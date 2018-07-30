29 concursos públicos abertos com salários de até R$ 27 mil

Hospital da PM abriu concurso público para contratar 20 médicos Crédito: Divulgação

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. As oportunidades estão distribuídas por cargos efetivos e temporários.

A remuneração pode chegar a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF do Rio de Janeiro e Espírito Santo). A oferta é de 10 vagas para o cargo de juiz substituto. As inscrições vão até 23 de agosto.

No Espírito Santo, já estão abertas para inscrições para o concurso de médicos do Hospital da Polícia Militar (HPM). A remuneração pode chegar a R$ 7,3 mil e os interessados têm até o dia 17 de agosto para se inscrever. Há ainda seleção para a contratação de profissionais temporários nas prefeituras da Serra, Santa Teresa e João Neiva.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

A Polícia Militar Minas Gerais (PM - MG) abriu concurso para a contratação de 1.560 soldados, sendo 1.404 destinadas a homens e 156 para mulheres. Para participar, é necessário ter altura mínima de 1,60m, ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão. É preciso ainda ter nível superior. A remuneração básica inicial para soldado é de R$ 3.278,74. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br , até o dia 30 de julho de 2018.

PREFEITURA DE BARUERI (SP)

A Prefeitura Municipal de Barueri (SP) abriu concurso público para preencher 72 vagas de níveis médio e superior. Há oportunidades disponíveis nos cargos de Cuidador Social (2); Fiscal Municipal - Tributos (2); Fiscal Municipal - Posturas (2); Inspetor de Alunos (10); Agente de Inclusão Escolar (10); Analista de Planejamento de Tráfego e Transportes (1); Fonoaudiólogo (1); Médico nas especialidades de Clínico Geral (3), Fisiatra (1), Ginecologista/ Obstetra (1), Neurologista Adulto (1), Neurologista Infantil (1), Pediatra (3), Proctologista (1), Psiquiatra Adulto (3), Psiquiatra Infantil (2), Reumatologista (2) e Urologista (1); Professor de Educação Básica I (10); Professor de Educação Básica I - Educação Especial (5) e Professor de Educação Básica II nas áreas de Arte (1), Ciências (1), Educação Física (1), Educação Musical (1), Geografia (1), História (1), Informática (1), Inglês (1), Matemática (1) e Português (1). A remuneração varia de R$ 1.480,50 a R$ 8.657,25, ou R$ 17,50 por hora-aula. As inscrições seguem até 30 de julho de 2018, por meio do endereço eletrônico www.rboconcursos.com.br

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de farmacêuticos temporários. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, no site processoseletivo.serra.es.gov.br . O salário é de R$ 2.813,32 com 20% de insalubridade, mais auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 300 e jornada de trabalho de 30 horas semanais.

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUL

O Consórcio Público da Região Polo Sul do Espírito Santo (CIM Pólo Sul) recebe as inscrições para novo processo seletivo até o dia 1º de agosto de 2018. Há oportunidades de Nível Médio para os cargos de Auxiliar Administrativo (2), Faturista (1) e Técnico de Enfermagem (1), com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remunerações entre R$ 1.150,00 e R$ 1.400,00. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Unidade de Cuidado Integral à Saúde - Rede Cuidar, na Rua Agenor Luiz Thomé, s/nº, Centro, Guaçuí.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu quatro Concursos Públicos para Professores Doutores que devem atuar nos Centros Tecnológico, de Ciências da Saúde, Universitário Norte e de Artes. São oportunidades em regime de 40h semanais ou de Dedicação Exclusiva para ministrar aulas nas áreas de Engenharia Mecânica/Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (2); Farmácia/ Farmacotécnica (1); e Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1). A remuneração dos Docentes pode variar de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67. A taxa custa R$ 250,00 e os candidatos podem se inscrever até 3 de agosto de 2018, no departamento que oferece a vaga.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara, localizada no interior de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 136 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 15.430,50. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições seguem até as 20h de 3 de agosto, por meio do site da banca Fundep . As taxas custam entre R$ 60 e R$ 120.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou mais um concurso de admissão. Desta vez, são 30 vagas para o Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada. As oportunidades são para profissionais de Eletroeletrônica (14) e Mecânica (16). Podem participar candidatos do sexo masculino, com nível médio/ técnico e idade entre 15 e 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019. São aceitas para estas áreas as titulações de Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecatrônica, e Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecatrônica e Técnico em Refrigeração e Climatização. As inscrições podem ser feitas até 3 de agosto de 2018, por meio do site www.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70,00. A remuneração do cargo é de R$ 3.825.

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA (GO)

A Câmara Municipal de Goiânia abriu concurso público com 75 vagas para cargos de níveis médio e superior. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os profissionais vão cumprir jornadas de 30h semanais, com remunerações variáveis de R$ 4.379,33 a R$ 6.737,44. As inscrições podem ser feitas no site www.centrodeselecao.ufg.br , até 6 de agosto de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI) abriu as inscrições do concurso público para analista e técnico. São 26 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência e quatro para os negros. O cargo de técnico ministerial na área administrativa (17 vagas) exige o nível médio. O salário inicial é de R$ 4.023,03. Candidatos que concluíram o nível superior estão aptos à carreira de analista ministerial nas especialidades de engenharia civil (1), processual (4), medicina (1), psicologia (1) e tecnologia da informação (2). A remuneração é de R$ 6.241,11. As inscrições podem ser feitas no site www.cespe.unb.br até as 18h do dia 6 de agosto. Os valores da taxa de participação são de R$ 90 para ensino médio e R$ 110 para nível superior.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que objetiva formar cadastro reserva nos cargos de Médico Autorizador de AIH e Médico Auditor. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração no valor de R$ 1.322,96. Os interessados podem se inscrever de 1º a 7 de agosto, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

PREFEITURA DE APIACÁ

A Prefeitura de Apiacá está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 1.656,75 a R$ 8.500,00. A seleção tem como objetivo a formação de cadastro reserva. Os interessados poderão se inscrever de 6 a 10 de agosto de 2018, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Praça Senhora Sant'Ana, 6, Centro, das 8h às 16h.

PREFEITURA DE CAFARNAUM (BA)

As inscrições do Processo Seletivo e do Concurso Público para 80 profissionais de Níveis Fundamental, Médio e Superior anunciados pela Prefeitura de Cafarnaum (BA) podem ser feitas até 10 de agosto de 2018, no site www.planejarconcursos.com.br . O Processo Seletivo dispõe de vagas nos cargos de: Assistente Social (1), Educador Físico (1), Enfermeiro (5), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Nutricionista (1), Odontólogo (1), Professor (10), Psicólogo (1), Agente Administrativo (7), Agente de Portaria (3), Motorista - CNH B (2), Motorista - CNH D (2), Motorista Condutor Socorrista (3), Orientador Social - Pró-Jovem (2), Técnico de Enfermagem (8), Técnico de Enfermagem Socorrista (3), Técnico em Radiologia (1), Visitador Social (3), Auxiliar de Serviços Gerais (8), Gari (5), Jardineiro (1) e Operador de Máquinas Pesadas (1). Já no Concurso Público, as funções disponíveis são de: Fiscal de Tributos (1) e Agente Comunitário de Saúde (7). Com carga horária de trabalho de 80 a 160 horas, os profissionais devem receber remuneração R$ 954,00 a R$ 3.484,00.

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PM - RN) reabriu as inscrições para o concurso público que oferece 1.000 vagas para o quadro de Praças Combatentes da PM. As inscrições podem ser feitas até 13 de agosto de 2018, pelo site www.ibade.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 100,00. Este certame tem o total de 938 vagas destinadas à candidatos do sexo masculino que devem ter no mínimo 1,65m de altura e 62 vagas para o sexo feminino, cuja altura mínima exigida é de 1,60m. Os candidatos devem ter graduação de nível superior nos graus de bacharelado ou licenciatura, idade entre 21 e no máximo de 30 anos; habilitação no mínimo, na categoria "B". Durante o curso de Formação o aluno-soldado PM receberá bolsa de estudo no valor de R$ 954,00, após ingresso a remuneração será de R$ 2.904,00.

COREN DO RIO GRANDE DO SUL

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (COREN/RS) abriu as inscrições do concurso público que preencherá 390 vagas. Do total de ofertas, seis são imediatas e 384 para formação de cadastro reserva (CR) do seu quadro de pessoal. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração é de R$ 6.622,18. As inscrições seguem até 15 de agosto, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 60 para ensino médio, R$ 70 para curso técnico e R$ 100 para formação superior.

PREFEITURA DE CARRANCAS (MG)

A Prefeitura de Carrancas (MG) está com inscrições abertas para o concurso que oferece 56 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 965,11 a R$ 9.338,13, de acordo com a jornada de trabalho que varia de 24h a 44h semanais. As inscrições devem ser feitas através do endereço eletrônico www.jcmconcursos.com.br , até as 22h do dia 17 de agosto de 2018.

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar vai abrir concurso público para contratar médicos que vão atuar no hospital da corporação (HPM). O certame contará com 20 vagas para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major. As inscrições podem ser feitas até 17 de agosto, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

A São Paulo Parcerias (SP Parcerias), empresa pública paulista criada em 2017, pela lei 16.665, pelo ex-prefeito João Doria, publicou o seu primeiro edital de concurso público para o cargo de analista técnico. A seleção visa o provimento de quatro vagas imediatas, sendo uma reservada a candidatos negros, além de cadastro reserva de eventuais oportunidades. Para ingressar na carreira é necessário ter nível superior em qualquer área de conhecimento. A remuneração inicial oferecida é de R$ 6.200. As inscrições deverão ser realizadas na página eletrônica www.concursosfcc.com.br até as 14h de 20 de agosto. A taxa custa R$ 75.

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção vai preencher cadastro de reserva nos cargos de Assistente Social, Psicólogo, Motorista, Advogado e Agente de Abordagem Social. A carga horária é de 30h ou 40h semanais e remuneração varia de R$ 1.166,01 a R$ 1.982,22, mais auxílio-alimentação de R$ 200,00. Os interessados podem se inscrever na Recepção da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva, nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO

O Ministério Público de São Paulo abriu concurso público para o cargo de analista jurídico. A oferta é de 60 vagas, além de formação de cadastro reserva. A carreira de analista exige que o candidato tenha nível superior em direito, com remuneração inicial de R$ 7.697,23, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os servidores também contarão com auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 13,92, o que corresponde a R$ 306,24, considerando 22 dias úteis. Com isto, a remuneração total chega a R$ 8.923.47. As inscrições poderão ser feitas até 22 de agosto, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 120.

TRF DO RJ E ES

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (TRF), abriu concurso público para a contratação de juiz federal substituto. A oferta é de 10 vagas e a remuneração é de R$ 27.500,17. Para participar do certame, o candidatos precisa ser bacharel em Direito. Além disso, é preciso comprovar, no tempo da inscrição definitiva, o exercício de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até as 14 horas de 23 de agosto de 2018, no endereço eletrônico www10.trf2.jus.br . A taxa de participação é de R$ 240.

SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIÁS

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) abriu concurso público com 28 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita estadual. Além das oportunidades iniciais, há formação de cadastro de reserva para vagas. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 20.940,62 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas, exclusivamente via internet, até as 14h de 24 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior para o quadro de vagas disponíveis no órgão. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação. As áreas/ subáreas disponíveis são: Educação/ Ensino-Aprendizagem (1), Ciência da Computação/ Engenharia de Software (1) e Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1), com jornada de trabalho de 20 horas semanais ou em regime dedicação exclusiva. A taxa é de R$ 250,00 e os interessados poderão se inscrever no período de 1º a 30 de agosto de 2018, nos departamentos que oferecem as vagas.

SECRETARIA DE CULTURA DO CEARÁ

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult CE) abriu o primeiro concurso público promovido pela pasta. São 102 vagas em cargos de nível superior, além de chances para cadastro reserva. Há oportunidades para antropólogo (2 postos), arquivista (4), bibliotecário (17), historiador (10), museólogo (4), sociólogo (2), analista de patrimônio - arquitetura (2), analista de patrimônio - conservação/restauração (4), analista de patrimônio - engenharia civil (2), analista de cultura (36) e analista de cultura nas seguintes áreas: artes cênicas/teatro - artes dramáticas (3), dança (3), artes plásticas/visuais (3), cinema e audiovisual (3), letras (2), música (3) e pedagogia (2). Para as funções de analista de patrimônio, os vencimentos em início e fim de carreira correspondem a R$ 2.413,45 e R$ 5.531,76, nessa ordem. No caso das demais carreiras, os valores são de R$ 1.343,89 e R$ 5.531,76, respectivamente. As inscrições vão até as 17h de 4 de setembro, devendo ser efetuadas pelo site da Universidade Estadual do Ceará . O valor da taxa de participação é de R$ 130.

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) vai abrir concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas a partir de 6 de agosto até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu inscrições para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com ingresso em julho de 2019. A oferta é de 279 vagas para candidatos que tenham o nível médio. Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos; que não tenham menos que 17 anos, nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso. Há chances para ambos os sexos para as especialidades de comunicações (14), foto inteligência (8), eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e controle de tráfego aéreo (128). Há ainda chances para guarda e segurança (30), somente para homens. As inscrições poderão ser feita de 12 agosto a 10 de setembro de 2018, pelo site www2.fab.mil.br/eear . A taxa de inscrição é de R$ 60. De acordo com a tabela dos soldos dos militares das Forças Armadas, terceiros-sargentos receberão soldo de R$ 3.825 em 2019, com aumento de R$ 29,7% ao ano.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) vai contratar 2.700 novos soldados por meio de concurso público. Podem participar do certame, candidatos que tenham concluído ensino médio, com idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de ter estatura mínima, descalço e descoberto de 1,55m para mulheres e de 1,60m para homens. A remuneração básica é de R$ 3.143,70. As inscrições podem ser realizadas somente pelo site www.vunesp.com.br , no período das 10h de 9 de agosto de 2018 até 10 de setembro de 2018.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá (Sead AP) abriu concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). É necessário que o candidato tenha nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). A remuneração é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados podem se inscrever das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . É cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 85.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 29 de agosto e 16 de outubro, através do endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.