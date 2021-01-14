5 prefeituras no ES contratam profissionais com salário de até R$ 8 mil

Prefeitura de Guarapari vai contratar médicos temporários Crédito: Ricardo Medeiros

Cinco prefeituras no Espírito Santo estão com processos seletivos simplificados abertos para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de nível superior e os salários podem chegar a R$ 8 mil.

Em Jaguaré , as contratações também serão para atuar na área da Educação. A oferta é de 65 vagas, com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 1.803,90. Os interessados podem se inscrever de 15 a 20 de janeiro.

Já a Prefeitura de Guarapari divulgou processo seletivo para contratar sete médicos - clínico geral. O salário base mensal ofertado equivale a R$ 8 mil, para carga horária de 24 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de 18 a 21 de janeiro.

CONFIRA AS SELEÇÕES

Prefeitura de Rio Bananal

Vagas: formação de cadastro de reserva para o cargo de professor e pedagogia habilitados ou não.

Salários: os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 25 horas, com remuneração entre R$ 1.243,10 e R$ 1.740,33.

Inscrições: até o dia 15 de janeiro de 2021, podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Reinaldo Pella, 480, São Sebastião, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Prefeitura de Governador Lindenberg

Vagas: formação de cadastro reserva de professores e pedagogos habilitados ou não.

Salário: os selecionados irão desempenhar funções em carga horária de 25 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.615,92.

Inscrições: até 15 de janeiro de 2021, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, situado na Rua Adelino Lubiana, nº 142, Centro, de segunda a quinta-feira das 11h às 16h30, e na sexta-feira das 7h às 12h.

Prefeitura de Atílio Vivacqua

Vagas: cadastro de reserva para professores e pedagogos.

Salário: R$ 1.803,84, para carga horária de 25 horas semanais.

Inscrições: até 15 de janeiro de 2021, das 8 às 11 horas, no Antigo Parque de Exposições “Scarpão”, que fica na Rua Capitão Jovino Alves Pedra, s/nº, ao lado do Terminal Rodoviário do Município.

Prefeitura de Jaguaré

Vagas: 65 para professores, pedagogo (5), monitor escolar (10) e tradutor intérprete.

Salário: o profissional deve exercer funções em jornadas de 25 a 40 horas semanais. A remuneração mensal varia entre R$ 1.100 a R$ 1.803,90.

Inscrições: das 13h de 15 de janeiro de 2021 até as 17h do dia 20 deste mesmo mês, por meio do das 13h de 15 de janeiro de 2021 até as 17h do dia 20 deste mesmo mês, por meio do site da prefeitura.

Prefeitura de Guarapari

Vagas: 7 para o cargo de médico - clínico geral.

Salário: R$ 8 mil, para carga horária de 24 horas semanais.