5 prefeituras no ES contratam profissionais com salário de até R$ 8 mil

Cinco prefeituras no Espírito Santo estão com processos seletivos simplificados abertos para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de nível superior e os salários podem chegar a R$ 8 mil.
As inscrições terminam nesta sexta-feira (15) nas prefeituras de Rio Bananal, Governador Lindenberg e Atílio Vivácqua . As oportunidades são para pedagogos e professores. Os salários variam de R$ 1.243,10 a R$ 1.803,84.
Em Jaguaré, as contratações também serão para atuar na área da Educação. A oferta é de 65 vagas, com salários que variam de R$ 1.100 a R$ 1.803,90. Os interessados podem se inscrever de 15 a 20 de janeiro.
Já a Prefeitura de Guarapari divulgou processo seletivo para contratar sete médicos - clínico geral. O salário base mensal ofertado equivale a R$ 8 mil, para carga horária de 24 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas de 18 a 21 de janeiro.
CONFIRA AS SELEÇÕES
Prefeitura de Rio Bananal
Vagas: formação de cadastro de reserva para o cargo de professor e pedagogia habilitados ou não.
Salários: os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 25 horas, com remuneração entre R$ 1.243,10 e R$ 1.740,33.
Inscrições: até o dia 15 de janeiro de 2021, podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Reinaldo Pella, 480, São Sebastião, das 8h às 11h e das 13h às 16h.
Prefeitura de Governador Lindenberg
Vagas: formação de cadastro reserva de professores e pedagogos habilitados ou não.
Salário: os selecionados irão desempenhar funções em carga horária de 25 horas semanais e contarão com salários de R$ 1.615,92.
Inscrições: até 15 de janeiro de 2021, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, situado na Rua Adelino Lubiana, nº 142, Centro, de segunda a quinta-feira das 11h às 16h30, e na sexta-feira das 7h às 12h.
Prefeitura de Atílio Vivacqua
Vagas: cadastro de reserva para professores e pedagogos.
Salário: R$ 1.803,84, para carga horária de 25 horas semanais.
Inscrições: até 15 de janeiro de 2021, das 8 às 11 horas, no Antigo Parque de Exposições “Scarpão”, que fica na Rua Capitão Jovino Alves Pedra, s/nº, ao lado do Terminal Rodoviário do Município.
Prefeitura de Jaguaré
Vagas: 65 para professores, pedagogo (5), monitor escolar (10) e tradutor intérprete.
Salário: o profissional deve exercer funções em jornadas de 25 a 40 horas semanais. A remuneração mensal varia entre R$ 1.100 a R$ 1.803,90.
Inscrições: das 13h de 15 de janeiro de 2021 até as 17h do dia 20 deste mesmo mês, por meio do site da prefeitura.
Prefeitura de Guarapari
Vagas: 7 para o cargo de médico - clínico geral.
Salário: R$ 8 mil, para carga horária de 24 horas semanais.
Inscrição: na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Adamastor Antônio da Silva, s/n, Muquiçaba, no período de 18 a 21 de janeiro de 2021, das 9h às 11h e das 13h às 17h.