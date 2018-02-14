400 vagas para trabalhar com carteira assinada

Sines oferecem vagas para todos os níveis de escolaridade Crédito: Fernando Madeira

As agências de emprego de todo Estado estão com quase 400 vagas destinadas a quem quer um trabalho com carteira assinada. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados devem procurar uma das unidades, sem se esquecer de levar os documentos pessoais. O trabalhador que se encaixar no perfil da vaga será encaminhado para a entrevista.

Do total de oportunidades, 15 estão sendo oferecidas na Agência do Trabalhador de Vitória. Os candidatos devem ficar atentos quanto ao horário de funcionamento das agências e os documentos exigidos.

O Sine de Colatina terá expediente nesta quarta-feira (14) a tarde. As demais unidades só reabrem na quinta-feira (15).

Já o Sine de Vila Velha não funciona esta semana. As atividades serão retomadas somente na segunda-feira, dia 19.

SINE ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com a Rodovia do Sol, s/n, Centro (Casa do Cidadão).

Vagas: Estoquista (1) e encarregado de supermercado (1).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz.

Vagas: Mecânico PCD (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), vidraceiro/montador (1), vendedor (1), pizzaiolo (1), soldador PCD (1), acabador de mármore (1), fisioterapeuta (1), lavador automotivo (1) e motorista socorrista (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.

Vagas: Mecânico de motocicletas (1) e secretária (1).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Arte-finalista (1), auxiliar mecânico de refrigeração (1), cuidador de idosos (1), marceneiro (2), mecânico automotivo (1), montador de instalação de calefação e refrigeração (1) e projetista de móveis (2).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Costureira (5), garçonete (1), chapeiro (1), cozinheira (1), auxiliar administrativo (2), cuidadora de idosos (3) e operadora de loja (3).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Acabador de mármore (2), analista de marketing (1), consultor de vendas (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico (4), operador de máquina de sorvete (1), serralheiro (1) e vidraceiro (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Vagas: Promotor de vendas (1), costureira (1) e vendedor externo (2).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Vagas: Costureira (1), cozinheiro (1), eletricista automotivo (1), enfermeiro (1), instrumentista de tubulação (5), nutricionista (1), operador de caixa (1), técnico agrícola (1), técnico de higiene bucal (1), técnico em enfermagem (1), técnico em refrigeração (1), vendedor interno/externo (3), vendedor de picolé (10), vendedor interno (2), vendedor porta a porta (3), operador de motosserra (30), operador de auto carregável (3), operador de trator guincho (3), cozinheiro (2) e mecânico de moto serra (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: AV. Kleber Andrade, 5, bairro Rio Branco, Cariacica.

Vagas: Açougueiro (4), analista comercial (1), analista de rede (1), aplicador de laser (1), assistente administrativo sênior (1), assistente de loja (2), assistente de marketing (2), assistente de programa (1), assistente de projeto (1), assistente de TI (1), assistente fiscal (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de escritório (1), balconista de farmácia (1), camareira (3), cobrador (15), confeiteiro (1), confeiteiro salgadeiro (1), estágio de administração (6), estágio de ciências contábeis (2), estágio de comércio exterior (1), estágio de comunicação social (2), estágio de direito (1), estágio de ensino médio (5), estágio de gestão financeira (1), estágio de marketing (2), estágio de pós-graduação em direito (1), estágio de psicologia (1), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de relações públicas (1), estágio de técnico em administração (3), estágio de técnico em eletrotécnica (1), estágio de técnico em mecânica (3), estágio superior em administração (1), estágio técnico em refrigeração e climatização (1), faturista (1), fiscal de loja (1), gerente (1), gerente comercial de padaria (1), lanterneiro (1), moreiro (1), orientador ambiental (1), pizzaiolo (1), porteiro (1), representante de atendimento (50), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (11), técnico manutenção e instalação de rede (1), vendedor (1), vendedor reserva (3) e vendedor externo (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (2), auxiliar de produção (2), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (5), caldeireiro (2), cobrador (5), eletricista (3), motorista de entrega (1), representante de atendimento (30) e técnico em eletrotécnica - energia solar (1).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Mecânico de caminhões (1), salgadeiro (1), analista de crédito (4), cuidador de idosos (1), auxiliar de faturamento (1), cozinheira geral (1), assistente de logística de transportes (3), analista de logística (1), supervisor de operação de logística (3), auxiliar de inventário (3), supervisor de segurança patrimonial (3), analista de inventário (1), gerente de logística e distribuição (4), auxiliar mecânico de refrigeração (4) e mecânico de refrigeração (4).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornalas, 295, Bento Ferreira.