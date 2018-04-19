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500 vagas para quem quer aprender uma profissão

Oportunidades são para moradores do município da Serra

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 14:49
Designer de sobrancelha conta com 30 vagas Crédito: Reprodução intenet
Os moradores da Serra já podem se inscrever para um dos cursos gratuitos disponíveis pelo Projeto OportunidadES. São 500 vagas, distribuídas por 18 opções de qualificação. Os alunos não pagam pelo curso. 
Os candidatos precisam ter mais de 16 anos e morar no município. Para participar os cursos de balconista de farmácia e cuidador de idosos e infantil, precisam ter idade mínima são 18 anos.
Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de abril, no site www.oportunidades.es.gov.br.
De acordo com o edital, para efeito de seleção será considerada, preferencialmente, os moradores dos bairros Porto Canoa, Maringá, Mata da Serra, Solar do Porto, Planície da Serra, Tubarão e Eldorado e, ainda, a ordem de inscrição dos candidatos no endereço eletrônico.
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OFERTA DE CURSOS E DE VAGAS SERRA
Local do curso
EEEFM Profª. Hilda Miranda Nascimento, Av. Brasília, Porto Canoa, Serra.
Cursos: Balconista de farmácia (30), decoração de festas (30), fotografia (30), inglês intermediário (30) e recepcionista (30).
Local do curso
Igreja Batista Betel, Rua das Emas, 203, Porto Canoa, Serra.
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de estoque e armazenamento (25), auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (25), cuidador de idosos (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelha (30), maquiagem básica (30) e porteiro (25).
Local do curso
Associação de moradores de Mata da Serra, Rua Cacu, Mata da Serra.
Cursos: Doces para festas (30), confeitaria avançada (30) e confeitaria básica (30).

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