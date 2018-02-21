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Contratação e reserva

32 vagas para nível fundamental na Prefeitura de Viana

As oportunidades são para operário braçal, operador de máquinas e gari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 16:36

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 16:36

Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação
A Prefeituras de Viana está com 32 vagas abertas para nível fundamental. As oportunidades são para contratação e formação de cadastro reserva. Os salários são de até R$ 1,4 mil por mês.
As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da prefeitura e começam no dia 26 de fevereiro até o dia 2 de março. Os cargos disponíveis são de: operário braçal (17), operador de máquinas (3) e gari (12). A remuneração para essas oportunidades varia de um salário mínimo a R$ 1.463,00. A jornada de trabalho de é de 40 horas semanais.
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Prorrogado
Já na Prefeitura de Apiacá, Sul do Estado, as inscrições para o cargo de operador de máquinas na foram prorrogadas, mas se encerram nesta quarta-feira (21), às 16 horas. As vagas são para cadastro reserva e o salário é de R$ 1,8 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.As inscrições serão recebidas diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Atividades Urbanas, localizada na Rua Jader Pinto, nº 33, Centro. Não haverá cobrança de taxa pelas mesmas.

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