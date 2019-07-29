Em todo o país

39 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários

Publicado em 29 de julho de 2019 às 13:40 - Atualizado há 6 anos

Estudo para concurso público Crédito: Pixabay

Pelo menos 39 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Tribunal de Contas de Rondônia.

No Espírito Santo, as prefeituras de Aracruz, Fundão, Vila Velha e Santa Teresa estão com inscrições abertas para processos seletivos simplificados.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Banco de Brasília

O Banco de Brasília S.A (BRB) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher uma vaga para Advogado, além da formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 19.530,67.

Inscrições: até as 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br.

2 - Tribunal de Justiça de Rondônia

O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou edital do concurso para juiz substituto. Ao todo, serão preenchidas cinco vagas, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e uma aos negros. A carreira exige diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 28.884,20.

Inscrições: até 30 de julho de 2019, no site www.vunesp.com.br.

3 - Polícia Militar da Paraíba

A Polícia Militar do Estado da Paraíba divulgou edital de abertura de concurso de admissão de candidatos para o curso de formação de oficiais. Oferta é de 30 vagas do quadro de oficiais combatentes, sendo 25 reservadas aos homens e cinco às mulheres. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio. A remuneração básica inicial é de R$ 2.924,89 para o cadete do 1º ano, chegando a R$ 7.253,26 para o posto de 2º tenente.

Inscrições: até 30 de julho de 2019, no site www.pm.pb.gov.br. Somente poderão participar da seleção os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2019).

4 - Consórcio Público Intermunicipal do Caparaó Capixaba

O Consórcio Público Intermunicipal (CIM) de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba do Estado do Espírito Santo vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de Analista Ambiental - Engenheiro (1), Analista Ambiental - Biólogo (1), Analista Ambiental - Engenheiro Ambiental (1), Advogado (1), Contador (1) e Técnico Ambiental (1). A remuneração é de R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00.

Inscrições: podem ser feitas nos dias 29 e 30 de julho de 2019, de forma presencial na Sede do Consórcio Caparaó, que fica na Rua Principal, s/ nº, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço, das 8h às 12h ou por meio de procuração com firma reconhecida em cartório.

5 - Prefeitura de Fundão

Seleção para contratar motorista profissional. A oferta é de quatro vagas para candidatos que tenham Carteira Nacional de Habilitação categoria D, ensino fundamental completo e experiência profissional mínima de 24 meses. A remuneração é de R$ 938,53 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais

Inscrições: na Secretaria Municipal Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, localizada na Rua Luiza Gon Pratti, 41, Centro, Fundão, nos dias 30 e 31 de julho de 2019, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

6 - Prefeitura de Campinas (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Campinas, no interior paulista. A seleção conta com 266 vagas de todas as escolaridades distribuídas entre nove editais. As remunerações iniciais variam de R$ 3.138,65 a R$ 9.215,08, já considerando o auxílio alimentação mensal de R$ 982,56.

Inscrições: até as 23h59 de 31 de julho, no site www.vunesp.com.br.

7 - Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a seleção de voluntários para atuar como assistente de alfabetização. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva e quando convocados vão atuar no Programa Mais Alfabetização. Para participar da seleção, é necessário ter idade mínima de 18 anos até a data de inscrição, disponibilidade para dedicar-se às atividades propostas pelo Programa e respectivas formações e possuir ou estar cursando Licenciatura Plena em Pedagogia a partir do 5º período na data da inscrição.

Inscrições: Até 29 a 31 de julho de 2019, nas 46 unidades municipais de Ensino Fundamental (Umefs) contempladas pelo Programa Mais Alfabetização.

8 - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista promove concurso público com 17 vagas para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior nas áreas exigidas. A remuneração varia de R$ 1.103,35 a R$ 4.453,10.

Inscrições: até as 16 horas do dia 1º de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.conscamweb.com.br. O valor da taxa varia de R$ 40,00 a R$ 70,00.

9 - Exército

O Exército divulgou o edital de abertura de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e ao Curso de Formação de Capelães Militares. A formação ocorrerá em Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. O candidato precisa ter nível superior. Os aprovados serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, com remuneração bruta de R$ 11.130,75. O valor é composto pelo soldo de R$ 8.245 mais adicional de habilitação de R$ 1. 319,20 e adicional militar de R$ 1.566,55. A oferta é de 20 vagas para as seguintes áreas: Administração (3); Ciências Contábeis (3); Comunicação Social (2); Direito (3); Informática (3); Magistério Matemática (1); Magistério Português (1); Enfermagem (2); e Veterinária (2). Também são ofertadas oportunidades para Padre Católico (2) e Pastor Evangélico (1).

Inscrições: devem ser feitas até 2 de agosto de 2019, no site www.esfcex.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 120,00

10 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professor substituto. Os contratados terão carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais, remuneração que varia de R$ 2.442,66 a R$ 4.272,99 e atuação nos Departamentos de Comunicação Social, Educação Integrada em Saúde, Pediatria e Medicina Veterinária.

Inscrições: de 29 de julho de 2019 a 2 de agosto de 2019 através do site da Ufes.

11 - Universidade Federal de Juiz de Fora (MG)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no Estado de Minas Gerais, abriu concurso para cargos Técnico-Administrativos nos Campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. A oferta é de 24 vagas. A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

Inscrições: no site concurso.fundacaocefetminas.org.br até as 23h59 do dia 2 de agosto de 2019. As taxas variam de R$ 80,00 a R$ 120,00.

12 - Prefeitura de Congonhal (MG)

A Prefeitura Municipal de Congonhal (MG) anuncia realização de Concurso Público, para preenchimento de 109 vagas no quadro de servidores de todos os níveis de escolaridade. Há chances para cargos como Agente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Dentista PSF, Motorista e Nutricionista. A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 8 mil.

Inscrições: até as 17h de 5 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.maximaauditores.com.br.

13 - Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR)

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul (PR) abriu concurso com 40 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As chances são para cargos como Advogado, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias (1), Assistente Administrativo (3), Assistente Social (1), Atendente de Consultório Dentário (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo, Fonoaudiólogo, Médico e Professor de Língua Inglesa (2). O salário é de R$ 1.014,00 a R$ 15.246,44.

Inscrições: até o dia 5 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. A taxa varia de R$ 40,00 a R$ 100,00.

14 - Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura Municipal de Aracruz, município que fica no Norte do ESpírito Santo, abriu processo seletivo simplificado para a contratação de 74 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.095,38 a R$ 4.074,23, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 350,00. Em alguns cargos, o servidor será ressarcido com gratificação.

Inscrições: no endereço eletrônico: www.aracruz.es.gov.br, até 6 de agosto de 2019.

15 - Instituto Federal de Pernambuco

O Instituto Federal de Pernambuco abriu concurso com 35 vagas para o cargo de Técnico-Administrativos. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio ou Médio Profissionalizante; Curso Técnico; Ensino Superior nas áreas exigidas. Há vagas para cargos como assistente em administração, nutricionista, técnico de laboratório em: artes visuais (1) e tradutor e intérprete de linguagem de sinais - Libras. Os salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.

Inscrições: pela internet, no endereço eletrônico cvest.ifpe.edu.br, até 6 de agosto de 2019. O valor da taxa é de R$ 80,00 e R$ 100,00.

16 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, município que fica na região Norte do ES, abre novo processo seletivo para profissional da área da Educação. A remuneração é de R$ 1.110,83, o requisito para se inscrever é: Graduação em Licenciatura Plena.

Inscrições: até 7 de agosto de 2019, mediante entrega de documentos na Secretaria Municipal de Educação.

17 - Instituto Federal da Bahia

O Instituto Federal Baiano vai abrir concurso público para preencher 36 vagas do cargo de Técnico-Administrativos em Educação. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio Profissionalizante; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.446,96 ou R$ 4.180,66.

Inscrições: até 7 de agosto de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico concursos.ifbaiano.edu.br. O valor da taxa é de R$ 90,00 e R$ 120,00.

18 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários para atuar na área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de 10 agentes de combate a endemias (ACE) e 24 agentes comunitários de saúde (ACS). A carga horária é de 40 horas semanais. O salário é de R$ 1.014,00, mais complemento de R$ 236,00, totalizando R$ 1.250. Os candidato devem ter o ensino médio. Para a função de agente comunitário de saúde, é necessário ainda morar na área onde deseja atuar.

Inscrições: de 5 a 9 de agosto de 2019, das 8 às 16 horas, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro.

19 - Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos em 20 especialidades. A remuneração varia de R$ 2.843,80 a R$ 9.380. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

Inscrições: podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br, das 9 horas próxima segunda-feira, 29 de julho até às 17 horas do dia 12 de agosto de 2019. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

20 - Instituto Rio Branco

O Instituto Rio Branco (IRBr) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital do concurso público que visa a preencher 20 vagas. Os interessados no cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata precisam ter nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 19.199,06. Além da graduação, o candidato precisa ter disposição em servir no exterior.

Inscrições: podem até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.iades.com.br. A taxa é de R$ 208,00.

21 - Tribunal de Justiça de Alagoas

O Tribunal de Justiça de Alagoas divulgou edital de abertura de concurso para juiz substituto. A oferta é de 20 vagas. Os candidatos devem ter diploma de curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado e idade abaixo de 65 anos. A remuneração inicial para magistrados de primeira entrância é de R$ 31.924,64. O valor é composto pelo salário-base de R$ 30.404,42 e o auxílio-alimentação de R$ 1.520,22.

Inscrições: até as 14h de 14 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br.

22 - Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (CIRUSPAR). As oportunidades são para cargos de ensino fundamental, médio, técnico e de nível superior. A remuneração varia de R$ 606,90 a R$ 12.151,45.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.concursosfau.com.br

23 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu três novos concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas de professor efetivo. As oportunidades são para as Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (1), Psicologia/ Psicologia Social (1) e Engenharia Elétrica (1). A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem admitidos terão o vencimento entre R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 com o regime de trabalho em dedicação exclusiva.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250,00.

24 - Exército

O Exército Brasileiro divulgou o edital do concurso de admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde. São 127 vagas. Os aprovados em todas as etapas da seleção serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta de R$ 11.130,75, já somando os adicionais. É necessário ter formação superior, ter idade de no máximo, 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, além de ter no mínimo, 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino.

Inscrições: podem ser feitas no site www.essex.eb.mil.br, até 16 de agosto de 2019. Neste mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação para a prova de títulos. A taxa de participação é de R$ 130.

25 - Câmara de Boa Esperança

Na Câmara de Boa Esperança, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

26 - Marinha

A Marinha do Brasil abriu Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019). A oferta é de 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade.

Inscrições: até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

27 - Prefeitura de Iretama (PR)

Os profissionais de Níveis Alfabetizado, Médio, Técnico e Superior podem participar do novo Concurso Público aberto por meio da Prefeitura Municipal de Iretama no estado do Paraná, que visa à contratação e formação de cadastro reserva de colaboradores para preencher o Quadro de Pessoal. A remuneração varia de R$ 1.150,85 a R$ 4.357,16.

Inscrições: até 19 de agosto de 2019, por meio do site www.institutounifil.com.br.

28 - Prefeitura de Cunha (SP)

A Prefeitura de Cunha (SP) abriu novo concurso com 32 vagas para vários níveis de escolaridade. As remunerações variam entre R$ 998,57 a R$ 8.404,40, para jornadas de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até as 21h59 do dia 19 de agosto de 2019, pelo site www.mouramelo.com.br.

29 - Tribunal de Justiça do Ceará

Serão abertas às 14h desta segunda-feira, dia 15 de julho, as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará para o cargo de técnico judiciário com oito vagas imediatas e mais 320 para formação do cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 6.180,453.

Inscrições: até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br

30 - Ministério Público de São Paulo

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso para o cargo de auxiliar de promotoria I na área administrativa. A oferta é de 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário apenas ter apenas ensino fundamental, com remuneração inicial de R$ 4.038,93, considerando salário básico de R$ 1.784,11, gratificação de promotoria de R$ 1.005,70, auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 329,12 (R$ 14,96 por dia, levando em conta a média de 22 dias).

Inscrições: até 21 de agosto, www.vunesp.com.br.

31 - Tribunal de Contas de Rondônia

Saíram dois editais do concurso Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A seleção visa o preenchimento de 29 vagas para cargos de nível superior, sendo que desse total, 15 são destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração varia de R$ 8.646,36 a R$ R$ 35.462,22.

Inscrições: das 10h do dia 2 de agosto às 18h de 21 de agosto de 2019, através do site www.cebraspe.org.br.

32 - Prefeitura de Cuiabá

Em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, a oferta é de 2002 vagas no concurso público para vários cargos no quadro de servidores do município. A remuneração varia de R$ 1.115,48 a R$ 3.319,20.

Inscrições: no site www.selecon.org.br, até 25 de agosto de 2019.

33 - Prefeitura de Itainópolis (PI)

A Prefeitura de Itainópolis (PI) abriu processo seletivo e concurso público destinado ao preenchimento de 131 vagas dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 3.500.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do endereço eletrônico www.funvapi.com.br. A taxa de participação é entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

34 - Prefeitura de Rondonópolis (MT)

Dois Concursos Públicos são anunciados na Prefeitura de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso com 10 vagas de nível superior. O edital nº 01/2019 tem oportunidades para Analistas Instrumentais - Economista; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura; Fiscal do Meio Ambiente (10); Fiscal do Procon; Fiscal Sanitarista e Fiscal Tributário. Já o certame de nº 02/2019 vai formar cadastro reserva para Procurador Jurídico. Todas as funções serão exercidas em jornadas semanais de 30h, com vencimentos que partem de R$ 3.375,53 a R$ 6.751,05.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do site da UFMT.

35 - Aeronáutica

São 252 vagas para o Concurso de Admissão de Sargentos da Aeronáutica. Os candidatos precisam ter ensino médio. Durante a formação de soldado, o soldo será de R$ 1.066. Após a conclusão, o aluno recebe a graduação de sargento e o saldo passa a ser de R$ 3.825, mais adicionais que totalizam a remuneração em R$ 5.049.

Inscrições: Podem ser feitas de 5 a 30 de agosto no site www.fab.mil.br.

36 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA - GO) divulgou a abertura do novo concurso público destinado ao preenchimento de 289 vagas de níveis médio e superior distribuídas em cadastro reserva e imediatas. Do total de de oportunidades, 38 são imediatas. O salário varia de R$ 2.160,21 a R$ 8.514,45.

Inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br.

37 - Departamento Municipal de Saneamento de Muriaé (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur) no Estado de Minas Gerais que pretende contratar 51 profissionais. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.719,34.

Inscrições: até 9 de setembro de 2019, no site do Instituto Excelência. www.institutoexcelenciapr.com.br

38 - Câmara de Caldas Novas

A Câmara Municipal de Caldas Novas, em Goiás, abriu concurso público com 18 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e 11 para formação de cadastro reserva. Há chances para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de formação escolar. A remuneração varia de R$ 1.026,37 a R$ 4.277,99.

Inscrições: de 12 de agosto a 10 de setembro, pelo site itecconcursos.com.br. As taxas vão de R$ 30 a R$ 120.

39 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário base ofertado varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

