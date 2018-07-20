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350 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha

São 10 opções de cursos como maquiagem, inglês e assistente administrativo; inscrições seguem até 29 de julho

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 16:38
Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Moradores de Vila Velha que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada já podem se inscrever para as 350 vagas oferecidas pelo Projeto OportunidadES. São 10 opções de cursos de qualificação de 80 horas.
Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de julho de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar dos cursos, é preciso ser morador de Vila Velha e ter idade mínima de 16 anos, com exceção dos cursos da área da saúde que exigem idade de 18 anos.
O resultado será divulgado no dia 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Local dos cursos: EEEM Ormanda Gonçalves, Rua Thadeu Rauta, 77, Cobilândia, Vila Velha.
CURSOS
Assistente administrativo (35)
Assistente de faturamento (35)
Assistente de logística portuária (35)
Balconista de farmácia (35)
Berçarista (35)
Cuidador de idosos (35)
Decoração de festas (35)
Inglês (35)
Maquiagem (35)
Marketing divulgado o seu negócio (35)
 

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