300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Vitória

Moradores de Vitória que querem aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego já podem se inscrever nas 300 vagas em 10 opções de cursos de qualificação oferecidos pelo Projeto OportunidadES. A duração das aulas, que são de graça, é de 80 horas.
Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de agosto, no site www.oportunidades.es.gov.br.
De acordo com o edital, as vagas são, preferencialmente, para os moradores dos bairros Maria Ortiz, Goiabeiras, Jabour, Bairro República, Solon Borges e Antônio Honório.
Para se inscrever, os candidatos precisam morar no bairro ou no município e ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula. Para os cursos da área de saúde, a exigência é ter mais de 18 anos.
CONFIRA OS CURSOS
Local do curso: EEEFM Almirante Barroso, Rua do Almirante, s/nº, Goiabeiras, Vitória.
CURSOS
Assistente de Recursos Humanos (30)
Marketing divulgando o seu negócio (30)
Local do curso: Associação de Moradores de Maria Ortiz, Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, Maria Ortiz, Vitória.
CURSOS
Decoração de festas (30)
Maquiagem (30)
Local do curso: Multivix - Unidade Goiabeiras, Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória
CURSOS
Cuidador de idosos (30)
Inglês (30).
Local do curso: Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras, Vitória.
CURSOS
Assistente de faturamento (30)
Berçarista (30)
Confeitaria (30)