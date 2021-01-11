Ifes contrata professor substituto com salário de até R$ 5 mil

Ifes de Cachoeiro de Itapemirim contrata professor de informática Crédito: Facebook / Ifes Cachoeiro de Itapemirim

A carga horária é de 40 horas semanais. De acordo com a instituição, a remuneração para professor graduado, em Nova Venécia, é de R$ 3.130,85. Já o salário, em Cachoeiro, pode variar conforme a titulação, entre R$ 3.600,48, para especialista, e R$ 5.831,21, para doutor. Os selecionados recebem ainda auxílio alimentação no valor de R$ 458, auxílio transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de 6 anos).

Para o campus de Nova Venécia, há uma vaga para a área de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. O candidato precisa ser bacharel. As inscrições podem ser feitas 14 de janeiro de 2021, exclusivamente por correio eletrônico (e-mail: [email protected] ), com o assunto “Inscrição Edital nº 11/2020”.

Já no campus de Cachoeiro de Itapemirim a seleção visa contratar um professor da área de Informática. Podem concorrer professores com uma das seguintes formações: Licenciatura em Informática; Bacharelado em Informática; Sistemas de Informação; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Tecnologia de Processamento de Dados; Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Redes de Computadores; qualquer das graduações citadas com Especialização ou Mestrado na área de Informática ou Educação.

Os interessados podem se inscrever até 22 de janeiro de 2021, por e-mail ( [email protected] ), com o assunto “Inscrição Edital nº 02/2020”.