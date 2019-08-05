Em todo o país

37 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil

Oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade; seleção visam contratar servidores efetivos e temporários

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 13:39 - Atualizado há 6 anos

Processos seletivos terão vagas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 37 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Tribunal de Contas de Rondônia.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Prefeitura de Congonhal (MG)

A Prefeitura Municipal de Congonhal (MG) anuncia realização de Concurso Público, para preenchimento de 109 vagas no quadro de servidores de todos os níveis de escolaridade. Há chances para cargos como Agente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Dentista PSF, Motorista e Nutricionista. A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 8 mil.

Inscrições: até as 17h de 5 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.maximaauditores.com.br.

2 - Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR)

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul (PR) abriu concurso com 40 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As chances são para cargos como Advogado, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias (1), Assistente Administrativo (3), Assistente Social (1), Atendente de Consultório Dentário (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo, Fonoaudiólogo, Médico e Professor de Língua Inglesa (2). O salário é de R$ 1.014,00 a R$ 15.246,44.

Inscrições: até o dia 5 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. A taxa varia de R$ 40,00 a R$ 100,00.

3 - Prefeitura de Aracruz

A Prefeitura Municipal de Aracruz, município que fica no Norte do ESpírito Santo, abriu processo seletivo simplificado para a contratação de 74 profissionais temporários. A remuneração varia de R$ 1.095,38 a R$ 4.074,23, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 350,00. Em alguns cargos, o servidor será ressarcido com gratificação.

Inscrições: no endereço eletrônico: www.aracruz.es.gov.br, até 6 de agosto de 2019.

4 - Instituto Federal de Pernambuco

O Instituto Federal de Pernambuco abriu concurso com 35 vagas para o cargo de Técnico-Administrativos. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio ou Médio Profissionalizante; Curso Técnico; Ensino Superior nas áreas exigidas. Há vagas para cargos como assistente em administração, nutricionista, técnico de laboratório em: artes visuais (1) e tradutor e intérprete de linguagem de sinais - Libras. Os salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.

Inscrições: pela internet, no endereço eletrônico cvest.ifpe.edu.br, até 6 de agosto de 2019. O valor da taxa é de R$ 80,00 e R$ 100,00.

5 - Ifes

No Ifes, há uma oportunidade para professor substituto no Campus de Santa Teresa. O profissional vai atuar na área de Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa (1), com atuação em carga horária de 40h semanais.

Inscrições: até 6 de agosto de 2019, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Ifes, que fica na Rodovia ES 080, Km 93, São João de Petrópolis, Santa Teresa.

6 - Prefeitura de São Gabriel da Palha

A Prefeitura de São Gabriel da Palha, município que fica na região Norte do ES, abre novo processo seletivo para profissional da área da Educação. A remuneração é de R$ 1.110,83, o requisito para se inscrever é: Graduação em Licenciatura Plena.

Inscrições: até 7 de agosto de 2019, mediante entrega de documentos na Secretaria Municipal de Educação.

7 - Instituto Federal da Bahia

O Instituto Federal Baiano vai abrir concurso público para preencher 36 vagas do cargo de Técnico-Administrativos em Educação. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio Profissionalizante; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.446,96 ou R$ 4.180,66.

Inscrições: até 7 de agosto de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico concursos.ifbaiano.edu.br. O valor da taxa é de R$ 90,00 e R$ 120,00.

8 - Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários para atuar na área da Saúde. As oportunidades são para os cargos de 10 agentes de combate a endemias (ACE) e 24 agentes comunitários de saúde (ACS). A carga horária é de 40 horas semanais. O salário é de R$ 1.014,00, mais complemento de R$ 236,00, totalizando R$ 1.250. Os candidato devem ter o ensino médio. Para a função de agente comunitário de saúde, é necessário ainda morar na área onde deseja atuar.

Inscrições: até 9 de agosto de 2019, das 8 às 16 horas, no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro.

9 - Prefeitura de João Neiva

A Prefeitura de João Neiva, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.042,56 a R$ 9 mil.

Inscrições: poderão ser feitas no período de 7 a 9 de agosto, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Prefeitura de João Neiva, que fica na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva.

10 - Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos em 20 especialidades. A remuneração varia de R$ 2.843,80 a R$ 9.380. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

Inscrições: podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br, até as 17 horas do dia 12 de agosto de 2019. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

11 - Instituto Rio Branco

O Instituto Rio Branco (IRBr) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital do concurso público que visa a preencher 20 vagas. Os interessados no cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata precisam ter nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 19.199,06. Além da graduação, o candidato precisa ter disposição em servir no exterior.

Inscrições: podem até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.iades.com.br. A taxa é de R$ 208,00.

12 - Tribunal de Justiça de Alagoas

O Tribunal de Justiça de Alagoas divulgou edital de abertura de concurso para juiz substituto. A oferta é de 20 vagas. Os candidatos devem ter diploma de curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado e idade abaixo de 65 anos. A remuneração inicial para magistrados de primeira entrância é de R$ 31.924,64. O valor é composto pelo salário-base de R$ 30.404,42 e o auxílio-alimentação de R$ 1.520,22.

Inscrições: até as 14h de 14 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br.

13 - Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (CIRUSPAR). As oportunidades são para cargos de ensino fundamental, médio, técnico e de nível superior. A remuneração varia de R$ 606,90 a R$ 12.151,45.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.concursosfau.com.br

14 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu três novos concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas de professor efetivo. As oportunidades são para as Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (1), Psicologia/ Psicologia Social (1) e Engenharia Elétrica (1). A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem admitidos terão o vencimento entre R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 com o regime de trabalho em dedicação exclusiva.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250,00.

15 - Exército

O Exército Brasileiro divulgou o edital do concurso de admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde. São 127 vagas. Os aprovados em todas as etapas da seleção serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta de R$ 11.130,75, já somando os adicionais. É necessário ter formação superior, ter idade de no máximo, 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, além de ter no mínimo, 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino.

Inscrições: podem ser feitas no site www.essex.eb.mil.br, até 16 de agosto de 2019. Neste mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação para a prova de títulos. A taxa de participação é de R$ 130.

16 - Câmara de Boa Esperança

Na Câmara de Boa Esperança, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

17 - Marinha

Marinha do Brasil abriu Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019) Crédito: Reprodução internet

A Marinha do Brasil abriu Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019). A oferta é de 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade.

Inscrições: até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

18 - Prefeitura de Iretama (PR)

Os profissionais de Níveis Alfabetizado, Médio, Técnico e Superior podem participar do novo Concurso Público aberto por meio da Prefeitura Municipal de Iretama no estado do Paraná, que visa à contratação e formação de cadastro reserva de colaboradores para preencher o Quadro de Pessoal. A remuneração varia de R$ 1.150,85 a R$ 4.357,16.

Inscrições: até 19 de agosto de 2019, por meio do site www.institutounifil.com.br.

19 - Prefeitura de Cunha (SP)

A Prefeitura de Cunha (SP) abriu novo concurso com 32 vagas para vários níveis de escolaridade. As remunerações variam entre R$ 998,57 a R$ 8.404,40, para jornadas de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até as 21h59 do dia 19 de agosto de 2019, pelo site www.mouramelo.com.br.

20 - Prefeitura de Cuiabá (MT)

A Prefeitura de Cuiabá abriu o prazo de inscrição do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A oferta é de 4.699 vagas, sendo 1.764 para preenchimento imediato e 2.635 vagas para cadastro reserva em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.286,15 a R$ 3.183,71, de acordo com o cargo e jornada de trabalho.

Inscrições: até o dia 19 deste mês no site selecon.org.br

21 - Tribunal de Justiça do Ceará

Serão abertas às 14h desta segunda-feira, dia 15 de julho, as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará para o cargo de técnico judiciário com oito vagas imediatas e mais 320 para formação do cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 6.180,453.

Inscrições: até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br

22 - Ministério Público de São Paulo

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso para o cargo de auxiliar de promotoria I na área administrativa. A oferta é de 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário apenas ter apenas ensino fundamental, com remuneração inicial de R$ 4.038,93, considerando salário básico de R$ 1.784,11, gratificação de promotoria de R$ 1.005,70, auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 329,12 (R$ 14,96 por dia, levando em conta a média de 22 dias).

Inscrições: até 21 de agosto, www.vunesp.com.br.

23 - Tribunal de Contas de Rondônia

Saíram dois editais do concurso Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A seleção visa o preenchimento de 29 vagas para cargos de nível superior, sendo que desse total, 15 são destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração varia de R$ 8.646,36 a R$ R$ 35.462,22.

Inscrições: até as 18h de 21 de agosto de 2019, através do site www.cebraspe.org.br.

24 - Prefeitura de Cuiabá

Em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, a oferta é de 2002 vagas no concurso público para vários cargos no quadro de servidores do município. A remuneração varia de R$ 1.115,48 a R$ 3.319,20.

Inscrições: no site www.selecon.org.br, até 25 de agosto de 2019.

25 - Prefeitura de Itainópolis (PI)

A Prefeitura de Itainópolis (PI) abriu processo seletivo e concurso público destinado ao preenchimento de 131 vagas dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 3.500.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do endereço eletrônico www.funvapi.com.br. A taxa de participação é entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

26 - Prefeitura de Rondonópolis (MT)

Dois Concursos Públicos são anunciados na Prefeitura de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso com 10 vagas de nível superior. O edital nº 01/2019 tem oportunidades para Analistas Instrumentais - Economista; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura; Fiscal do Meio Ambiente (10); Fiscal do Procon; Fiscal Sanitarista e Fiscal Tributário. Já o certame de nº 02/2019 vai formar cadastro reserva para Procurador Jurídico. Todas as funções serão exercidas em jornadas semanais de 30h, com vencimentos que partem de R$ 3.375,53 a R$ 6.751,05.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do site da UFMT.

27 - Tribunal de Justiça do Maranhão

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ - MA) abriu concurso com 63 vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.927,72 a R$ 8.230,35, acrescido de Auxílio-Alimentação no valor de R$ 885,00.

Inscrições: até as 14h do dia 28 de agosto de 2019, no site www.concursosfcc.com.br.

28 - Aeronáutica

São 252 vagas para o Concurso de Admissão de Sargentos da Aeronáutica. Os candidatos precisam ter ensino médio. Durante a formação de soldado, o soldo será de R$ 1.066. Após a conclusão, o aluno recebe a graduação de sargento e o saldo passa a ser de R$ 3.825, mais adicionais que totalizam a remuneração em R$ 5.049.

Inscrições: até 30 de agosto no site www.fab.mil.br.

29 - Câmara de Fortaleza (CE)

A Câmara Municipal de Fortaleza abriu concurso para preencher 31 vagas, para profissionais de nível médio e superior. Os cargos são para Consultor Técnico Jurídico (2), Engenheiro Civil (2), Contador (1), Consultor Técnico Legislativo (6), Consultor Técnico Administrativo (2), Médico Clínico Geral (2), Médico Clínico Geral (2), Bibliotecário (1), Redator (1), Revisor (1) e Agente Administrativo (13). A remuneração varia de R$ 2.788,31 ou R$ 4.182,48.

Inscrições: até as 14h do dia 30 de agosto de 2019, no site www.concursosfcc.com.br.

30 - Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) anuncia Concurso Público destinado à admissão de 11 profissionais que tenham Ensino Médio, Ensino Superior nas áreas exigidas e Registro no Conselho de Classe. Há oportunidades disponíveis para os cargos de: Advogado Júnior, Assistente Administrativo Júnior (5), Contador Júnior, Engenheiro de Tráfego Júnior e Fiscal de Preceitos Júnior (6). Os salários variam de R$ 2.746,99 a R$ 3.802,48 e a carga horária a ser cumprida é de 20h e 40h semanais.

Inscrições: até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.

31 - CREA de Minas Gerais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA - MG) abriu concurso com 12 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade. O salário base ofertado equivale a R$ 8.483,00, mais R$ 978,00 de vale-alimentação; e gratificação de R$ 556,40 para a função de Fiscal de Campo.

Inscrições: até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.iuds.org.br.

32 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA - GO) divulgou a abertura do novo concurso público destinado ao preenchimento de 289 vagas de níveis médio e superior distribuídas em cadastro reserva e imediatas. Do total de de oportunidades, 38 são imediatas. O salário varia de R$ 2.160,21 a R$ 8.514,45.

Inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br.

33 - Departamento Municipal de Saneamento de Muriaé (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur) no Estado de Minas Gerais que pretende contratar 51 profissionais. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.719,34.

Inscrições: até 9 de setembro de 2019, no site do Instituto Excelência.

34 - Câmara de Caldas Novas

A Câmara Municipal de Caldas Novas, em Goiás, abriu concurso público com 18 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e 11 para formação de cadastro reserva. Há chances para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de formação escolar. A remuneração varia de R$ 1.026,37 a R$ 4.277,99.

Inscrições: de 12 de agosto a 10 de setembro, pelo site itecconcursos.com.br. As taxas vão de R$ 30 a R$ 120.

35 - Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público com 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.

Inscrições: de 15 de agosto e 25 de setembro, por meio do site www.vunesp.com.br.

36 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.

Inscrições: 29 de agosto e 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iades.com.br.

37 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário base ofertado varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

