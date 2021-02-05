4 prefeituras do ES contratam temporários com salário de até R$ 9 mil

Prefeitura de João Neiva abre edital para contratar profissionais da Saúde Crédito: Divulgação

Quatro prefeituras do Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação temporária de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9 mil. Os interessados devem ficar atentos, pois em alguns municípios as inscrições terminam nesta sexta-feira (5).

É o caso da Prefeitura de Guarapari, município que fica no litoral Sul do Estado. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para o cargo de nutricionista. Os candidatos devem ter curso superior em nutrição e registro no conselho de classe. O salário é de R$ 2.377,86, referente ao regime de trabalho semanal de 40 horas.

Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal da Educação, localizada na Avenida Santa Clara, 13, Loteamento Sol Nascente em Guarapari, até as 17h. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de São Roque do Canaã , ao Norte do ES, também termina nesta sexta-feira (5). A seleção vai formar cadastro reserva de profissionais de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de professores habilitados e não habilitados nas seguintes áreas: Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação Especial, das Anos/Series Finais do Ensino Fundamental, Inglês, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, além de oportunidades para pedagogo Educação Básica e inspetor Escolar Educação Básica.

Os selecionados vão cumprir carga horária de 25 a 40 horas semanais e receberão salários que podem variar de R$ 1.863,11 a R$ 2.982,90. Os interessados podem se inscrever no Protocolo Geral, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, que fica na Rua Lourenço Roldi, 88, São Roquinho, das 12h às 16h.

Já a Prefeitura de Aracruz , no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar 12 agentes administrativos. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos completos.

A carga horária é de 30 horas semanais e o salário mensal é de R$ 1.135,06. O atendimento aos candidatos vai até domingo (7), às 23 horas, no site da prefeitura.

Prefeitura de João Neiva , no Norte do Estado, divulgou edital para contratar profissionais de níveis médio e superior. A oferta é de duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 9 mil, mais vale-alimentação de R$ 250,00, entre outros benefícios.

As oportunidades são destinadas a quem tem o nível médio e superior. As chances são para agente fiscal sanitário; motorista de ambulância, motorista de veículos leves e pesados (2), técnico em enfermagem, atendente de consultório dentário do programa de saúde bucal, técnico em enfermagem da ESF, farmacêutico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, cirurgião dentista do programa de saúde bucal, coordenador de enfermagem da ESF, enfermeiro da ESF, fisioterapeuta da ESF e médico da ESF.