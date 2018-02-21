32 vagas para nível fundamental na Prefeitura de Viana

A Prefeituras de Viana está com 32 vagas abertas para nível fundamental. As oportunidades são para contratação e formação de cadastro reserva. Os salários são de até R$ 1,4 mil por mês.

Já na Prefeitura de Apiacá, Sul do Estado, as inscrições para o cargo de operador de máquinas na foram prorrogadas, mas se encerram nesta quarta-feira (21), às 16 horas. As vagas são para cadastro reserva e o salário é de R$ 1,8 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.As inscrições serão recebidas diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Atividades Urbanas, localizada na Rua Jader Pinto, nº 33, Centro. Não haverá cobrança de taxa pelas mesmas.