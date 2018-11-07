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Qualificação

290 vagas para aprender uma profissão de graça na Serra

Interessados devem morar em André Carloni e ter mais de 16 anos; inscrições até 11 de novembro

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 13:44
Designer de sobrancelha é um dos cursos oferecidos pelo Projeto OportunidadES Crédito: Reprodução intenet
O morador da Serra que quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada ou trabalhar por conta própria já pode se inscrever em uma das 290 vagas oferecidas pelo Projeto OportunidadES. As aulas são de graça. Ao todo, são 10 opções de cursos de qualificação profissional à disposição dos moradores de André Carloni.
Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de novembro de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Há chances para os cursos da área de designer de sobrancelhas, maquiagem, auxiliar de secretaria e departamento pessoal, e cuidador de idosos são algumas das opções de qualificação profissional que os serranos podem escolher.
Para participar, é necessário morar na cidade, sendo as vagas preferenciais aos moradores de André Carloni, e que tenham mais de 16 anos. Nos cursos de saúde o candidato deve ter acima de 18 anos. O resultado será divulgado no dia 13 de novembro.
CURSOS E VAGAS  NÚCLEO ANDRÉ CARLONI
Local do curso: EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque, Rua Santa Terezinha, André Carloni, Serra.
CURSOS
Cuidador de idosos (30)
Design de sobrancelhas (30),
Porteiro (30)
Local do curso: Centro de Vivência de André Carloni, Rua Santo André, 42 , André Carloni, Serra.
CURSOS
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Doce para festas (25)
Maquiagem básica (30)
Preparação de salgados (25)
 

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