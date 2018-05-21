28 concursos abertos com salários de até R$ 19 mil

Há oportunidades em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 28 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 19 mil na Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

No Espírito Santo, A Ufes e o Ifes abriram seleções para contratar professores. A remuneração chega a R$ 9,6 mil. Há ainda concurso público para médicos na Prefeitura da Serra.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

TRT DE SÃO PAULO

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/SP), com sede na capital paulista, abriu concurso destinado a preencher 320 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são para carreiras de técnico (salário de R$ 7.664,53) e analista (R$ 11.890,83), que exigem níveis médio e superior, respectivamente. Os vencimentos já incluem o auxílio-alimentação de R$ 884. Os interessados podem se inscrever até as 14h de 21 de maio, mediante a realização de cadastro no site www.concursosfcc.com.br . As taxas custam R$ 80 para técnico e R$ 95 para analista.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com dois Processos Seletivos destinados a formação de cadastro reserva de profissionais de nível médio e superior para atuar na área da saúde. São oportunidades para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, ambos com jornada de trabalho composta por 30h semanais e remuneração variável de R$ 1.191,73 a R$ 2.813,33, além do benefício de auxílio alimentação. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de maio, no site www.serra.es.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS

O Ministério Público de Alagoas (MPE - AL) está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 15 vagas de níveis médio e superior. Os contratados vão atuar em jornada de 40 horas semanais e receber salário que varia entre R$ 2.256,29 a R$ 4.492,01, conforme o cargo pretendido. As inscrições seguem até as 16h do dia 23 de maio de 2018, no endereço eletrônico www.fgv.br

PREFEITURA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

A Prefeitura de Barra de São Francisco está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a formação de cadastro reserva para possíveis admissões de Professores Regentes de Classe. As oportunidades disponíveis são para profissionais das áreas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - BNC; Matemática; História; Língua Inglesa e Arte, os quais devem atuar em jornadas de 25h semanais com remunerações de R$ 1.608,94. As inscrições seguem até 22 de maio de 2018, por meio do endereço eletrônico da https://gualimpconsultoria.com.br/concurso/concurso.asp?id_concurso=103

PREFEITURA DE LINHARES

A Prefeitura de Linhares abriu processo Seletivo com validade de um ano para contratar profissionais de Nível Superior. Há vagas para os cargos de Assistente Social (10) e Psicólogo (5), com remuneração mensal de R$ 1.785,60, correspondente a jornada de trabalho de 30 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas nos dias 22 e 23 de maio, das 9h às 17h, na Secretaria de Administração e Recursos Humanos, localizada na Avenida Augusto Calmon, 1675, Centro, Linhares.

PREFEITURA DE COLATINA

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Colatina. A seleção é aberta a candidatos de nível superior. As oportunidades são para Professores Regentes de Classe, que devem lecionar nas áreas de Educação Infantil; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Escolas do Campo; Componentes Curriculares Específicos da Educação Básica; Oficina de Artes - Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Projeto de Leitura e Escrita - Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Projeto Pirlimpimpim - Educação Infantil; Libras e Braile. Os interessados podem se inscrever até às 18h do dia 23 de maio de 2018, por meio do endereço eletrônico www.colatina.es.gov.br

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de dez médicos. Há chances para diversas especialidades e a remuneração pode chegar a R$ 8.270,82. As inscrições poderão ser feitas das 8h do dia 18 de maio até as 23h59 do dia 28 de maio, no site , onde constam o Edital e a Ficha de Inscrição. Os candidatos deverão entregar a documentação, em envelope lacrado, na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. O atendimento ocorre de 21 a 30 de maio, das 9 às 16 horas, com exceção do dia 23.





PREFEITURA DE SOBRAL (CE)

A Prefeitura de Sobral, no Estado do Ceará, abriu concurso com 124 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 2.396,06 a R$ 13.778,08, de acordo com o cargo. Os interessados devem se inscrever até o dia 1º de junho, no endereço eletrônico www.uece.br . A taxa de participação é de R$ 130,00.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) está com inscrições abertas para o concurso público de professores do Magistério Superior. Os docentes contratados atuarão nas áreas/ Subáreas de: Ecologia/ Ecologia de Ecossistemas (1); Agronomia/ Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos (1); Educação/ Ensino Aprendizagem e Ensino Aprendizado em Física (1) e Artes/ História da Arte (1). Em jornada de Dedicação Exclusiva, os novos Professores receberão salários de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 e os interessados podem se inscrever até 1º de junho de 2018, no departamento que oferece a vaga.

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratar 24 professores substitutos. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade). A carga horária é de 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas de Mineralogia e Meio Ambiente (1); Química (2); Matemática (2); Informática (1); Filosofia (1); Geografia (1); Edificações (1); Administração (1); Engenharia Elétrica (1); Economia (1); Engenharia de Minas - Lavra e Economia Mineral (1); Engenharia de Minas - Beneficiamento/Tratamento de Minérios (1); Matemática/Estatística (1); Atendimento Educacional Especializado - Libras (1); Engenharia Mecânica (1); Engenharia de Materiais/Metalúrgica (1); Química/Química Industrial (1); Letras/Português (1); Biologia (1); Atendimento Educacional Especializado (1); e Tecnologias Educacionais e Educação à Distância (1).

A seleção contará com duas etapas: Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático.

As inscrições podem ser feitas no campus que oferece as vagas, de acordo com a data estabelecida por cada um deles:

Até o dia 18 de maio de 2018: Campus Aracruz - Avenida Morobá, nº 248, Morobá;

Até dia 25 de maio de 2018: Campus Guarapari - Alameda Francisco Vieira Simões, nº 720 - Aeroporto;

Até 18 de maio de 2018: Campus Cachoeiro de Itapemirim - Rodovia Cachoeiro Alegre, ES 482, Km 05 - Morro Grande;

Até 25 de maio de 2018: Campus Vila Velha - Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1000, Soteco; Campus Serra - Rodovia ES-010, Km 6,5 - Manguinhos; Campus Vitória - Avenida Vitória, nº 1729, Jucutuquara; Campus Barra de São Francisco - Avenida Dona Minelvina Garcia de Lima, nº 218 - Vila Gonçalves; e Cefor - Rua Barão de Mauá, nº 30, Jucutuquara;

Até 30 de maio de 2018: Campus Itapina - Rodovia BR-259, Km 70, Zona Rural;

Até 1º de junho de 2018: Campus Piúma - Rua Augusto Costa de Oliveira, nº 660, Praia Doce;

Entre 21 e 25 de maio de 2018: Campus Ibatiba - Avenida Sete de Novembro, nº 40, Centro.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra divulgou a abertura de concurso público para médicos. São oportunidades nas especialidades de Anestesiologista (7) com carga horária de 20h semanais mais 4h de extensão, com remuneração de R$ 5.612,43; e também Médico do Programa Saúde da Família cuja jornada é de 40h semanais e o salário é de R$ 9.288,94. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.idcap.org.br , até 3 de junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina abriu concurso com 26 vagas, sendo 17 de nível médio e nove para nível superior. Os salários variam de R$ 3.576,54 a R$ 6.156,63, para 35 horas de trabalho semanal. As chances são para analista administrativo (CR), analista jurídico (CR), engenheiro civil (CR), oficial de justiça e avaliador (5 vagas e CR), oficial da infância e juventude (1 e CR), arquiteto (1), engenheiro eletricista (1), engenheiro civil (CR), enfermeiro (1) e técnico judiciário auxiliar (17 e CR). As inscrições podem ser feitas até 5 de junho, pelo site fgvprojetos.fgv.br . A taxa para efetivação da inscrição é de R$ 85 para os cargos de nível superior e de R$ 68 para os de nível médio.

PREFEITURA DE SOROCABA (SP)

A Prefeitura de Sorocaba, no Estado de São Paulo, abriu concurso público para o cargo de procurador. A oferta é de cinco vagas. A jornada de trabalho é de 30h semanais e com remuneração de R$ 7.917,45 ao mês. Dentro do total de cargos existem vagas oportunidades reservadas a pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever até as 20h do dia 7 de junho de 2018, por meio do endereço eletrônico www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 82,20.

PREFEITURA DE LAGOA DA PRATA (MG)

A Prefeitura de Lagoa da Prata, no Estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para o concurso que vai preencher 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Em jornadas de 10h a 40h semanais, os profissionais contratados irão receber salários mensais entre R$ 969,27 a R$ 13.744,32. As inscrições têm taxas nos valores de R$ 45,00 a R$ 120,00 e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico www.gestaoconcurso.com.br , até o dia 7 de junho de 2018.

EXÉRCITO

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) abre as inscrições do Processo Seletivo destinado à matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/ LEMB). No total, são ofertadas 400 vagas para candidatos do sexo masculino e 45 do sexo feminino. Os interessados podem ser inscrever até 8 de junho de 2018, no site www.espcex.eb.mil.br . Podem participar candidatos com idade entre 17 e 22 anos completos até o ano da matrícula, Nível Médio completo e altura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino, e 1,55 m para candidatos do sexo feminino.

MARINHA

A Marinha do Brasil adiou as inscrições referentes ao Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2018. As inscrições podem ser feitas até 11 de junho de 2018, no site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa é de R$ 100,00. Poderão participar apenas candidatos com 18 anos completos e menos de 23 anos; que tenham concluído, com aproveitamento, o Ensino Médio até a data prevista no calendário de eventos e que possuam bons antecedentes de conduta.

AERONÁUTICA

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para mais um concurso público. Desta vez, são 104 vagas para médicos, para o Exame de Admissão do Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (CAMAR), de 2019. Os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. As oportunidades são para as seguintes especialidades: alergologia, anatomia patológica, anestesiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, cirurgia vascular periférica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hemoterapia, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia e urologia. As inscrições podem ser feitas até 12 de junho, no site da FAB . A taxa é de R$ 130. O concurso reserva 20% das vagas a candidatos negros.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen/PR) divulgou edital de processo seletivo para preenchimento de 1.156 vagas de agente de cadeia pública em unidades do sistema prisional de todo o Estado. No total, são 982 postos para homens e 174 para mulheres. Destinada a profissionais com nível médio, a carreira conta com remuneração inicial de R$ 3.024,16, incluindo o salário-base de R$ 1.447,65 e a Gratificação Intramuros (Graim) de R$ 1.576,51. Gratuitas, as inscrições serão recebidas entre 9h de 4 junho até 17h do dia 12 do mesmo mês, mediante a realização de cadastro no endereço: www.depen.pr.gov.br

PREFEITURA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ (MG)

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí vai abrir concurso público para preencher 196 vagas. As oportunidades são destinadas a profissionais de Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio/Técnico e Superior. Os interessados devem realizar as inscrições no até as 12h do dia 14 de junho de 2018, no endereço eletrônico www.objetivas.com.br . A remuneração varia de R$ 823,31 a R$ 12.629,95.

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima abriu concurso para preencher 400 vagas de soldados, das quais 340 para homens e 60 a mulheres. A carreira tem remuneração inicial de R$ 4.792,96. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. As inscrições vão até 24 de junho, por meio do site https://cpc.uerr.edu.br/ , com taxa de R$ 180.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ) para ingresso na carreira de defensor. Serão preenchidas ao menos 20 vagas na classe inicial, sendo uma imediata e as demais para nomeação durante a validade da seleção (de dois anos, prorrogável por mais dois). Os candidatos devem ter curso superior em direito e experiência mínima de dois anos em prática jurídica. O salário atual do cargo, no entanto, não foi informado (na última seleção, iniciada em 2014, a remuneração era de R$ 19.820). As inscrições seguem disponíveis até as 23h59 de 25 de junho, por meio do site https://www.defensoria.rj.def.br . O valor da taxa de participação é de R$ 300.

POLÍCIA MILITAR DO MATO GROSSO DO SUL

A Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul divulgou editais de concursos públicos para 438 vagas de soldado e oficial. Os salários depois da conclusão do curso de formação são de R$ 3.352,53 (soldado) e R$ 7.089,13 (oficial). São 388 vagas para soldado, sendo 341 destinadas aos candidatos do sexo masculino e 47 destinadas para sexo feminino. No concurso para oficial, são 50 vagas, sendo 40 para sexo masculino e dez para sexo feminino. Há reserva de vagas para negros e indígenas. Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 25 de junho pelo site https://fundacaofapems.org.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou edital de concurso público para juiz de Direito Substituto. A oferta é de 120 vagas, sendo 84 para ampla concorrência, 24 para negros e 12 para pessoas com deficiência. O salário inicial do cargo é de R$ 26.125,17. Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir bacharelado em Direito há ao menos 3 anos, bem como ter exercido atividade jurídica por no mínimo 3 anos. As inscrições poderão ser feitas de 28 de maio a 26 de junho, no site www.consulplan.net

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA II

Também estão abertas inscrições para o concurso que visa a contratação de advogado. Estão disponíveis quatro vagas de nível superior. A função tem carga horária de 40h e vencimento básico de R$18.713,03. As inscrições podem ser feitas até 4 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS

O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições poderão ser feitas de 12 de junho até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br . O valor da taxa é de R$ 200.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)