29 concursos públicos abertos com salários de até R$ 23 mil

Concursos abertos em todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 29 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 23.577,96 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No Espírito Santo, as prefeituras de Marechal Floriano, Alto Rio Novo e Vitória vão contratar profissionais temporários em diversas áreas.

Já na União o destaque fica por conta do certame do Ministério Público da União (MPU), com chances para níveis médio e superior. O prazo de inscrição termina nesta segunda-feira (10).

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital de abertura para o Curso de Formação de Sargentos (CFS), com ingresso em julho de 2019. A oferta é de 279 vagas para candidatos que tenham o nível médio. Podem se candidatar candidatos de ambos os sexos; que não tenham menos que 17 anos, nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso. Há chances para ambos os sexos para as especialidades de comunicações (14), foto inteligência (8), eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e controle de tráfego aéreo (128). Há ainda chances para guarda e segurança (30), somente para homens. Os interessados podem se inscrever até 10 de setembro de 2018, pelo site www2.fab.mil.br/eear . A taxa de inscrição é de R$ 60. De acordo com a tabela dos soldos dos militares das Forças Armadas, terceiros-sargentos receberão soldo de R$ 3.825 em 2019, com aumento de R$ 29,7% ao ano.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

O Ministério Público da União (MPU) divulgou o edital completo do Concurso Público que objetiva a contratação de 47 novos profissionais de níveis Médio e Superior, além da formação de cadastro reserva. Há oportunidades para as funções de Analista do MPU na especialidade de Direito (36) e Técnico do MPU na especialidade de Administração (11), distribuídas entre os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Com jornada de 40 horas semanais, os profissionais devem receber remunerações entre R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.cespe.unb.br . As taxas são de R$ 55,00 e R$ 60,00.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário. Com carga horária de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, no site www.vilavelha.es.gov.br

MARINHA

A Marinha do Brasil abriu concurso público para Admissão no Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP). A oferta é de 90 vagas. A remuneração gira em torno de R$ 3,8 mil. Há oportunidades para profissionais nas especialidades de Administração (4); Administração Hospitalar (4); Contabilidade (8): Edificações (4); Eletrônica (4); Enfermagem (4); Estatística (3); Estruturas Navais (3); Gráfica (5); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Motores (4); Processamento de Dados (16); Química (3); Radiologia Médica (4); Secretariado (4) e Telecomunicações (4). A seleção é aberta a candidatos de nível técnico, com idade de 18 anos completos e menos de 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2018. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70.

AERONÁUTICA

A Aeronáutica abriu as inscrições de concurso público para ingresso no curso de formação de sargentos, a ser realizado na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá/SP. A oferta é de 279 vagas para ambos os sexos. Para o posto de aeronavegante são oferecidas 22 vagas, sendo 14 na especialidade de comunicações e oito para foto inteligência. Já a função de controle de tráfego aéreo conta com 128 oportunidades. O cargo de não-aeronavegantes dispõe de 129 vagas distribuídas entre as especialidades de eletricidade e instrumentos (18), estrutura e pintura (8), meteorologia (8), suprimento (12), informações aeronáuticas (8), bombeiro (18), cartografia (6), desenho (5), eletromecânica (10), metalurgia (6) e guarda e segurança (30). O último posto é destinado somente aos candidatos do sexo masculino. Interessados devem ter diploma de conclusão de curso de ensino médio e idade entre 17 e 25 anos até a data de 31 de dezembro de 2019. Os concluintes do curso serão nomeados ao posto de terceiro-sargento e receberão a remuneração inicial de R$ 3.825. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 10 de setembro de 2018, no site www.fab.mil.br/eear

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) vai contratar 2.700 novos soldados por meio de concurso público. Podem participar do certame, candidatos que tenham concluído ensino médio, com idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de ter estatura mínima, descalço e descoberto de 1,55m para mulheres e de 1,60m para homens. A remuneração básica é de R$ 3.143,70. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.vunesp.com.br , até 10 de setembro de 2018.

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Já estão abertas as inscrições do concurso para o cargo de cadete da Polícia Militar do Estado do Paraná (PM/PR). A oferta é de 16 vagas. Para se inscrever, é preciso ter diploma de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de ter idade máxima de 30 anos até o primeiro dia de inscrições. O cadete do 1º ano recebe um subsídio no valor de R$ 3.213,61, no 2º ano o valor é de R$ 3.599,25 e no 3º ano é de R$ 4.139,14. Ao concluir o 3º ano o cadete é declarado aspirante-à-oficial, com subsídio no valor de R$ 7.069,95, que após o período de estágio probatório e demais requisitos estará apto a ser promovido ao posto de 2º tenente, com subsídio de R$ 9.544,44. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de setembro, no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br . A taxa de participação é de R$ 120.

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu novo processo seletivo para a contratação de técnico de enfermagem. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração no valor de R$ 1.570,48. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de setembro de 2018, por meio do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br. Posteriormente, o candidato deve obrigatoriamente imprimir o comprovante de pedido de inscrição, anexá-lo ao envelope (grampeado) e entregá-los na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), situado na Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, nº 1.185, Forte São João/ Beira Mar, Vitória, até o dia 19 de setembro de 2018, das 9h às 16h.

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

A Prefeitura de Marechal Floriano lançou dois editais de Processos Seletivos que contratarão temporariamente e formarão cadastro reserva. As seleções visam contratar professores de Educação Infantil, Fundamental e Coordenador Pedagógico, além de Auxiliar de Secretaria Escolar e Auxiliar de Sala. Inscrições devem ser feitas presencialmente nos dias 11 e 12 de setembro de 2018 na quadra de esportes Paulo Antônio Lorenzoni, localizada na Rua Belarmino Pinto, com horário de atendimento das 8h às 18h.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado que vai formar cadastro reserva de profissionais para a rede municipal de ensino. As oportunidades de nível superior disponíveis nesta seleção são para Professores MaPP - Pedagogo (1), MaPA Séries iniciais - anos iniciais do ensino fundamental e anos iniciais - pré-escolar - educação infantil (1), MaPA Séries iniciais - anos iniciais (1), e MaPB Séries Finais - Anos Finais nas disciplinas de Arte, Ciências, Geografia, Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Com carga horária de 25h semanais, os selecionados devem receber remuneração com valor entre R$ 1.510,03 e R$ 1.633,26. As inscrições podem ser feitas no Protocolo Geral da Prefeitura de Alto Rio Novo, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara, até 14 de setembro de 2018, com atendimento das 12h às 18h, de segunda a quinta-feira, e das 7h às 13h na sexta-feira.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Conceição da Barra. A oferta é de 131 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 1.436,42, para trabalhar em carga horária de 25 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro de 2018, no site da organizadora do certame . A taxa é de R$ 50 para nível fundamental completo, R$ 70 para os níveis médio e técnico e de R$ 100 para nível superior.

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

A Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo, prorrogou as inscrições do concurso público que visa a preencher 60 vagas. Os interessados podem se inscrever agora até o dia 20 de setembro de 2018, no site www.vunesp.com.br . A taxa cobrada tem valor único de R$ 75,00. As jornadas de trabalho variam de 27 a 29 horas aulas semanais e remunerações variam de R$ 3.748,87 a R$ 4.074,72. As oportunidades são para os cargos de PEB II (30), de Nível Médio, e PEB III, de Nível Superior, nas disciplinas de Arte (2); Ciências Físicas e Biológicas (2); Educação Física (8); Geografia (3); História (3); Inglês (2); Língua Portuguesa (5) e Matemática (5).

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) destinado a preencher 50 vagas. Com salário de R$ 1.489,86, a carreira de agente fiscal agropecuário disponibiliza 37 postos e requer ensino médio e formação técnica na área agrícola ou agropecuária. As ofertas para fiscal estadual agropecuário pagam R$ 3.486,71 e são voltadas a profissionais com curso superior em agronomia (3 oportunidades) e medicina veterinária (10). As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 20 de setembro, no site www.institutoaocp.org.br . As taxas custam R$ 52 (agente) e R$ 53 (fiscal).

SECRETARIA DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

A Secretaria de Saúde de Pernambuco está com inscrições abertas para o concurso público destinado a preencher 1.000 vagas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 9.236,57. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 20 de setembro, devendo ser efetuadas pelo site www.institutoaocp.org.br . As taxas custam R$ 40 (nível médio) e R$ 60 (superior).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso divulgou o edital de abertura de concurso público com 9 vagas para juízes. Segundo o edital, a remuneração é de R$ 23.577,96. A taxa é de R$ 235,77. A inscrição será realizada pela internet no site www.vunesp.com.br , até o dia 26 de setembro.

APEX-BRASIL

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) abriu novo processo seletivo com o objetivo de contratar 34 novos funcionários, além de formar cadastro reserva de aprovados. A seleção é aberta a candidatos de níveis nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.700,57 a R$ 7.313,22, respectivamente. São nove vagas e cadastro reserva para o cargo de assistente, que exige nível médio. Para analista, são 25 chance e cadastro reserva divididos em cinco áreas: prospecção de projetos (11 vagas e CR), aspectos organizacionais internos (6 vagas e CR), serviços técnicos em tecnologia da informação (2 vagas e CR), prospecção de mercados (6 vagas e CR), serviços relacionados a assuntos jurídicos (CR). Os aprovados serão lotados em Brasília/DF. As inscrições podem ser feitas até 26 de setembro pelo site do Iades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso abriu concurso público para preencher nove cargos de Juiz Substituto, para Ingresso na Carreira da Magistratura. Os interessados devem ter idade entre 25 e 65 anos na data da inscrição definitiva. Os profissionais designados, com três anos de atividade jurídica e de formação em Bacharelado de Direito, farão jus à remuneração com valor de R$ 23.577,96. As inscrições preliminares podem ser efetuadas por meio do endereço eletrônico www.vunesp.com.br , até as 20h do dia 26 de setembro de 2018. A taxa é de R$ 235,77.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS) divulgou os editais de seu novo concurso público. A oferta é de 100 vagas, sendo 50 para o cargo de assistente administrativo fazendário e 50 para técnico tributário da receita estadual. No caso de assistente, para concorrer basta possuir ensino médio, com remuneração inicial de R$ 3.040, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para os técnicos, para concorrer será necessário possuir formação de nível superior em qualquer área de formação, com inicial de R$ 9.300, podendo contar, ainda, com prêmio de produtividade e eficiência, também com jornada de 40 horas semanais. No caso de técnicos, as inscrições podem ser feitas até 24 de setembro, enquanto que para assistentes, o prazo vai de 12 a 26 de setembro. O atendimento é pelo site www.cespe.unb.br

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

A Polícia Militar de São Paulo (PM SP) abriu concurso público com 270 vagas para aluno oficial na Academia do Barro Branco. A carreira é destinada a candidatos com ensino médio, idade entre 17 e 30 anos e altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração inicial é de R$ 3.095,88. Ao longo da formação, os vencimentos sofrerão três reajustes, passando para R$ 3.106,99, R$ 3.414,53 e R$ 3.690,23. Com taxa de R$ 130, terminam às 23h59 de 24 de setembro, no site www.vunesp.com.br

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima (PM/RR) vai reabrir no dia 24 de agosto as inscrições do concurso público para a carreira de soldado. A oferta é de 400 vagas, sendo 340 destinadas a homens e 60 a mulheres. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. A remuneração inicial é de R$ 4.792,96. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de outubro, por meio do site cpc.uerr.edu.br . A taxa custa R$ 180.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br . As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

A Polícia Civil do Paraná (PC PR) divulgou edital de concurso público destinado a preencher 100 vagas de escrivão, com salário inicial de R$ 5.752,41. O cargo pode ser disputado por profissionais com curso superior em qualquer área, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e idade mínima de 21 anos. As inscrições poderão ser feitas das às 17h de 17 de setembro até as 23h de 9 de outubro, por meio do site www.cops.uel.br . O valor da taxa é de R$ 120.

SECRETARIA DA FAZENDA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (Sefaz/SC). A seleção visa o preenchimento de 90 vagas para o cargo de auditor-fiscal da Receita Estadual, nível I, sendo cinco reservadas a candidatos com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de auditoria e fiscalização (60 vagas), gestão tributária (15) e tecnologia da informação (15). Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento. A remuneração inicial é de R$ 22.853,33, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até as 14h do dia 10 de outubro, no site www.concursosfcc.com.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá publicou edital de abertura de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). A seleção é aberta para quem tem o nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). O salário inicial é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados devem se inscrever das 10h de 17 de setembro até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 85.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATER/CE) está com inscrições abertas para o concurso que tem como objetivo preencher 2.893 vagas, sendo 263 imediatas e 2.630 destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração é de R$ 1.925,35 para curso técnico e R$ 3.630,66 para nível superior, além de gratificação por titulação calculadas em cima do salário base (especialista corresponde a 15% e mestre e doutor a 30%). Os interessados podem se inscrever até 15 de outubro,no site www.cetrede.com.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições devem ser feitas até 16 de outubro, pelo endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

A Polícia Civil do Estado de Roraima (PC/RR) vai abrir concurso público para preencher 330 vagas, sendo 38 para cargos de nível médio e 292 para formação superior. Quem tem o ensino médio pode concorrer aos cargos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Já os profissionais de nível superior podem concorrer às funções de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições deverão ser feitas na página eletrônica www.vunesp.com.br , até 16 de outubro. Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS