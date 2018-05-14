28 concursos abertos com salários de até R$ 26,1 mil

Seleções abertas em todo o país oferecem vagas para efetivos e temporários Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 28 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 26,1 mil para o cargo de juiz no Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto.

No Espírito Santo, A Ufes e o Ifes abriram seleção para contratar professores. A remuneração chega a R$ 9,6 mil. Há ainda concurso público para médicos na Prefeitura da Serra.

Há ainda no Estado seleção para a contratação de diversos profissionais na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa). Há oportunidades para níveis médio e superior, com remuneração que chega a R$ 9,6 mil e os interessados têm até sexta-feira, dia 18, para se inscrever.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

IFES

Já estão abertas as inscrições para o novo processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). São quatro oportunidades para professores substitutos para atuarem no campus de Colatina. As vagas disponíveis são para docentes das áreas/ disciplinas de Informática (1); Língua Portuguesa/ Literatura Brasileira (1); Educação Física (1) e Engenharia Civil (1), os quais deverão atuar em jornadas de 40h semanais, com remunerações que variam de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14 ao mês, de acordo com a titulação dos mesmos. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de maio de 2018, diretamente na Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas do campus em questão, que está localizado na Avenida Arino Gomes Leal, 1700, Santa Margarida, nos horários de 8h às 15h.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC - MG) vai abrir concurso público com 76 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.A carga horária é de 40 horas semanais e remuneração no valor de R$ 11.475,57. As inscrições vão até as 23 horas do dia 15 de maio de 2018, nos sites www.acadepol.policiacivil.mg.gov.br www.fumarc.com.br . A taxa de participação é de R$ 212,00.

POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC/SP) abriu concurso para as carreiras de escrivão e investigador de polícia. São 1.400 vagas, sendo 70 reservadas às pessoas com deficiência. Do total de ofertas, 800 são destinadas ao cargo de escrivão de polícia e as outras 600 são para investigador de polícia. Interessados em concorrer a uma das vagas devem ter diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento, carteira de habilitação na categoria B e ter conduta irrepreensível na vida pública e privada. A remuneração inicial é de R$ 4.435,62, incluindo o salário de R$ 3.743,98 (correspondente à soma dos valores do salário-base e da gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial - RETP) e o adicional de insalubridade de R$ 691,64. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br

POLÍCIA CIVIL DO PIAUÍ

A Polícia Civil do Piauí divulgou os editais para três concursos públicos que visam prover 350 oportunidades de cadastro de reserva. Com jornadas de trabalho de 44 horas semanais, os profissionais receberão remunerações mensais que partem de R$ 5.736,88 a R$ 16.391,11. Os interessados podem se inscrever até 15 de maio de 2018, no site www.nucepe.uespi.br

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória abriu processo seletivo para contratar 20 médicos. Há vagas nos cargos de Médico Clínico Plantão (10), e Médico Especialista em Medicina da Família e Comunidade (10), com salários de R$ 3.383,32 a R$ 8.270,82, correspondente a jornada de trabalho de 16h a 40h. As inscrições podem ser realizadas até 16 de maio de 2018, através do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 15 profissionais de nível superior, sendo uma para portador de deficiência. As vagas são temporárias para cargos de técnicos na área de Tecnologia da Informação. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e salário é de R$ 4.443,60, mais auxílio alimentação no valor de R$ 300. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.sefaz.es.gov.br , no link Processo Seletivo Simplificado, mediante preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no site e anexação das cópias dos documentos que comprovam as informações declaradas, em arquivo formato pdf. O prazo para se inscrever vai das 10h do dia 10 de maio às 23h59 do dia 17 de maio de 2018.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) abre inscrições de dois Processos Seletivos para contratação de vários profissionais. As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.369,36 a R$ 9.699,69, para jornadas semanais de 20h a 40h semanais. Os interessados podem se inscrever no site www.selecao.es.gov.br , até 18 de maio de 2018.

PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa abriu processo seletivo para contratar profissionais de Nível Superior. As oportunidades são para o cargo de Médico de ESF, com salário de R$ 5.074,86, acrescido ainda de Insalubridade no valor de R$ 1.014,97 e Gratificação de R$ 3.213,60, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, a partir do dia, 14, até 18 de maio de 2018, das 8h às 11h e das 12h30 às 15h.

TRT DE SÃO PAULO

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/SP), com sede na capital paulista, abriu concurso destinado a preencher 320 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são para carreiras de técnico (salário de R$ 7.664,53) e analista (R$ 11.890,83), que exigem níveis médio e superior, respectivamente. Os vencimentos já incluem o auxílio-alimentação de R$ 884. Os interessados podem se inscrever até as 14h de 21 de maio, mediante a realização de cadastro no site www.concursosfcc.com.br . As taxas custam R$ 80 para técnico e R$ 95 para analista.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com dois Processos Seletivos destinados a formação de cadastro reserva de profissionais de nível médio e superior para atuar na área da saúde . São oportunidades para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, ambos com jornada de trabalho composta por 30h semanais e remuneração variável de R$ 1.191,73 a R$ 2.813,33, além do benefício de auxílio alimentação. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

O Ministério Público de Alagoas (MPE - AL) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 15 vagas de níveis médio e superior. Os contratados vão atuar em jornada de 40 horas semanais e receber salário que varia entre R$ 2.256,29 a R$ 4.492,01, conforme o cargo pretendido. As inscrições seguem até as 16h do dia 23 de maio de 2018, no endereço eletrônico www.fgv.br

TRT DE SÃO PAULO

Já estão abertas as inscrições concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/SP), com sede na capital paulista, destinado a preencher 320 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são para carreiras de técnico (salário de R$ 7.664,53) e analista (R$ 11.890,83), que exigem níveis médio e superior, respectivamente. Os vencimentos já incluem o auxílio-alimentação de R$ 884. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 21 de maio, no site www.concursosfcc.com.br . As taxas custam R$ 80 para técnico e R$ 95 para analista.

PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

A Prefeitura de Barra de São Francisco está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva para possíveis admissões de Professores Regentes de Classe. As oportunidades disponíveis são para profissionais das áreas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - BNC; Matemática; História; Língua Inglesa e Arte, os quais devem atuar em jornadas de 25h semanais com remunerações de R$ 1.608,94. As inscrições seguem até 22 de maio de 2018, por meio do endereço eletrônico da gualimpconsultoria.com.br

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares abriu processo Seletivo com validade de um ano para contratar profissionais de Nível Superior. Há vagas para os cargos de Assistente Social (10) e Psicólogo (5), com remuneração mensal de R$ 1.785,60, correspondente a jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas nos dias 22 e 23 de maio, das 9h às 17h, na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, localizada na Avenida Augusto Calmon, 1675, Centro, Linhares.

PREFEITURA DE SOBRAL (CE)

A Prefeitura de Sobral, no Estado do Ceará, abriu concurso com 124 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 2.396,06 a R$ 13.778,08, de acordo com o cargo. Os interessados devem se inscrever até o dia 1º de junho, no endereço eletrônico www.uece.br . A taxa de participação é de R$ 130,00.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está com inscrições abertas para o concurso público de professores do Magistério Superior. Os docentes contratados atuarão nas áreas/ Subáreas de: Ecologia/ Ecologia de Ecossistemas (1); Agronomia/ Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos (1); Educação/ Ensino Aprendizagem e Ensino Aprendizado em Física (1) e Artes/ História da Arte (1). Em jornada de Dedicação Exclusiva, os novos Professores receberão salários de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 1º de junho de 2018, no departamento que oferece a vaga.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra divulgou a abertura de concurso público para médicos. São oportunidades nas especialidades de Anestesiologista (7) com carga horária de 20h semanais mais 4h de extensão, com remuneração de R$ 5.612,43; e também Médico do Programa Saúde da Família cuja jornada é de 40h semanais e o salário é de R$ 9.288,94. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.idcap.org.br , entre os dias 15 de maio e 3 de junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina abriu concurso com 26 vagas, sendo 17 de nível médio e nove para nível superior. Os salários variam de R$ 3.576,54 a R$ 6.156,63, para 35 horas de trabalho semanal. As chances são para analista administrativo (CR), analista jurídico (CR), engenheiro civil (CR), oficial de justiça e avaliador (5 vagas e CR), oficial da infância e juventude (1 e CR), arquiteto (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro civil (CR), enfermeiro (1) e técnico judiciário auxiliar (17 e CR). As inscrições podem ser feitas até 5 de junho, pelo site fgvprojetos.fgv.br . A taxa para efetivação da inscrição é de R$ 85 para os cargos de nível superior e de R$ 68 para os de nível médio.

PREFEITURA DE SOROCABA (SP)

A Prefeitura de Sorocaba, no Estado de São Paulo, abriu concurso público para o cargo de procurador. A oferta é de cinco vagas. A jornada de trabalho é de 30h semanais e com remuneração de R$ 7.917,45 ao mês. Dentro do total de cargos existem vagas oportunidades reservadas a pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever até as 20h do dia 7 de junho de 2018, por meio do endereço eletrônico www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 82,20.

PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA (MG)

A Prefeitura de Lagoa da Prata, no Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Em jornadas de 10h a 40h semanais, os profissionais contratados irão receber salários mensais entre R$ 969,27 a R$ 13.744,32. As inscrições têm taxas nos valores de R$ 45,00 a R$ 120,00 e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico www.gestaoconcurso.com.br , até o dia 7 de junho de 2018.

EXÉRCITO

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) abre as inscrições do Processo Seletivo destinado à matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/ LEMB). No total, são ofertadas 400 vagas para candidatos do sexo masculino e 45 do sexo feminino. Os interessados podem ser inscrever até 8 de junho de 2018, no site www.espcex.eb.mil.br . Podem participar candidatos com idade entre 17 e 22 anos completos até o ano da matrícula, Nível Médio completo e altura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino, e 1,55 m para candidatos do sexo feminino.

MARINHA

A Marinha do Brasil adiou as inscrições referentes ao Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2018. As inscrições podem ser feitas até 11 de junho de 2018, no site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa é de R$ 100,00. Poderão participar apenas candidatos com 18 anos completos e menos de 23 anos; que tenham concluído, com aproveitamento, o Ensino Médio até a data prevista no calendário de eventos e que possuam bons antecedentes de conduta.

PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG)

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí vai abrir concurso público para preencher 196 vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio/Técnico e Superior. Os interessados devem realizar as inscrições no até as 12h do dia 14 de junho de 2018, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br . A remuneração varia de R$ 823,31 a R$ 12.629,95.

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima abriu concurso para preencher 400 vagas de soldados, das quais 340 para homens e 60 a mulheres. A carreira tem remuneração inicial de R$ 4.792,96. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. As inscrições vão de 15 de maio a 24 de junho, por meio do site https://cpc.uerr.edu.br/ , com taxa de R$ 180.

POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL

A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 25 de junho pelo site https://fundacaofapems.org.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto. A oferta é de 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. As inscrições poderão ser feitas de 28 de maio a 26 de junho, no site www.consulplan.net

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11 a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA II