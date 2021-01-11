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Ifes contrata professor substituto com salário de até R$ 5 mil

Oportunidades são para os campi de Nova Venécia, com uma vaga para Engenharia de Agrimensura e Cartográfica; e de Cachoeiro de Itapemirim, com chance para professor de Informática

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jan 2021 às 13:30
Ifes de Cachoeiro de Itapemirim
Ifes de Cachoeiro de Itapemirim contrata professor de informática Crédito: Facebook / Ifes Cachoeiro de Itapemirim
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo de professores substitutos. Ao todo, são dois editais, com chances para os campi de Nova Venécia e Cachoeiro de ItapemirimClique aqui para ler os editais. 
A carga horária é de 40 horas semanais. De acordo com a instituição, a remuneração para professor graduado, em Nova Venécia, é de R$ 3.130,85. Já o salário, em Cachoeiro, pode variar conforme a titulação, entre R$ 3.600,48, para especialista, e R$ 5.831,21, para doutor. Os selecionados recebem ainda auxílio alimentação no valor de R$ 458, auxílio transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de 6 anos).
Para o campus de Nova Venécia, há uma vaga para a área de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. O candidato precisa ser bacharel. As inscrições podem ser feitas 14 de janeiro de 2021, exclusivamente por correio eletrônico (e-mail: [email protected]), com o assunto “Inscrição Edital nº 11/2020”.
Já no campus de Cachoeiro de Itapemirim a seleção visa contratar um professor da área de Informática. Podem concorrer professores com uma das seguintes formações: Licenciatura em Informática; Bacharelado em Informática;  Sistemas de Informação; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Tecnologia de Processamento de Dados;  Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Redes de Computadores;  qualquer das graduações citadas com Especialização ou Mestrado na área de Informática ou Educação.
Os interessados podem se inscrever até 22 de janeiro de 2021, por e-mail ([email protected]), com o assunto “Inscrição Edital nº 02/2020”.
A seleção será feita pela análise dos títulos e da experiência profissional, e prova de desempenho didático.

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