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No Brasil

300 vagas abertas para polícias e Corpo de Bombeiros

No Espírito Santo, os editais devem abrir 437 vagas para PM e Bombeiros. Já na Polícia Civil, serão 178 oportunidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 17:53

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 17:53

Brigada Militar do Rio Grande Do Sul Crédito: Camila Domingues | Arquivo Palácio Piratini
A Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil (PC) estão com concursos abertos no país. Enquanto o edital dos certames desses órgãos para o Espírito Santo não saem, o Gazeta Online separou três opções de seleções para outros Estados.
No total, são mais de 300 vagas com salários que chegam a R$ 11,6 mil, como no caso do Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e, para se candidatar, é preciso ter ensino superior completo. 
A oportunidade com mais vagas é para a PM do Rio Grande do Sul. No total, serão 200 vagas. Os aprovados receberão R$ 11,6 mil. Mas é preciso ter menos de 29 anos e formação superior em Ciências Jurídicas e Sociais. As vagas são para Capitão de Quadro de Oficiais de Estado Maior.
NO ESPÍRITO SANTO
Quem está esperando os concursos para o Espírito Santo chegarem não precisa desanimar. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a previsão é que o edital para o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar sai ainda neste mês de fevereiro. As regras da seleção já receberam o parecer técnico da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e voltou para a Sesp. Ao todo, serão 437 vagas ofertadas.
Já a Polícia Civil do Espírito Santo abrirá 178 vagas, com salários de até R$ 4,8 mil. Até o início de março a PC deve concluir a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas e, a partir daí, o edital será lançado.
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Serão 200 vagas de Capitão de Quadro de Oficiais de Estado Maior (QOEM). Os requisitos exigidos são: formação superior em Ciências Jurídicas e Sociais, ter idade máxima de 29 anos, altura mínima de 1,65m para homens e de 1,60m para candidatas do sexo feminino. A jornada é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 11.620,55, no qual só farão jus a este e demais benefícios o aluno-oficial que concluir o curso. Os candidatos podem realizar as inscrições no site da Fundação La Salle, até o dia 1º de março. A taxa de participação tem valor de R$ 187,77.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
São 50 vagas para nível superior. Para participar, os candidatos devem ter formação em Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, ter idade máxima de 29 anos, altura mínima de 1,65m se do sexo masculino, e de 1,60m para candidatas do sexo feminino. O Curso Superior de Bombeiro Militar terá duração de, no máximo, dois anos e será realizado na Academia de Bombeiro Militar (ABM). Após a conclusão do curso, o aluno-oficial será declarado Capitão no Quadro de Oficiais de Estado Maior. A remuneração neste posto é de R$ 11.620,55, para jornadas de 40h semanais. As inscrições serão realizadas no site www.fundacaolasalle.org.br, até o dia 1º de março. A taxa de inscrição é de R$ 187,77.
POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS
Ao todo, serão 76 vagas com remuneração de R$ 11.475,57 para o cargo de delegado de polícia substituto. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O candidato precisa ter concluído o bacharelado em Direito e se inscrever de 9 horas do dia 16 de abril até as 23 horas do dia 15 de maio de 2018, exclusivamente via internet, por meio dos sites www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br e www.fumarc.com.br. A taxa de participação é de R$ 212.

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