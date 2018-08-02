300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Vitória

Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Moradores de Vitória que querem aprender uma profissão para abrir o próprio negócio ou conseguir um emprego já podem se inscrever nas 300 vagas em 10 opções de cursos de qualificação oferecidos pelo Projeto OportunidadES. A duração das aulas, que são de graça, é de 80 horas.

Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de agosto, no site www.oportunidades.es.gov.br

De acordo com o edital, as vagas são, preferencialmente, para os moradores dos bairros Maria Ortiz, Goiabeiras, Jabour, Bairro República, Solon Borges e Antônio Honório.

Para se inscrever, os candidatos precisam morar no bairro ou no município e ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula. Para os cursos da área de saúde, a exigência é ter mais de 18 anos.

CONFIRA OS CURSOS

Local do curso: EEEFM Almirante Barroso, Rua do Almirante, s/nº, Goiabeiras, Vitória.

CURSOS

Assistente de Recursos Humanos (30)

Marketing  divulgando o seu negócio (30)

Local do curso: Associação de Moradores de Maria Ortiz, Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, Maria Ortiz, Vitória.

CURSOS

Decoração de festas (30)

Maquiagem (30)

Local do curso: Multivix - Unidade Goiabeiras, Rua José Alves, 135, Goiabeiras, Vitória

CURSOS

Cuidador de idosos (30)

Inglês (30).

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras, Vitória.

CURSOS

Assistente de faturamento (30)

Berçarista (30)

Confeitaria (30)