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Qualificação

300 vagas para aprender uma profissão em Vila Velha

Interessados precisam ter mais de 16 anos e morar no bairro Ulisses Guimarães; inscrições seguem até 8 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 15:45

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 15:45

Design de sobrancelha é um dos cursos oferecidos pelo Projeto OportunidadES Crédito: Guilherme Ferrari
Moradores de Ulisses Guimarães, em Vila Velha, que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou com carteira assinada já podem se inscrever em um dos cursos do Projeto OportunidadES. As aulas tem duração de 40 horas e são de graça.
A oferta é de 300 vagas e 10 opções de qualificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de novembro, pelo site www.oportunidades.es.gov.br. O resultado será conhecido no dia 13 de novembro.
Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos nos cursos de saúde (Cuidador Infantil e de Idosos), acima de 16 anos nos demais cursos e morar em Vila Velha, sendo as vagas preferenciais para os moradores dos bairros: Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio, Praia dos Recifes, São Conrado, Santa Paula II, João Gourlart, Jabaeté, Terra Vermelha e Normília da Cunha.
A chances são uma parceria entre a Secti e a SEDH por meio do OportunidadES e Ocupação Social
CONFIRA AS VAGAS
Local do curso: Igreja Porta Formosa, Avenida Evaldo Braga, 105, Ulisses Guimarães, Vila Velha.
CURSOS
Cuidador infantil (30)
Design de sobrancelhas (30)
Fotografia (30)
Maquiagem básica (30)
Porteiro (30)
Recepcionista (30)
Local do curso: Igreja Presbiteriana Projeto Caminho Feliz, Avenida João Goulart, 48-50, Ulisses Guimarães, Vila Velha.
CURSOS
Atendimento ao cliente (30)
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Cuidador de idosos (30)
Decoração de festas (30)
 

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