30 vagas para aprender uma profissão e trabalhar no carnaval

Programa Qualificar ES abre oportunidades para curso de soldagem; para participar, é necessário morar na Glória

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 19:24 - Atualizado há 6 anos

Soldagem em um dos carros alegóricos da MUG Crédito: Bernardo Coutinho

Quem quer aprender uma profissão para aproveitar as oportunidades abertas no carnaval deve ficar atento. Isso porque o Programa Qualificar ES, em parceria com a G.R.E.S Mocidade Unida da Glória (MUG), vai abrir 30 vagas para o curso de soldagem. A qualificação já está voltada para os preparativos dos desfiles de 2020.

As inscrições começam nesta quinta-feira (8) e seguem até 14 de agosto, no site www.qualificar.es.gov.br. A carga horária é de 200 horas. A oferta contempla os moradores de Vila Velha, preferencialmente os que moram no bairro Glória. Além disso, é preciso ter idade mínima de 18 anos.

De acordo com a subsecretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Solange Maria Batista de Souza, a ideia da pasta é expandir as áreas profissionais oferecidas pelo Programa Qualificar ES, com a da escola de samba, de qualificar mão de obra para uma demanda de trabalho existente no universo do carnaval.

“Dessa forma estamos trabalhando uma das missões do programa, de oferecer cursos que possuem mercado de trabalho, e qualificando capixabas para que estejam preparados para atender os postos de trabalho”, explicou.

O diretor administrativo da MUG, Patrick Rocha, comentou como surgiu a parceria. “Nós tínhamos a vontade de retomar os projetos de educação na escola de samba. E como temos toda estrutura para oferecer o curso de solda, possuímos os equipamentos necessário para as aulas práticas, juntamos a nossa vontade com a da Secti em atender a população da cidade”, comentou.

As qualificações acontecem já pensando no carnaval de 2020 e quem sabe aproveitar essa mão de obra qualificada na própria escola. Rocha informou que o serviço de um soldador profissional é usado na montagem dos carros alegóricos, principalmente na base dos veículos que é feita em ferro.

