fotografia (30), inglês intermediário (30) e recepcionista (30).

Local do curso

Igreja Batista Betel, Rua das Emas, 203, Porto Canoa, Serra.

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de estoque e armazenamento (25), auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (25), cuidador de idosos (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelha (30), maquiagem básica (30) e porteiro (25).

Local do curso

Associação de moradores de Mata da Serra, Rua Cacu, Mata da Serra.