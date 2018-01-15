29 concursos públicos com salários de até R$ 26,1 mil

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (15). As seleções contam com milhares de vagas. As chances são para todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades para funções efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Os salários chegam a R$ 26.125,17 na Procuradoria Geral do Estado do Tocantins, que tem inscrição aberta até o dia 31 de janeiro.

O destaque desta semana fica por conta dos concursos Transpetro, que oferece 3.531 vagas, com salários que chegam a R$ 6.619,90. As inscrições se encerram no dia 31 de janeiro.

Já no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu concurso público para contratar 1.025 professores e pedagogos. O órgão ainda abriu oportunidades para professores habilitados ou não e para educação profissional e cuidador.

Confira os concursos abertos conforme a data de encerramento das inscrições.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)

O Superior Tribunal Militar (STM) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 42 vagas. As inscrições seguem até às 18h do dia 15 de janeiro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , mediante pagamento de taxa nos valores de R$ 75,00 a R$ 86,00. No cargo de Analista Judiciário há oportunidades para profissionais das seguintes áreas: Administrativa (1); Judiciária (5); Apoio Especializado - Análise de Sistemas (1), Contabilidade (1), Engenharia Civil (1), Estatística (1), Revisão de Texto (1) e Serviço Social (1). Quanto às vagas na função de Técnico Judiciário são nas áreas Administrativa (27) e Apoio Especializado - Programação (3). Os cargos exigem nível médio ou superior de ensino e os profissionais que forem contratados vão receber salários que variam entre R$ 6.708,53 a R$ 11.006,83.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul publicou o edital de abertura das inscrições do concurso para auditor do Estado, classe A. A oferta é de sete vagas imediatas, sendo uma reservada a candidatos com deficiência e uma para os negros e pardos. Para participar, é necessário ter nível superior em administração, ciências contábeis, ciências econômicas ou ciências jurídicas e sociais. A remuneração inicial é de R$ 21.454,81, já incluído prêmio de produtividade e eficiência variável, para carga horária semanal de 40 horas, sob regime de trabalho em tempo integral. As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br até as 18 horas de 16 de janeiro de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO DO SUL

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE -MS) está com inscrições abertas para o concurso que tem como objetivo preencher dez cargos de Promotor de Justiça Substituto. Para participar, os candidatos devem atender aos requisitos mínimos exigidos que são: ter concluído o curso de bacharelado em Direito e ter no três anos de efetivo exercício de atividade jurídica. As inscrições preliminares serão realizadas pela internet no site www.mpms.mp.br , até as 18h de 16 de fevereiro de 2018, no ato é necessário gerar o boleto da taxa de participação no valor de R$ 250,00.

SEDU

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de profissionais em designação temporária para atuar nas escolas da rede estadual, com oportunidades para todos os municípios do Estado observando a necessidade de cada região. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva. A expectativa da Sedu é de contratar 4 mil profissionais. As chances são para professor habilitado ou não e cuidador. As inscrições podem ser feitas no site www.selecao.es.gov.br , até as 17 horas do dia 16 de janeiro.

SEDU

As inscrições para o processo seletivo de professores de educação profissional podem ser feitas até as 17 horas do dia 17 de janeiro, no site www.selecao.es.gov.br . Serão abertas vagas para as áreas: Administração, Agricultura, Agronegócio, Arquivo, Ciências Contábeis, Desenho, Direito, Economia, Educação, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética, Geografia, Geologia, Libras, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Língua Portuguesa, Logística, Marketing, Matemática Aplicada, Mecânica, Meio Ambiente, Modelagem, Portos, Psicologia, Química, Recursos Humanos, Segurança Do Trabalho, Sociologia, Tecnologia, Transações Imobiliárias, Zootecnica/Veterinária. As remunerações variam entre R$ 1.230,56 e R$ 3.554,92, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito.

PREFEITURA DE GUAÇUÍ

A Prefeitura Municipal de Guaçuí abriu processo seletivo simplificado com 41 vagas. Estão disponíveis oportunidades nos cargos de Assistente Social (4), Psicólogo (4), Advogado (1), Pedagogo (1), Educador Físico (2), Auxiliar Administrativo (5), Educador Social (4), Motorista (2), Oficineiro (4), Cuidador Social (9), Merendeira (1) e Servente (4). Trabalhando por 30h semanais, os candidatos selecionados terão remuneração entre R$ 887,25 e R$ 1.957,66. Para se candidatar, os interessados, que devem cumprir os requisitos de Ensino Fundamental Incompleto a Ensino Superior Completo na área em que irá atuar, podem comparecer no auditório do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Rua José Beato, 148, Centro, Guaçuí - ES, a partir do dia 15 até o dia 17 de janeiro de 2018, das 09h às 11h e das 13h às 16h.

DETRAN DO MARANHÃO

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran) está com inscrições abertas para o concurso público que visa contratar 170 servidores. As vagas são para as funções de Analista de Trânsito (2), e Assistente de Trânsito (168), com remuneração de R$ 4.400,00 e R$ 1.400,00, respectivamente. Os profissionais devem se inscrever até às 14h do dia 18 de janeiro de 2018, no site da empresa organizadora www.concursosfcc.com.br . As taxas variam de R$ 90,00 e R$ 140,00.

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (MT)

A Prefeitura de Várzea Grande, Mato Grosso abriu dois concursos públicos que juntos visam preencher 1.572 vagas de níveis Fundamental, Médio e Superior em diversas áreas. As remunerações variam de R$ 985,00 a R$ 8.800,00, pelo desempenho de atividades em jornadas semanais de até 40 horas. Os interessados podem se inscrever no site www.ufmt.br , até 18 de janeiro de 2018. As taxas variam de R$ 50,00, R$ 60,00 e R$ 90,00.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO SUL (MG)

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU (MG) está tem 269 vagas para serem preenchidas por meio de concurso público. Os salários vão de R$ 954,80 (para os cargos de auxiliar de regulação médica e operador de frota) a R$ 7.050 (para os postos de médico). As vagas são de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro de 2018, no site cisru.saude.mg.gov.br

PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL

Oportunidades para profissionais temporários na Prefeitura de Mimoso do Sul. As chances são para o cargo de Professor nas disciplinas de: BNC, História, Geografia, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Arte, Educação Física, Atendimento Educacional Especializado, Educação Infantil, nas modalidades de Anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Pedagogo, Educação Especial - AEE, Creche e Pré- Escola, e nas funções de Coordenador de Turno de Creche e nos Ginásios, Cuidador. A remuneração varia de R$ 1.436,72 e R$ 1.985,88, correspondente à jornadas de 25h a 40h semanais. As inscrições, com taxa de R$ 20,00 ou R$ 30,00, devem ser realizadas por meio do endereço eletrônico gualimpconsultoria.com.br , até as 14h do dia 23 de janeiro de 2018.

PETROBRAS

A Petrobras abriu concurso com 672 vagas, sendo 112 imediatas e 560 para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. As vagas são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistemas júnior - processos de negócio, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção júnior e estatístico júnior. As oportunidades são para atuar em Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro, Seropédica, além de Macaé. As inscrições devem ser feitas até 30 de janeiro pelo site www.cesgranrio.org.br . A taxa é de R$ 67.

ABIN

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) abriu concurso com 300 vagas para cargos de nível médio e superior. São disponibilizadas oportunidades nas funções de Oficial de Inteligência (220), Oficial Técnico de Inteligência (60) e Agente de Inteligência (20). Profissionais com formação em diversas áreas da Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, dentre outras áreas, podem se inscrever. A remuneração varia de R$ 6,302,23 e R$ 16.620,46, correspondente a jornada de 40h semanais para aturarem em Brasília. As inscrições são recebidas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , até 18 horas do dia 30 de janeiro de 2018. A taxa varia de R$ 190,00 a R$ 230,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA (SP)

A Câmara de Indaiatuba (SP) está com inscrições abertas para o concurso que visa a preencher 31 vagas, para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Há postos para copeira, auxiliar administrativo, oficial de manutenção, operador de som e imagem, recepcionista, técnico em contabilidade, técnico em informática, agente administrativo, analista de sistemas, controlador interno, jornalista e procurador jurídico. Os salários vão de R$ 1.564,32 a R$ 8.395,08, e as inscrições terminam em 31 de janeiro de 2018, no site www.vunesp.com.br

PREFEITURA DE TATUÍ (SP)

A Prefeitura de Tatuí, no Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa contratar 158 profissionais de todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de 20 a 40 horas semanais ou em escala de 12 x 36 com remunerações que variam de R$ 1.005,97 a R$ 10.334,51, e de R$ 7,18 a R$ 16,50 por hora-aula ou R$ 97,59 por plantão. Os interessados podem se inscrever até 30 de janeiro de 2018, no site www.shdias.com.br . As taxas cobradas têm valores entre R$ 8,00 e R$ 16,78.

PREFEITURA DE CASTELO

A Prefeitura Municipal de Castelo está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação temporária de 35 profissionais. Há chances para todos os níveis de escolaridade e contempla as funções de: Advogado (1), Assistente Social (7), Psicólogo (3), Técnico em Serviços Gerenciais (6), Assistente de Serviços de Educação Social (7), Motorista "B", "AB" ou Superior (4) e Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza (7). A jornada de trabalho para esses profissionais varia de 24x72h a 40h de acordo com a função desejada. Já o salário vai de R$ 952,32 a R$ 2.744,11. As inscrições serão recebidas na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Rua Carlos Lomba, 233, Bairro Centro, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, nos dias 18 a 31 de janeiro de 2018 das 8h às 12h e das 13h às 15h.

TRANSPETRO

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) abriu concurso público para 3.531 vagas, das quais 321 imediatas e 3.210 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90. Os interessados devem se inscrever no período até 31 de janeiro de 2018 por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br , mediante pagamento de taxa no valor de R$ 65,00. Há oportunidades imediatas nas funções de Auxiliar de Saúde (3); Condutor Bombeador (14); Condutor Mecânico (31); Cozinheiro (44); Eletricista (14); Moço de Convés (107); Moço de Máquinas (94) e Taifeiro (14) e mais 3.210 para formação de cadastro reserva.

PROCURADORIA GERAL DO TOCANTINS

A Procuradoria Geral do Estado lançou o edital de um concurso para procuradores com 40 vagas e salários iniciais de pouco mais de R$ 26 mil. Desse total, 20 chances são para provimento imediato e 20 para o cadastro reserva. As inscrições custam R$ 250 e podem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas , que organiza o certame, até o dia 31 de janeiro.

PREFEITURA DE SERTÃOZINHO

A Prefeitura Municipal de Sertãozinho (SP) abriu concurso com 52 vagas de nível fundamental, médio e superior. Os cargos a serem ocupados são agente comunitário de saúde, monitor de cultura e turismo, motorista, agente de organização escolar, agente de saneamento, agente de vigilância de saúde, almoxarife, escriturário, professor, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, visitador sanitário, analista de orçamento, bibliotecário, contador, documentalista, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal de obras, fiscal tributário, fiscal de meio ambiente, psicólogo, psicopedagogo e supervisor de ensino. Os salários vão de R$ 1.311,93 a R$ 8.804,43. As inscrições terminam no dia 1º de fevereiro de 2018, no site www.sertaozinho.sp.gov.br

PREFEITURA DE MORRO DO CHAPÉU (BA)

A Prefeitura de Morro do Chapéu abriu processo seletivo simplificado para contratar 397 profissionais temporários em todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 937,00 a R$ 6.000,00 por carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os interessados devem se inscrever no site www.conpass.com.br até 1º de fevereiro de 2018. A taxa de inscrição pode ser de R$ 55,00 R$ 80,00 ou R$ 120,00 de acordo com o cargo escolhido.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva anunciou que estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa preencher uma vaga e formar cadastro reserva do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Os profissionais que forem se candidatar a esta oportunidade deve ter a escolaridade de nível Superior em Arquitetura ou Engenharia e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, é necessário ter registro no Conselho da classe e no Ministério do Trabalho e Emprego. A carga horária para esta função é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 1.982,22. As inscrições poderão ser feitas na prefeitura, localizada na Avenida Presidente Vargas, 157, Bairro Centro no horário das 8h às 13h entre os dias 29 de janeiro de 2018 à 2 de fevereiro de 2018.

SEDU

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 1.025 vagas para professores e pedagogos. Os salários dos professores variam de R$ 1.982,55, a R$ 3.554,92, conforme titulação do candidato, além do auxílio alimentação. A carga horária é de 25 horas semanais. A disciplina com o maior número de vagas é a de Matemática, com 227, seguida por Geografia, com 117, e Biologia, com 108. O prazo para se inscrever vai das 10 horas do dia 15 de janeiro até as 14 horas do dia 5 de fevereiro, no site www.concursosfcc.com.br . A taxa de inscrição será de R$ 66,65.

AERONÁUTICA

A Aeronáutica está com inscrições abertas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento do ano de 2019. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, com nível Médio concluído e Curso Técnico de nível Médio. Também é necessário não ter menos de 17 anos e nem 25 anos completos até 31 de dezembro de 2019. As inscrições podem ser feitas até 6 de fevereiro de 2018, por meio do preenchimento do formulário de solicitação, o qual será disponibilizado no endereço eletrônico ingresso.eear.aer.mil.br . Para ter as mesmas homologadas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 60,00. São 183 vagas, as quais estão distribuídas entre as especialidades de Eletrônica (30); Administração (40); Enfermagem (45); Eletricidade (14); Informática (20); Laboratório (5); Obras (8); Pavimentação (8); Radiologia (5) e Topografia (8).

PREFEITURA DE MEDINA (MG)

A Prefeitura de Medina, em Minas Gerais, realiza Concurso Público com 37 vagas em cargos de todos os níveis de formação, que reservam salários entre R$ 937,00 a R$ 3.516,41. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas até 6 de fevereiro de 2018, presencialmente na Prefeitura, situada na Rua Sete de Setembro, nº 22, no Centro de Medina - MG, das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou via internet, pelo site www.agoraconsultoria.srv.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abriu concurso público com 284 vagas para Professores das categorias Adjunto e Assistente. Estes profissionais deverão atuar em jornadas que variam de 20h a 40h por semana, ou em Regime de Dedicação Exclusiva, de forma que as remunerações tem valores que vão de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67 ao mês de acordo com a titulação. As taxas variam de R$ 70,00 a R$ 290,00. O atendimento ocorre até o dia 6 de fevereiro de 2018, por meio do endereço eletrônico concursos.pr4.ufrj.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá divulgou o edital do I Concurso Público para provimento de 40 vagas no cargo de Defensor da 2ª Classe, com remuneração inicial de R$ 13.280,01. Podem se inscrever profissionais com formação de nível superior no curso de bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida, que tenham dois anos no mínimo, de atividade jurídica na data da posse e atendam aos demais requisitos exigidos no edital. As inscrições podem feitas no site www.concursosfcc.com.br , até as 14 horas do dia 7 de fevereiro de 2018. A taxa é de R$ 260,00.

INSTITUTO NUCLEARES DO BRASIL

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Nucleares do Brasil (INB), o qual busca a formação de cadastro reserva para possíveis contratações de profissionais de nível Médio/ Técnico e Superior. A remuneração varia de R$ 1.858,00 a R$ 6.094,00 ao mês. As inscrições seguem até o dia 8 de fevereiro de 2018, no site www.gestaodeconcursos.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ - AL) abriu concurso público com 131 vagas para cargos de nível médio e superior. As oportunidades estão distribuídas entre as funções de: Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador (15), Analista Judiciário - Área Judiciária (15), Analista Judiciário - Apoio Especializado - Área Estatística (1) e Técnico Judiciário - Área Judiciária (100). A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração será de R$ 2.550,96 e R$ 5.101,92. As inscrições seguem até 15 de fevereiro de 2018, ás 16 horas, no site fgvprojetos.fgv.br/concursos

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MARANHÃO

A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) do Maranhão vai abrir 30 vagas para profissionais de nível Médio e Superior. Com remunerações que variam de R$ 1.750,00 a R$ 9.600,00 ao mês, estes profissionais atuarão nas funções de Administrador (3); Analista de Recursos Humanos (2); Assistente Social (1); Contador (1); Programador de Sistemas (2); Engenheiro Civil (1); Analista Previdenciário das áreas Administrativa Previdenciária (6); Atuarial e Contábil (2) e Financeira e Contábil (2); Perito Médico (5) e Técnico Previdenciário (5). A taxa varia de R$ 90,00 a R$ 140,00 e os interessados podem se inscrever do dia 15 de janeiro até às 14h de 23 de fevereiro de 2018, no site www.concursosfcc.com.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

A Secretaria de Minas Gerais vai abrir concurso público para contratar profissionais para assumirem os cargos das carreiras de Especialista em Educação Básica e Professor de Educação Básica. A oferta é de 16.701 oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: Especialista em Educação Básica - EEB - Nível I - Grau A: Orientação Educacional/Supervisão Pedagógica (770); e Professores de Educação Básica nas disciplinas de: Arte/Artes (1330); Biologia/Ciências (1288); Educação Física (1184); Filosofia (844); Física (1573); Geografia (1218); História (1257); Língua Estrangeira Moderna - Inglês (1893); Língua Portuguesa (2446); Matemática (2738); Química (955); e Sociologia (876). A remuneração é de R$ 2.135,64, por 24 horas semanais de trabalho. Para se inscrever é necessário acessar o site www.fumarc.com.br , entre às 9h do dia 26 de fevereiro de 2018 até às 23h59 do dia 8 de março de 2018. A taxa é de R$ 70,00.