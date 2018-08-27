31 concursos público abertos com salário de até R$ 23 mil

Haverá aplicação de provas em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 31 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 23.577,96 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No Espírito Santo, as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Cariacica vão contratar profissionais para trabalhar na área da Saúde.

Já na União o destaque fica por conta do certame do Ministério Público da União (MPU), com chances para níveis médio e superior.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

PREFEITURA DE COLATINA

A Prefeitura de Colatina está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar profissionais de níveis médio e fundamental. A oferta é de sete vagas, além de formar cadastro reserva em diferentes áreas. Esta seleção busca contratar Oficineiros em Artes e Artesanato (1); Esporte (1); Música (1); Dança (1); Capoeira (1); Artes Marciais/ Karatê (1); Recreação (1); e Cozinheiro, onde, em jornadas de 40h semanais ou em escala de 12hx36, os contratados vão receber salários no valor de R$ 983,85. Para participar desta seleção, válida por 12 meses, os interessados precisam se apresentar na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Pedro Epichim, 260, Centro, até 27 de agosto de 2018 no horário das 8h às 17h.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu Processo Seletivo para contratar um profissional no cargo de Médico do Programa Saúde da Família (PSF). Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o servidor selecionado deve receber remuneração de R$ 8.518,91. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de agosto de 2018, no site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária de médicos de diversas especialidades. A oferta é de 34 vagas, sendo 14 para pediatras. Há ainda chance para angiologista, cardiologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista, infectologista adulto, nefrologista, neurologista, ortopedista, otorrinolaringologista e psiquiatra (adulto e infantil). Os vencimentos básicos são de R$ 2.475,77 para uma carga horária de 20 horas semanais, acrescidos da gratificação por produtividade. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 27 de agosto de 2018, pelo link do Prosel no site da Prefeitura.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso para contratar professores do Magistério Superior para o quadro de vagas disponíveis no órgão. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação. As áreas/ subáreas disponíveis são: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1), Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1) e Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou em regime dedicação exclusiva. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 30 de agosto de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória reabriu as inscrições para o processo seletivo que visa a contratar 16 médicos temporários. As inscrições podem ser feitas exclusivamente por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br , até as 23h59 do dia 31 de agosto de 2018. Para efetivar a participação, é necessário que os candidatos compareçam à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde próximo ao Hospital São Lucas, na Secretaria Municipal de Saúde, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São Paulo, Beira Mar, Vitória, munidos do comprovante do pedido de participação a partir do dia 27 de agosto de 2018 até o dia 10 de setembro de 2018, das 9h às 16h. As oportunidades ofertadas são para os cargos de Médico de: Acupunturista (1), Angiologista (1), Cardiologista (1), Endocrinologista (1), Geriatra (1), Ginecologista (1), Homeopata (1), Infectologista (1), Neurologista (1), Oftalmologista (1), Ortopedista (1), Pediatra Diarista (1), Pediatra Plantonista (1) Proctologista (1), Psiquiatra (1) e Urologista (1). A remuneração varia de R$ 3.925,90 a R$ 4.197,90, correspondente a jornada de trabalho de 20h semanais e/ou 100 horas mensais.

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba (PM/PB) para ingresso no curso de formação de oficiais. A seleção visa o preenchimento de 30 vagas, sendo 25 destinadas aos homens e cinco às mulheres. Para ingressar na carreira é necessário possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 32 anos no ano da matrícula do curso (até 31 de dezembro de 2019) e altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65m para os homens. Após concluir o curso e o estágio probatório, o candidato será promovido ao posto de 2º tenente, cuja remuneração inicial é de R$ 6.715.70. As inscrições vão até 30 de agosto no endereço eletrônico www.pm.pb.gov.br . Somente poderão participar do certame os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2018).

SECRETARIA DE CULTURA DO CEARÁ

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE) abriu concurso com 102 vagas em cargos de nível superior, além de chances para cadastro reserva. Há oportunidades para antropólogo (2 postos), arquivista (4), bibliotecário (17), historiador (10), museólogo (4), sociólogo (2), analista de patrimônio - arquitetura (2), analista de patrimônio - conservação/restauração (4), analista de patrimônio - engenharia civil (2), analista de cultura (36) e analista de cultura nas seguintes áreas: artes cênicas/teatro - artes dramáticas (3), dança (3), artes plásticas/visuais (3), cinema e audiovisual (3), letras (2), música (3) e pedagogia (2). Para as funções de analista de patrimônio, os vencimentos em início e fim de carreira correspondem a R$ 2.413,45 e R$ 5.531,76, nessa ordem. No caso das demais carreiras, os valores são de R$ 1.343,89 e R$ 5.531,76, respectivamente. As inscrições vão até as 17h de 4 de setembro, devendo ser efetuadas pelo site da Universidade Estadual do Ceará . O valor da taxa de participação é de R$ 130.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. A oferta é de 24 vagas em 13 especialidades médicas e outras quatro vagas para artífice de obras e serviços públicos. A remuneração dos médicos varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03. Já os artífices vão receber um salário de R$ 1.502,00, para carga horária de 44 horas semanais. Os interessados poderão se inscrever de 29 de agosto a 4 de setembro, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ocorre das 12 às 17 horas. As oportunidades são para os cargos de Médico Auditor, Médico Cardiologista, Médico Angiologista, Médico Endocrinologista, Médico Infectologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista/Traumatologista, Médico Clínico Geral, Médico da Família e Comunidade (PSF), Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico Dermatologista e Artífice de Obras e Serviços Públicos, bem como formação de cadastro de reserva.

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) abriu concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.

CÂMARA DE VIANA

A Câmara Municipal de Viana abriu concurso público para contratar 19 novos servidores. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. A seleção contará com vagas para procurador (01), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, pelo site www.idib.org.br

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA (PB)

A Prefeitura de João Pessoa (PB), por meio da Procuradoria-Geral do Município, divulgou o edital completo do Concurso Público que visa à contratação de quatro novos Procuradores do Município. A remuneração é de R$ 12 mil. A seleção é aberta a candidatos de nível superior. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 6 de setembro de 2018, no site www.cespe.unb.br

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital de abertura para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com ingresso em julho de 2019. A oferta é de 279 vagas para candidatos que tenham o nível médio. Podem se candidatar candidatos de ambos os sexos; que não tenham menos que 17 anos, nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso. Há chances para ambos os sexos para as especialidades de comunicações (14), foto inteligência (8), eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e controle de tráfego aéreo (128). Há ainda chances para guarda e segurança (30), somente para homens. Os interessados podem se inscrever até 10 de setembro de 2018, pelo site www2.fab.mil.br/eear . A taxa de inscrição é de R$ 60. De acordo com a tabela dos soldos dos militares das Forças Armadas, terceiros-sargentos receberão soldo de R$ 3.825 em 2019, com aumento de R$ 29,7% ao ano.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

O Ministério Público da União (MPU) divulgou o edital completo do Concurso Público que objetiva a contratação de 47 novos profissionais de níveis Médio e Superior, além da formação de cadastro reserva. Há oportunidades para as funções de Analista do MPU na especialidade de Direito (36) e Técnico do MPU na especialidade de Administração (11), distribuídas entre os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Com jornada de 40 horas semanais, os profissionais devem receber remunerações entre R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81. Os interessados podem se inscrever no período das 10h do dia 23 de agosto de 2018 até às 18h do dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.cespe.unb.br . As taxas são de R$ 55,00 e R$ 60,00.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, no site www.vilavelha.es.gov.br

AERONÁUTICA

A Aeronáutica abriu as inscrições de concurso público para ingresso no curso de formação de sargentos, a ser realizado na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá/SP. A oferta é de 279 vagas para ambos os sexos. Para o posto de aeronavegante são oferecidas 22 vagas, sendo 14 na especialidade de comunicações e oito para foto inteligência. Já a função de controle de tráfego aéreo conta com 128 oportunidades. O cargo de não-aeronavegantes dispõe de 129 vagas distribuídas entre as especialidades de eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e guarda e segurança (30). O último posto é destinado somente aos candidatos do sexo masculino. Interessados devem ter diploma de conclusão de curso de ensino médio e idade entre 17 e 25 anos até a data de 31 de dezembro de 2019. Os concluintes do curso serão nomeados ao posto de terceiro-sargento e receberão a remuneração inicial de R$ 3.825. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 10 de setembro de 2018, no site www.fab.mil.br/eear . Será cobrada uma taxa de participação, no valor de R$ 60, e o seu pagamento deverá ser efetuado até a data limite de 17 de setembro, observado o horário de funcionamento da rede bancária.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A Prefeitura de Conceição da Barra a partir do dia 27 de agosto de 2018, as inscrições para o Processo Seletivo que busca a contratação de 131 servidores de todos os níveis de escolaridade. Estas vagas são distribuídas entre os cargos de Operador de Serviços de Apoio Administrativo (6); Operador de Serviços Sociais - Cuidador (12); Auxiliar de Secretaria Escolar (7); Motorista (20); Secretário Escolar (3); Agente de Serviços Administrativos (17); Técnico de Fiscalização do Meio Ambiente (1); Contador (1); Fiscal de Tributos Municipais (2); Fiscal de Obras e Posturas Públicas (2); Biólogo (1); Assistente Social (7); Fisioterapeuta (1); Psicólogo (3); Médico Clínico Geral (16); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Cardiologista (1); Médico Psiquiatra (2) e Professor II das disciplinas de Ciências (5); Arte (1); Educação Física (4); Geografia (1); História (2); Língua Estrangeira Inglês (5); Língua Portuguesa (5) e Matemática (4). Os profissionais devem atuar em jornadas de 25h a 40h semanais, com remunerações que variam de R$ 954,00 a R$ 1.436,42 ao mês. As inscrições, que cobram taxas de R$ 50,00 a R$ 100,00, devem ser efetuadas até o dia 17 de setembro de 2018, por meio do endereço eletrônico da G-Strategic

MARINHA

A Marinha do Brasil abriu concurso público para Admissão no Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP). A oferta é de 90 vagas. A remuneração gira em torno de R$ 3,8 mil. Há oportunidades para profissionais nas especialidades de Administração (4); Administração Hospitalar (4); Contabilidade (8): Edificações (4); Eletrônica (4); Enfermagem (4); Estatística (3); Estruturas Navais (3); Gráfica (5); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Motores (4); Processamento de Dados (16); Química (3); Radiologia Médica (4); Secretariado (4) e Telecomunicações (4). A seleção é aberta a candidatos de nível técnico, com idade de 18 anos completos e menos de 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2018. As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 20 de agosto até o dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) vai contratar 2.700 novos soldados por meio de concurso público. Podem participar do certame, candidatos que tenham concluído ensino médio, com idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de ter estatura mínima, descalço e descoberto de 1,55m para mulheres e de 1,60m para homens. A remuneração básica é de R$ 3.143,70. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.vunesp.com.br , até 10 de setembro de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá (Sead AP) lançou edital de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). É necessário que o candidato tenha nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). A remuneração é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados podem se inscrever das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . É cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 85.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

A Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo, prorrogou as inscrições do concurso público que visa a preencher 60 vagas. Os interessados podem se inscrever agora até o dia 20 de setembro de 2018, no site www.vunesp.com.br . A taxa cobrada tem valor único de R$ 75,00. As jornadas de trabalho variam de 27 a 29 horas aulas semanais e remunerações variam de R$ 3.748,87 a R$ 4.074,72. As oportunidades são para os cargos de PEB II (30), de Nível Médio, e PEB III, de Nível Superior, nas disciplinas de Arte (2); Ciências Físicas e Biológicas (2); Educação Física (8); Geografia (3); História (3); Inglês (2); Língua Portuguesa (5) e Matemática (5).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso divulgou o edital de abertura de concurso público com 9 vagas para juízes. Segundo o edital, a remuneração é de R$ 23.577,96. A taxa é de R$ 235,77. A inscrição será realizada pela internet no site www.vunesp.com.br , até o dia 26 de setembro.

APEX-BRASIL

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) abriu novo processo seletivo com o objetivo de contratar 34 novos funcionários, além de formar cadastro reserva de aprovados. A seleção é aberta a candidatos de níveis nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.700,57 a R$ 7.313,22, respectivamente. São nove vagas e cadastro reserva para o cargo de assistente, que exige nível médio. Para analista, são 25 chance e cadastro reserva divididos em cinco áreas: prospecção de projetos (11 vagas e CR), aspectos organizacionais internos (6 vagas e CR), serviços técnicos em tecnologia da informação (2 vagas e CR), prospecção de mercados (6 vagas e CR), serviços relacionados a assuntos jurídicos (CR). Os aprovados serão lotados em Brasília/DF. As inscrições poderão ser feitas de 26 de agosto a 26 de setembro pelo site do Iades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abriu concurso público para preencher nove cargos de Juiz Substituto, para Ingresso na Carreira da Magistratura. Os interessados devem ter idade entre 25 e 65 anos na data da inscrição definitiva. Os profissionais designados, com três anos de atividade jurídica e de formação em Bacharelado de Direito, farão jus à remuneração com valor de R$ 23.577,96. As inscrições preliminares podem ser efetuadas por meio do endereço eletrônico www.vunesp.com.br , a partir das 9h do dia 20 de agosto de 2018, até às 20h do dia 26 de setembro de 2018. A taxa é de R$ 235,77.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PM SP) abriu concurso público com 270 vagas para aluno oficial na Academia do Barro Branco. A carreira é destinada a candidatos com ensino médio, idade entre 17 e 30 anos e altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração inicial é de R$ 3.095,88. Ao longo da formação, os vencimentos sofrerão três reajustes, passando para R$ 3.106,99, R$ 3.414,53 e R$ 3.690,23. Com taxa de R$ 130, as inscrições abrem às 10h de 27 de agosto e terminam às 23h59 de 24 de setembro, no site www.vunesp.com.br

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima (PM/RR) reabriu as inscrições do concurso público para a carreira de soldado. A oferta é de 400 vagas, sendo 340 destinadas a homens e 60 a mulheres. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. A remuneração inicial é de R$ 4.792,96. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de outubro, por meio do site cpc.uerr.edu.br . A taxa custa R$ 180.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever no período de 27 de agosto de 2018 a 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br . As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá publicou edital de abertura de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). A seleção é aberta para quem tem o nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). O salário inicial é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados devem se inscrever a partir das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 85.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 29 de agosto e 16 de outubro, através do endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

A Polícia Civil do Estado de Roraima (PC/RR) vai abrir concurso público para preencher 330 vagas, sendo 38 para cargos de nível médio e 292 para formação superior. Quem tem o ensino médio pode concorrer aos cargos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Já os profissionais de nível superior podem concorrer às funções de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições deverão ser feitas na página eletrônica www.vunesp.com.br , entre os dias 31 de agosto e 16 de outubro. Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS