31 concurso públicos abertos com salários de até R$ 31 mil

Processos seletivos vão preencher vagas efetivas e temporárias; há chances para todos os níveis de escolaridade

Publicado em 9 de julho de 2019 às 13:14 - Atualizado há 6 anos

IBGE lançou edital para contratar 400 agentes censitários Crédito: Reprodução | Arquivo

Pelo menos 31 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 31.924,64 no Tribunal de Justiça de Alagoas.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

1 - PREFEITURA DE BELO HORIZONTE (MG)

A Prefeitura de Belo Horizonte (MG) reabriu as inscrições do Concurso Público destinado à contratar profissionais de nível Médio para o cargo de Guarda Civil Municipal. A oferta é de 500 vagas, sendo 100 do sexo feminino e 400 do sexo masculino. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração de R$ 1.851,21, além de benefícios como vale-transporte, vale-retificação no valor de R$ 20,50, vale-lanche, bonificação por cumprimento de metas, entre outros.

Inscrições: até 9 de julho de 2019, na página eletrônica da empresa organizadora www.fgrconcursos.org.br.

2 - CÂMARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA (ES)

A Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, município que fica no Norte do Espírito Santo, anuncia realização de Processo Seletivo, objetivando a contratação temporária de dois Auxiliares de Serviços Gerais. O contratado deve cumprir carga horária em regime de 44 horas semanais, sendo remunerado mensalmente no valor de R$ 998,00, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00. É necessário que o candidato porte escolaridade em nível fundamental.

Inscrições: na Câmara Municipal, que fica na Rua Ivan Luiz Barcellos, 104, Bairro Glória, até 9 de julho de 2019, no horário das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e das 07h às 13h às sextas-feiras.

3 - INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). A oferta é de 17 oportunidades para Professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. As vagas disponíveis são destinadas à docentes das áreas - disciplinas de Saúde - Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Física (2); Ciências Humanas e Suas Tecnologias - Geografia (1); Ciências Humanas e Suas Tecnologias - História (2); Linguagens e Códigos e suas Tecnologias - Língua Portuguesa (4); Matemática e suas Tecnologias - Matemática (5); Turismo, Hospitalidade e Lazer - Nutrição (1) e Ciências Humanas e suas Tecnologias - Sociologia (1). A remuneração varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92.

Inscrições: no endereço eletrônico concursos.ifpi.edu.br até o dia 10 de julho de 2019, mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 150,00.

4 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar médicos temporários. A seleção vai preencher cadastro de reserva em diversas especialidades. A remuneração será de R$ 4.849,84 (20 horas), R$ 5.819,81 (24h) e R$ 9.699,69 (40h).

Inscrições: no site www.selecao.es.gov.br, até as 16h59, do dia 10 de julho de 2019. Só serão aceitas duas inscrições por CPF.

5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Universidade Federal da Bahia. São 57 vagas para a carreira do magistério superior. A lotação ocorrerá nos campi das cidades de Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador. As chances são para o cargo de professor nas classes auxiliar, assistente A e adjunto A, que exigem níveis superior, mestrado e/ou doutorado. A distribuição das vagas, área de conhecimento, regime de trabalho e demais requisitos devem ser conferidos no edital, que encontra-se anexado à notícia. A remuneração varia de R$ 2.442,66 a R$ 9.600,92.

Inscrições: até as 12h do dia 10 de julho de 2019, no site concursos.ufba.br. Os valores da taxa de participação são de R$ 150 (auxiliar), R$ 180 (assistente A) e R$ 200 (adjunto A).

6 - PREFEITURA DE IÚNA (ES)

Em Iúna, as oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para os cargos de professor e monitor de transporte escolar. As vagas de Professor são para a atuação na educação básica nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental. As vagas de Monitor são para atuação nos veículos de transporte escolar da rede municipal. A carga horária do cargo de Monitor de transporte escolar será de 40 horas semanais e para Professor será de 25 horas semanais.

Inscrições: Até 10 de julho de 2019, no site www.iuna.es.gov.br. A remuneração não foi divulgada.

7 - MARINHA

Foi divulgado o edital do Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (CP-QTPA/2019) da Marinha do Brasil. Este Concurso visa admitir Técnicos de nível médio para as seguintes Áreas/ Especialidades: Eletroeletrônica/ Comunicações Interiores e Eletricidade; Mecânica/ Máquinas e Motores. Os interessados precisam ter o ensino médio e idades entre 18 anos completos e menos de 25 anos.

Inscrições: até 11 de julho de 2019, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

8 - POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) publicou edital de abertura do novo concurso público da corporação. A oferta é de 2.700 vagas para soldado PM de 2ª Classe, destinadas a candidatos de ambos os sexos. A remuneração básica inicial do cargo é de R$ 3.164,58. Podem participar candidatos com idade entre 17 e 30 anos, estatura mínima de 1,55m se mulher e 1,60m se homem e nível médio de ensino concluído.

Inscrições: até 13 de julho, pelo site www.vunesp.com.br.

9 - PREFEITURA DE CAMPO GRANDE (MS)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande vai abrir concurso público com 633 profissionais, para atenderem as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Há oportunidades para cargos de enfermeiro, médico, fonoaudiólogo, farmacêutico, técnico em laboratório, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, entre outros. A remuneração varia de R$ 998,0 a R$ 7.893,22 conforme o cargo escolhido pelo candidato. Alguns cargos ainda serão acrescentados de abono de até R$ 321,03.

Inscrições: até as 23h59 de 14 de julho de 2019, no site www.selecon.org.br.

10 - IEMA

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu processo seletivo para preencher 34 vagas para o cargo de assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A exigência é ter o nível médio. A remuneração é de R$ 1.825,82 mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.

Inscrições: até as 23h59 de 14 de julho, no site www.selecao.es.gov.br.

11 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

A Fundação Universidade do Amazonas (UFAM) anuncia a realização de dois Concursos Públicos para contratar 28 profissionais em cargos Técnico-Administrativos, com lotação nas Unidades Acadêmicas de Coari (AM), Humaitá (AM), Itacoatiara (AM) e Manaus (AM). No edital nº 44 as oportunidades se encontram nas funções de: Assistente em Administração (5), Assistente em Administração (1), Técnico em Eletricidade (1), Técnico de Laboratório nas áreas de: Biologia (1), Física (1), Química (3), Informática (1), Industrial (1), Técnico de Tecnologia da Informação (3), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Nutrição e Dietética (1), Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (1), e Técnico em Eletromecânica (1). Há também vagas para Assistente Social (1), Médico Veterinário I (1), Médico Veterinário II (1), Enfermeiro (1), Engenheiro/Área: Civil (1), Bibliotecário/Documentalista (1), e Arqueólogo (1). A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66.

Inscrições: no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br até as 17h do dia 15 de julho de 2019.

12 - BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) divulgou o edital do concurso público com 100 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.204,26, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições: no site www.iades.com.br, 22h do dia 15 de julho de 2019.

13 - PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA (PA)

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata (PA) abriu concurso público com 344 profissionais que tenham Ensino Fundamental incompleto e completo; Ensino Médio; Ensino Médio/ Técnico; Ensino Médio/ Profissionalizante; Ensino Superior. O salário base mensal ofertado varia de R$ 998,00 a R$ 5 mil e a carga horária vai de 20 horas semanais a 100 horas mensais.

Inscrições: no endereço eletrônico www.paconcursos.com.br, até 15 de julho de 2019. O valor da taxa varia de R$ 60,00 a R$ 85,00.

14 - SEDU

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu oportunidades para técnicos em Gestão de Pessoas e especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental em regime de designação temporária. Há vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os profissionais precisam ter nível superior. O salário varia de R$ 2.768,78 a R$ 5.892,63.

Inscrições: até 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085. É necessário constar no envelope o formulário de inscrição, que está disponível no site www.sedu.es.gov.br.

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para o concurso de médicos. São oferecidas 900 vagas, em diversas especialidades. A remuneração é de R$ 2.966,38.

Inscrições: podem ser feitas até 19 de julho, no site www.prefeitura.rio

16 - POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

A Polícia Militar de Santa Catarina está com 1.000 vagas abertas para o cargo de soldado, sendo 800 destinadas a homens e 200 a mulheres. A remuneração durante o curso de formação é de R$ 3.842, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 12 por dia trabalhado. Após conclusão e aprovação no treinamento, a remuneração dos soldados pode chegar a R$ 4.845,82, sendo:

Inscrições: no site incab.org.br, até 22 de julho. A taxa é de R$ 180.

17 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), do Estado da Paraíba, está com inscrições abertas para o concurso público com 86 vagas para cargos Técnico-administrativos. Há chances para cargos como médico veterinário, contador e técnico em assuntos educacionais. A remuneração varia de R$ 1.945,07 até R$ 4.180,66, de acordo com o nível de classificação da função a ser exercida com jornadas de 20h a 40h semanais. Há ainda o acréscimo do auxílio-alimentação de R$ 458,00.

Inscrições: até as 23h59 do dia 23 de julho de 2019, no site comprov.ufcg.edu.br.

18- IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital de abertura do processo seletivo simplificado para a contratação de 400 analistas censitários. Os interessados precisam ter nível superior. A remuneração é de R$ 4.200,00, mais auxílio: alimentação, transporte e pré-escola. A carga horária a ser cumprida é 40 horas semanais. Para o Espírito Santo, a oferta é de quatro vagas, sendo uma para cada um dos seguintes cargos: análise socioeconômica, ciências contábeis, jornalista e métodos quantitativos.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 23 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 64,00.

19 - BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília S.A (BRB) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher uma vaga para Advogado, além da formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 19.530,67.

Inscrições: até as 22h do dia 29 de julho de 2019, por meio do endereço eletrônico www.iades.com.br.

20 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA

O Tribunal de Justiça de Rondônia divulgou edital do concurso para juiz substituto. Ao todo, serão preenchidas cinco vagas, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e uma aos negros. A carreira exige diploma de conclusão de curso de nível superior em direito e três anos de atividade jurídica. A remuneração inicial é de R$ 28.884,20.

Inscrições: até 30 de julho de 2019, no site www.vunesp.com.br.

21 - POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA

A Polícia Militar do Estado da Paraíba divulgou edital de abertura de concurso de admissão de candidatos para o curso de formação de oficiais. Oferta é de 30 vagas do quadro de oficiais combatentes, sendo 25 reservadas aos homens e cinco às mulheres. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio. A remuneração básica inicial é de R$ 2.924,89 para o cadete do 1º ano, chegando a R$ 7.253,26 para o posto de 2º tenente.

Inscrições: até 30 de julho de 2019, no site www.pm.pb.gov.br. Somente poderão participar da seleção os candidatos que estiverem inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2019).

22 - PREFEITURA DE CAMPINAS (Sp)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Campinas, no interior paulista. A seleção conta com 266 vagas de todas as escolaridades distribuídas entre nove editais. As remunerações iniciais variam de R$ 3.138,65 a R$ 9.215,08, já considerando o auxílio alimentação mensal de R$ 982,56.

Inscrições: até as 23h59 de 31 de julho, no site www.vunesp.com.br.

23 - EXÉRCITO

O Exército divulgou o edital de abertura de concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e ao Curso de Formação de Capelães Militares. A formação ocorrerá em Salvador e Rio de Janeiro, respectivamente. O candidato precisa ter nível superior. Os aprovados serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, com remuneração bruta de R$ 11.130,75. O valor é composto pelo soldo de R$ 8.245 mais adicional de habilitação de R$ 1. 319,20 e adicional militar de R$ 1.566,55. A oferta é de 20 vagas para as seguintes áreas: Administração (3); Ciências Contábeis (3); Comunicação Social (2); Direito (3); Informática (3); Magistério Matemática (1); Magistério Português (1); Enfermagem (2); e Veterinária (2). Também são ofertadas oportunidades para Padre Católico (2) e Pastor Evangélico (1).

Inscrições: devem ser feitas até 2 de agosto de 2019, no site www.esfcex.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 120,00

24 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

O Instituto Federal Baiano vai abrir concurso público para preencher 36 vagas do cargo de Técnico-Administrativos em Educação. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio Profissionalizante; Superior nas áreas exigidas. A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 2.446,96 ou R$ 4.180,66.

Inscrições: até 7 de agosto de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico concursos.ifbaiano.edu.br. O valor da taxa é de R$ 90,00 e R$ 120,00.

25 - INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO

O Instituto Federal de Pernambuco abriu concurso com 35 vagas para o cargo de Técnico-Administrativos. É necessário que os candidatos tenham Ensino Médio ou Médio Profissionalizante; Curso Técnico; Ensino Superior nas áreas exigidas. Há vagas para cargos como assistente em administração, nutricionista, técnico de laboratório em: artes visuais (1) e tradutor e intérprete de linguagem de sinais - Libras. Os salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.

Inscrições: pela internet, no endereço eletrônico cvest.ifpe.edu.br, até 6 de agosto de 2019. O valor da taxa é de R$ 80,00 e R$ 100,00.

26 - PREFEITURA DE CONGONHAL (MG)

A Prefeitura Municipal de Congonhal (MG) anuncia realização de Concurso Público, para preenchimento de 109 vagas no quadro de servidores de todos os níveis de escolaridade. Há chances para cargos como Agente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Dentista PSF, Motorista e Nutricionista. A remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 8 mil.

Inscrições: até as 17h de 5 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.maximaauditores.com.br.

27 - INSTITUTO RIO BRANCO

O Instituto Rio Branco (IRBr) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital do concurso público que visa a preencher 20 vagas. Os interessados no cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata precisam ter nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 19.199,06. Além da graduação, o candidato precisa ter disposição em servir no exterior.

Inscrições: podem ser feitas das 8h do dia de 17 de julho de 2019 até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.iades.com.br. A taxa é de R$ 208,00.

28 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

O Tribunal de Justiça de Alagoas divulgou edital de abertura de concurso para jjuiz substituto. A oferta é de 20 vagas. Os candidatos devem ter diploma de curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado e idade abaixo de 65 anos. A remuneração inicial para magistrados de primeira entrância é de R$ 31.924,64. O valor é composto pelo salário-base de R$ 30.404,42 e o auxílio-alimentação de R$ 1.520,22.

Inscrições: podem ser feitas de 15 de julho até as 14h de 14 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br.

29 - MARINHA

A Marinha do Brasil abriu Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019). A oferta é de 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade.

Inscrições: das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

30 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso para o cargo de auxiliar de promotoria I na área administrativa. A oferta é de 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário apenas ter apenas ensino fundamental, com remuneração inicial de R$ 4.038,93, considerando salário básico de R$ 1.784,11, gratificação de promotoria de R$ 1.005,70, auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 329,12 (R$ 14,96 por dia, levando em conta a média de 22 dias).

Inscrições: de 17 de julho a 21 de agosto, www.vunesp.com.br.

31 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário base ofertado varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

