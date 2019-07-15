Em todo o país

31 concursos públicos abertos com salários de até R$ 31 mil

No Espírito Santo, o governo do Estado está com inscrições abertas para as seleções das secretarias de Saúde e Educação

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:12 - Atualizado há 6 anos

Seleções oferecem oportunidades para cargos efetivos e temporários Crédito: Pixabay

Pelo menos 31 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 31.924,64 no Tribunal de Justiça de Alagoas.

No Espírito Santo, o governo do Estado está com inscrições abertas para as seleções das secretarias de Saúde e Educação. No interior, as oportunidades estão na Câmara e na Prefeitura de Boa Esperança.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - Fundação Universidade do Amazonas

A Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) anuncia a realização de dois Concursos Públicos para contratar 28 profissionais em cargos Técnico-Administrativos. No edital nº 44 as oportunidades se encontram nas funções de: Assistente em Administração (5), Assistente em Administração (1), Técnico em Eletricidade (1), Técnico de Laboratório nas áreas de: Biologia (1), Física (1), Química (3), Informática (1), Industrial (1), Técnico de Tecnologia da Informação (3), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Nutrição e Dietética (1), Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (1), e Técnico em Eletromecânica (1). Há também vagas para Assistente Social (1), Médico Veterinário I (1), Médico Veterinário II (1), Enfermeiro (1), Engenheiro/Área: Civil (1), Bibliotecário/Documentalista (1), e Arqueólogo (1). A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

Inscrições: no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br até as 17h do dia 15 de julho de 2019.

2 - Banco de Brasília

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições: no site www.iades.com.br, 22h do dia 15 de julho de 2019.

3 - Prefeitura de Magalhães Barata (PA)

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata (PA) abriu concurso público com 344 profissionais que tenham Ensino Fundamental incompleto e completo; Ensino Médio; Ensino Médio/ Técnico; Ensino Médio/ Profissionalizante; Ensino Superior. O salário base mensal ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 5 mil e a carga horária vai de 20 horas semanais a 100 horas mensais.

Inscrições: no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br, até 15 de julho de 2019. O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 85,00.

4 - Sedu

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu oportunidades para técnicos em Gestão de Pessoas e especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental em regime de designação temporária. Há vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os profissionais precisam ter nível superior. O salário varia de R$ 2.768,78 a R$ 5.892,63.

Inscrições: até 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085. É necessário constar no envelope o formulário de inscrição, que está disponível no site www.sedu.es.gov.br.

5 - Prefeitura de Sooretama

São 12 vagas para agente de combate a endemias. O requisito é ter ensino médio. A remuneração é de R$ 1.250, acrescido de auxílio alimentação de R$ 250 e acréscimo por insalubridade.

Inscrições: até o dia 16 de julho, na Secretaria de Saúde, Prédio do CIAC, Sala 15, que fica na Rua Basílio Cerri, 44, no centro.

6 - Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar médicos temporários. A seleção vai preencher cadastro de reserva em diversas especialidades. A remuneração será de R$ 4.849,84 (20 horas), R$ 5.819,81 (24h) e R$ 9.699,69 (40h).

Inscrições: no site www.selecao.es.gov.br, até as 16h59, do dia 17 de julho de 2019. Só serão aceitas duas inscrições por CPF.

7 - Prefeitura de Boa Esperança

A Prefeitura de Boa Esperança, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação servidores de todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 11 vagas para cargos de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.106,60 a R$ 8.500,00, acrescido de auxílio-alimentação, a fim de exercer funções em regime de 16 a 40 horas semanais.

Inscrições: até 17 de julho de 2019, no endereço eletrônico: www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 25 e R$ 30 e deve ser paga até a data de 18 de julho de 2019.

8 - Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para o concurso de médicos. São oferecidas 900 vagas, em diversas especialidades. A remuneração é de R$ 2.966,38.

Inscrições: podem ser feitas até 19 de julho, no site www.prefeitura.rio

9 - Ufes

Concurso com uma vaga professor da área de Ciências Biológicas. A remuneração varia de R$ 6.668,20 a R$ 9.600,92.

Inscrições: até 20 de julho, no Departamento de Ciências Filosóficas, que fica no campus de Maruípe.

10 - Polícia Militar de Santa Catarina

A Polícia Militar de Santa Catarina está com 1.000 vagas abertas para o cargo de soldado, sendo 800 destinadas a homens e 200 a mulheres. A remuneração durante o curso de formação é de R$ 3.842, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 12 por dia trabalhado. Após conclusão e aprovação no treinamento, a remuneração dos soldados pode chegar a R$ 4.845,82, sendo:

Inscrições: no site incab.org.br, até 22 de julho. A taxa é de R$ 180.

11 - Universidade Federal de Campina Grande

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), do Estado da Paraíba, está com inscrições abertas para o concurso público com 86 vagas para cargos Técnico-administrativos. Há chances para cargos como médico veterinário, contador e técnico em assuntos educacionais. A remuneração varia de R$ 1.945,07 até R$ 4.180,66, de acordo com o nível de classificação da função a ser exercida com jornadas de 20h a 40h semanais. Há ainda o acréscimo do auxílio-alimentação de R$ 458,00.

Inscrições: até as 23h59 do dia 23 de julho de 2019, no site comprov.ufcg.edu.br

12 - IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital de abertura do processo seletivo simplificado para a contratação de 400 analistas censitários. Os interessados precisam ter nível superior. A remuneração é de R$ 4.200,00, mais auxílio: alimentação, transporte e pré-escola. A carga horária a ser cumprida é 40 horas semanais. Para o Espírito Santo, a oferta é de quatro vagas, sendo uma para cada um dos seguintes cargos: análise socioeconômica, ciências contábeis, jornalista e métodos quantitativos.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 23 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 64,00.

13 - Banco de Brasília

O Banco de Brasília S.A (BRB) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher uma vaga para Advogado, além da formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 19.530,67.

Inscrições: até as 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br.

14 - Tribunal de Justiça de Rondônia

O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou edital do concurso para juiz substituto. Ao todo, serão preenchidas cinco vagas, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e uma aos negros. A carreira exige diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 28.884,20.

Inscrições: até 30 de julho de 2019, no site www.vunesp.com.br.

15 - Polícia Militar da Paraíba

A Polícia Militar do Estado da Paraíba divulgou edital de abertura de concurso de admissão de candidatos para o curso de formação de oficiais. Oferta é de 30 vagas do quadro de oficiais combatentes, sendo 25 reservadas aos homens e cinco às mulheres. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio. A remuneração básica inicial é de R$ 2.924,89 para o cadete do 1º ano, chegando a R$ 7.253,26 para o posto de 2º tenente.

Inscrições: até 30 de julho de 2019, no site www.pm.pb.gov.br. Somente poderão participar da seleção os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2019).

16 - Prefeitura de Campinas (SP)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Campinas, no interior paulista. A seleção conta com 266 vagas de todas as escolaridades distribuídas entre nove editais. As remunerações iniciais variam de R$ 3.138,65 a R$ 9.215,08, já considerando o auxílio alimentação mensal de R$ 982,56.

Inscrições: até as 23h59 de 31 de julho, no site www.vunesp.com.br.

17 - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista promove Concurso Público referente à contratação de 17 profissionais que tenham Ensino Fundamental; Médio/ Técnico; Superior nas áreas exigidas. As oportunidades disponíveis são para os cargos de: Agente Administrativo (1); Agente de Construção e Manutenção Pública - Encanador (1); Construção e Manutenção Pública - Pedreiro (1); Apoio Operacional (1); Serviços Gerais (1); Analista de Sistemas (1); Assistente Técnico Administrativo (1); Contador (1); Eletricista (1); Engenheiro Civil (1); Leiturista de Hidrômetro (1); Motorista (1); Operador de Máquinas (1); Químico (1); Técnico de Produção e Distribuição de Água (1); Técnico em Informática (1); Telefonista (1). A remuneração varia de R$ 1.103,35 a R$ 4.453,10.

Inscrições: até as 16 horas do dia 1º de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.conscamweb.com.br. O valor da taxa varia de R$ 40,00 a R$ 70,00.

18 - Exército

O Exército divulgou o edital de abertura de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e ao Curso de Formação de Capelães Militares. A formação ocorrerá em Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. O candidato precisa ter nível superior. Os aprovados serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, com remuneração bruta de R$ 11.130,75. O valor é composto pelo soldo de R$ 8.245 mais adicional de habilitação de R$ 1. 319,20 e adicional militar de R$ 1.566,55. A oferta é de 20 vagas para as seguintes áreas: Administração (3); Ciências Contábeis (3); Comunicação Social (2); Direito (3); Informática (3); Magistério Matemática (1); Magistério Português (1); Enfermagem (2); e Veterinária (2). Também são ofertadas oportunidades para Padre Católico (2) e Pastor Evangélico (1).

Inscrições: devem ser feitas até 2 de agosto de 2019, no site www.esfcex.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 120,00

19 - Universidade Federal de Juiz de Fora (MG)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no Estado de Minas Gerais, abriu concurso para cargos Técnico-Administrativos nos Campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. A oferta é de 24 vagas. A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

Inscrições: no site concurso.fundacaocefetminas.org.br até as 23h59 do dia 2 de agosto de 2019. As taxas variam de R$ 80,00 a R$ 120,00.

20 - Prefeitura de Congonhal (MG)

A Prefeitura Municipal de Congonhal (MG) anuncia realização de Concurso Público, para preenchimento de 109 vagas no quadro de servidores de todos os níveis de escolaridade. Há chances para cargos como Agente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Dentista PSF, Motorista e Nutricionista. A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 8 mil.

Inscrições: até as 17h de 5 de agosto de 2019, no endereço www.maximaauditores.com.br.

21 - Prefeitura de Bom Sucesso do Sul (PR)

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul (PR) abriu concurso com 40 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. As chances são para cargos como Advogado, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate à Endemias (1), Assistente Administrativo (3), Assistente Social (1), Atendente de Consultório Dentário (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo, Fonoaudiólogo, Médico e Professor de Língua Inglesa (2). O salário é de R$ 1.014,00 a R$ 15.246,44.

Inscrições: até o dia 5 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br. A taxa varia de R$ 40,00 a R$ 100,00.

22 - Instituto Federal de Pernambuco

O Instituto Federal de Pernambuco abriu concurso com 35 vagas para o cargo de Técnico-Administrativos. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio ou Médio Profissionalizante; Curso Técnico; Ensino Superior nas áreas exigidas. Há vagas para cargos como assistente em administração, nutricionista, técnico de laboratório em: artes visuais (1) e tradutor e intérprete de linguagem de sinais - Libras. Os salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.

Inscrições: pela internet, no endereço eletrônico cvest.ifpe.edu.br, até 6 de agosto de 2019. O valor da taxa é de R$ 80,00 e R$ 100,00.

23 - Instituto Federal da Bahia

O Instituto Federal Baiano vai abrir concurso público para preencher 36 vagas do cargo de Técnico-Administrativos em Educação. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio Profissionalizante; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.446,96 ou R$ 4.180,66.

Inscrições: até 7 de agosto de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico concursos.ifbaiano.edu.br. O valor da taxa é de R$ 90,00 e R$ 120,00.

24 - Exército

O Exército Brasileiro divulgou o edital do concurso de admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde. Os aprovados em todas as etapas da seleção serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta de R$ 11.130,75, já somando os adicionais. É necessário ter formação superior, ter idade de no máximo, 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, além de ter no mínimo, 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino.

Inscrições: podem ser feitas no site www.essex.eb.mil.br, até 16 de agosto de 2019. Neste mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação para a prova de títulos. A taxa de participação é de R$ 130.

25 - Câmara de Boa Esperança

Na Câmara de Boa Esperança, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br. A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

26 - Instituto Rio Branco

O Instituto Rio Branco (IRBr) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital do concurso público que visa a preencher 20 vagas. Os interessados no cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata precisam ter nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 19.199,06. Além da graduação, o candidato precisa ter disposição em servir no exterior.

Inscrições: podem ser feitas das 8h do dia de 17 de julho de 2019 até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.iades.com.br. A taxa é de R$ 208,00.

27 - Tribunal de Justiça de Alagoas

O Tribunal de Justiça de Alagoas divulgou edital de abertura de concurso para juiz substituto. A oferta é de 20 vagas. Os candidatos devem ter diploma de curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado e idade abaixo de 65 anos. A remuneração inicial para magistrados de primeira entrância é de R$ 31.924,64. O valor é composto pelo salário-base de R$ 30.404,42 e o auxílio-alimentação de R$ 1.520,22.

Inscrições: até as 14h de 14 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br.

28 - Marinha

A Marinha do Brasil abriu Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019). A oferta é de 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade.

Inscrições: das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

29 - Tribunal de Justiça do Ceará

Serão abertas às 14h desta segunda-feira, dia 15 de julho, as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará para o cargo de técnico judiciário com oito vagas imediatas e mais 320 para formação do cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 6.180,453.

Inscrições: até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br

30 - Ministério Público de São Paulo

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso para o cargo de auxiliar de promotoria I na área administrativa. A oferta é de 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário apenas ter apenas ensino fundamental, com remuneração inicial de R$ 4.038,93, considerando salário básico de R$ 1.784,11, gratificação de promotoria de R$ 1.005,70, auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 329,12 (R$ 14,96 por dia, levando em conta a média de 22 dias).

Inscrições: de 17 de julho a 21 de agosto, www.vunesp.com.br.

31 - Instituto de Gestão e Humanização(GO)

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário base ofertado varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

