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Educação

27 mil vagas em cursos de qualificação gratuitos no ES

Oportunidades serão oferecidas pelo Sesi em 15 unidades espalhadas no Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 01:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 01:04
As oportunidades serão oferecidas em 15 unidades do Sesi-ES Crédito: Edson Chagas/Arquivo
O Sesi-ES vai abrir até dezembro mais de 27 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação. As oportunidades serão oferecidas em 15 unidades da instituição para as áreas de Competências e habilidades para o trabalho, Competências e habilidades comportamentais, Geração de emprego e renda e Ética, sustentabilidade e responsabilidade socioempresarial.
O edital está disponível no site https://bit.ly/SesiEditalGratuidade. Para se inscrever, o candidato deve procurar uma das unidades do Sesi. As matrículas podem ser feitas no local ou no espaço definido pela instituição parceira.
SAIBA MAIS
Inscrições
Os candidatos devem procurar uma das unidades do Sesi para se inscrever. As datas vão depender de cada escola.
Unidades do Sesi
Araças, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Campo Grande, Civit, Cobilândia, Colatina, Jardim da Penha, Laranjeiras, Linhares, Maruípe, Porto de Santana, São Mateus, Nova Venécia e Venda Nova do Imigrante.
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Requisitos
Poderá se matricular o candidato que se enquadrar como pessoa de baixa renda, atender aos requisitos específicos do curso, apresentar documentos comprobatório e preencher a inscrição.
 

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