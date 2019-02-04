27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 30 mil

Estudo para prova de concurso Crédito: Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há seleções para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do certame.

Os salários chegam a R$ 30.404,41 no Tribunal de Justiça do Acre. As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas.

No Espírito Santo, o destaque fica por conta do concurso público da Polícia Civil. A oferta é de 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio.

Já a Prefeitura de Viana encerra nesta terça-feira (5) as inscrições para o certame com 217 vagas.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 27 concursos públicos abertos com salários de até 30 mil reais

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois novos Processos Seletivos. O objetivo é contratar Auxiliar de Creche e Cuidador para estudante com deficiência, ambos com jornada de 40h semanais, e remuneração variável de R$ 811,97 a R$ 950,00. As inscrições devem ser realizadas por profissionais de nível médio. O pedido é recebido exclusivamente pela internet processoseletivo.serra.es.gov.br , até às 17h do dia 4 de fevereiro de 2019.

IFES DE SANTA TERESA

Chance para professor de Português/Espanhol. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário vai de R$ 3.126,38 a R$ 5.786,68, de acordo com a titulação do candidato. Inscrições até o dia 5 de fevereiro, na Coordenadoria-Geral de Gestão de Pessoas do campus Santa Teresa.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que vai contratar médicos especialistas para atuar na rede municipal de Saúde. A oferta é de 26 vagas para cadastro de reserva. A remuneração passa de R$ 8 mil. Os interessados podem se inscrever pelo site www.cariacica.es.gov.br até às 23h59 do dia 4 de fevereiro.

PREFEITURA DE VIANA

O prazo de inscrições do concurso público da Prefeitura de Viana foi prorrogado até o dia 5 de fevereiro de 2019. A oferta é de 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos.

PREFEITURA DE SOORETAMA

A Prefeitura de Sooretama recebe até as 17 horas do dia 5 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo que busca a contratação de profissionais de nível Médio. São sete vagas no cargo de Monitor de Transporte Escolar, que deve atuar em jornada de 40h semanais, com remuneração referente ao valor de um salário mínimo vigente. As inscrições nesta seleção são recebidas até às 17h do dia 5 de fevereiro de 2019, diretamente na Secretaria Municipal de Transporte Escolar, que fica localizada na Rua Basílio Cerri, 44, Centro.

PREFEITURA DE FUNDÃO

A Prefeitura Municipal de Fundão está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação temporária de profissionais na área da Saúde. A seleção oferece sete vagas mais formação de Cadastro Reserva, sendo assim os cargo disponíveis são: Médico ESF (03); Pediatra (2) e Enfermeiro ESF (2). O período de trabalho é de 20 a 40h semanais com remuneração a ser recebida pelo candidato no valor de R$ 2.793,65 ou R$ 3.645,08 conforme o cargo escolhido pelo candidato. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2019, das 8h às 15h (exceto sábado e domingo, observando o horário de Brasília - DF), por meio do preenchimento prévio do Formulário de Inscrição e entregue na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Luiza Gon Pratti, 185, Centro, Fundão.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professor substituto. A oferta é de 15 vagas. A remuneração varia de R$ 2.442,66 a R$ 4.272,99. As inscrições vai até 6 de fevereiro, no departamento que oferece a vaga. A remuneração para professor de 20 horas é de R$ 2.442,66 para quem tem especialização e de R$ 3.576,28 para o profissional com mestrado. Já o salário para carga horária de 40 horas é de R$ 3.576,28 e R$ 4.272,99, respectivamente.

PREFEITURA DE VILA VALÉRIO

A Prefeitura de Vila Valério vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção contará com provas objetivas, práticas e de títulos de caráter eliminatório e classificatório. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil. Os selecionados vão assinar contrato temporário com o município. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de fevereiro de 2019, via internet no site www.gualimp.com.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) anuncia o período de inscrições para um novo Concurso Público que busca a contratação de profissionais Técnico-Administrativos, com formação nos níveis Médio/ Técnico e Superior. As chances são para os cargos de Técnico de Laboratório - Física (3); Analista de Tecnologia da Informação (2); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Elétrica (1); Médico - Clínica Geral (1); Médico - Psiquiatria (1); Médico - Medicina do Trabalho (3); Publicitário (1) e Redator (1). A remuneração varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 ao mês. As inscrições podem ser feitas por meio do endereço eletrônico caxias.ufma.br:8080 até 8 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA DE ALTO RIO NOVO

São seis vagas para o cargo de cuidador, além da formação de cadastro de reserva. O candidato precisa ter o nível médio. A remuneração é de R$ 455,69, mais complementação até completar o valor de um salário mínimo. Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de fevereiro de 2019, das 12h às 18h (de segunda a quinta-feira), e das 7h às 13h (na sexta-feira), no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Paulo Martins, nº 266, Bairro Santa Bárbara, Alto Rio Novo - ES, entregando envelope devidamente lacrado, contendo na parte externa o nome e o cargo pretendido.

PREFEITURA DE CÂMARA DE PARECIS (RO)

No Estado de Rondônia a Prefeitura e a Câmara de Parecis abriram concurso público com 22 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. A jornada de trabalho será de 20h a 40h semanais com salários de R$ 937,00 a R$ 8.175,00. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 11 de fevereiro de 2019, pelo site www.itsr.com.br

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo abriu concurso público com 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração é de R$ 5.103,84 para os cargos de nível superior e de R$ 3.622,08 para os de nível médio. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro de 2019, no site www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação para os cargos de nível superior é de R$ 146,73 e para os de nível médio de R$ 96,50.

PREFEITURA DE ANCHIETA

A Prefeitura de Anchieta divulgou edital para a contratação temporária de profissionais ao cargo de Técnico em Agrimensura. Os interessados podem se inscrever nos dias 11 e 12 de março de 2019, das 13h às 16h, no Auditório da Escolas de Governo, sede Administrativa da Prefeitura de Anchieta, localizada na Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1620, Vila Residencial Samarco, Anchieta.

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8). Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio. Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825. As inscrições podem ser feitas até 12 de fevereiro de 2019, no site www2.fab.mil.br ou ingresso.eear.aer.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou o edital de abertura do concurso de admissão Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) em 2020. A oferta é de 1.000 vagas, distribuídas por quatro instituições: Espírito Santo, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Ao ingressarem no curso, a remuneração será de R$ 1.950, somando soldo de R$ 1.560, mais adicional militar de R$ 202,80 e adicional de habilitação de R$ 187,20. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m, além de ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020. As inscrições podem ser feitas até 13 de fevereiro de 2019, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br. A taxa de participação é de R$ 42,00. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz vai abrir processo seletivo para contratar profissionais da área da Saúde. A oferta é de 22 vagas para o cargo de médico. A remuneração varia de R$ 4.235,61 a R$ 9.704,03. Os selecionados vão atender as necessidades temporárias para integrar Equipes de Programa Saúde da Família, Atenção Primária, Atenção Secundária, dentre outras que se fizerem necessárias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde . As inscrições poderão ser feitas de 6 a 13 de fevereiro de 2019, na sede da Sede da Secretaria Municipal de Saúde, das 8 às 17 horas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre abriu concurso público destinado para Ingresso na Magistratura. A oferta é de 15 vagas para o cargo de Juiz de Direito Substituto. Para participar é necessário que o candidato seja bacharel em Direito, e tenha até a data da inscrição definitiva três anos de formação e atividade jurídica. As inscrições preliminares podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro de 2019, pelo site www.vunesp.com.br . O valor da taxa de participação é de R$ 304,04, que deve ser paga por meio de boleto bancário. Enquanto ao valor da remuneração do cargo é de R$ 30.404,41.

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, no Mato Grosso, abriu concurso público para preencher 212 vagas. Os novos servidores devem atuar em jornadas que variam de 20h a 40h semanais e vão fazer jus à remuneração de R$ 886,66 a R$ 13.461,38, em virtude do cargo exercido. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.ufmt.br , até o dia 14 de fevereiro de 2019. As taxas variam de R$ 30,00 a R$ 100,00 em virtude da escolaridade exigida.

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de profissionais habilitados, para execução das atividades do programa Estratégia Saúde da Família (ESF), visando a atribuição ao cargo de Médico Clínico Geral. A remuneração é de R$ 10.221,91. As inscrições devem ser realizadas até 15 de fevereiro de 2019, das 8h30 às 10h30 e das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde, situada no seguinte endereço: Avenida Lorenzo Zandonade, 843, Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante..

AERONÁUTICA

A Aeronáutica publicou cinco editais para Exames de Admissão, são eles: Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica (EAOAP), Curso de Adaptação de Farmacêuticos (CAFAR), Curso de Adaptação de Dentistas (CADAR), Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica (EAOEAR) e Estágio de Adaptação para Capelães (EIAC). A oferta é de 55 vagas para profissionais de nível superior. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 20 de fevereiro de 2019, pelo site www.fab.mil.br

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu concurso público com 1.652 oportunidades para profissionais de nível Médio e Superior. As vagas são para o cargo de Professor Adjunto de Educação Infantil. Estes profissionais devem atuar em jornada de 40h semanais de trabalho, com remuneração de R$ 2.455,35 ao mês. Com taxa de R$ 80,00; as inscrições são recebidas até o dia 22 de fevereiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.rio.rj.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu concurso público para preencher 131 vagas para o cargo de técnico-administrativos. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 4.180,66 variando de acordo com a classe. Para todos os cargos ainda será acrescido o valor de R$ 458,00 relativos ao auxílio-alimentação, bem como dos percentuais a título de incentivo à qualificação. Há chances para todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2019 poderão ser realizadas no site www.institutoaocp.org.br

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Vaga para cientista de dados. Salário de R$ 5.742,57. Os interessados podem se inscrever a partir de segunda-feira, 28, até o dia 1º de março, somente via e-mail [email protected]

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições podem ser feitas até 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRAPORA (MG)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Pirapora (SAAE), em Minas Gerais divulgou o edital de abertura do Concurso Público com 17 vagas. Profissionais que tenham ensino fundamental, médio/técnico e superior podem concorrer aos cargos de: Agente Administrativo (02); Analista de Sistema (01); Auxiliar de Ofícios (01); Auxiliar de Serviços Gerais (01); Contador I (01); Fiscal I (03); Leiturista I; Oficial Especializado I (Eletricista) (01); Oficial Especializado I (Mecânico de Veículos) (01); Oficial Especializado I (Operador ETA/ETE) (03); Oficial Especializado I (Operador de Máquina Pesada) (01); Técnico de Segurança do Trabalho I (01); Técnico Químico (01). As inscrições podem ser feitas até 7 de março de 2019, no site www.jmsbhz.com.br . A remuneração varia de R$ 997,41 a R$ 4.021,74.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 6 de fevereiro e 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil

AERONÁUTICA

A Aeronáutica divulgou o edital para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS). A oferta é de 227 vagas para o primeiro semestre de 2020. Para participar, o candidato precisa ter o nível médio. O curso é ministrado na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá - SP, com duração de aproximadamente dois anos. De acordo com o edital, as vagas são para as seguintes especialidades: Aeronavegantes - Mecânica de Aeronaves (50); Material Bélico (13); Não-Aeronavegantes Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128). No Comando da Aeronáutica, Aeronavegante é todo militar ou civil que exerce função específica a bordo de aeronaves. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 19 de março de 2019, no site www.fab.mil.br . A taxa de inscrição é de R$ 60,00.