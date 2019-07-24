Qualificação

500 vagas em cursos para mulheres que querem empreender no ES

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:45 - Atualizado há 6 anos

Vice-governadora do ES, Jaqueline Moraes Crédito: Divulgação/Leandro Braga

Capacitação de liderança, comunicação, networking, marca pessoal, negociação, finanças e ferramentas digitais. Mulheres que buscam investir no próprio negócio já podem se inscrever em uma das 500 vagas disponíveis em cursos de qualificação.

A iniciativa é do programa de empreendedorismo Agenda Mulher, liderado pela vice-governadora Jaqueline Moraes, firmou parceria com o Programa Ela Pode, realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, com o apoio do Google.

O primeiro evento será um workshop para 250 mulheres, que será realizado nesta quinta-feira (25), a partir das 13 horas. Na ocasião, também haverá o lançamento da parceria entre o Instituto e a Rede Mulher Empreendedora. O evento será realizado no auditório do CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha.

O Programa Ela Pode tem como meta capacitar 135 mil mulheres brasileiras nos próximos dois anos, tornando-as confiantes e preparadas para o autodesenvolvimento pessoal e profissional. O objetivo é que as participantes possam se sentir preparadas para empreender ou conseguir um emprego com carteira assinada.

O segundo evento do programa está agendado para ocorrer 13 a 16 de agosto, das 8h às 12h, no auditório da CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha. A oferta será de 250 vagas, onde serão abordados diversos conteúdos sobre Liderança, Comunicação, Networking, Marca Pessoal, Negociação, Finanças e Ferramentas Digitais.

Workshop e Lançamento da parceria Ela Pode, RME e Agenda Mulher

Data: 25 de julho

Horário: das 14h às 18h

Local: Escola Vasco Coutinho, em Vila Velha

Endereço: Av. Luciano das Neves, s/nº, Centro de Vila Velha.

Capacitação Ela Pode - Vila Velha (ES)

Data: 13 a 16 de agosto

Horário: 8h às 12h

Local: Escola Vasco Coutinho, em Vila Velha

Endereço: Av. Luciano das Neves, s/nº, Centro de Vila Velha.

